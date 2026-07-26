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Hamarosan hidegfront érkezik Magyarországra, de utána tovább mélyülhet az aszály
Gazdaság

Hamarosan hidegfront érkezik Magyarországra, de utána tovább mélyülhet az aszály

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A hétfőn érkező hidegfront ugyan hozhat némi enyhülést a hőségben, de jelentős csapadékra továbbra sem érdemes számítani. A HungaroMet előrejelzése szerint a front után ismét száraz idő következik, ami tovább súlyosbíthatja az aszályt nemcsak Magyarországon, hanem Európa jelentős részén is.

A következő napok időjárását továbbra is a szárazság határozza meg. Bár hétfőn egy hidegfront átvonul az ország felett, ez várhatóan csak kevés helyen hoz záport vagy kisebb esőt. A csapadék mennyisége összességében messze elmaradhat attól, amire a kiszáradt talajnak és a mezőgazdaságnak szüksége lenne.

A front mögött gyorsan ismét magasnyomású légköri helyzet alakul ki. Az anticiklon leszálló légmozgása gátolja a felhőképződést, ezért a hét hátralévő részében is többnyire napos, száraz időre van kilátás. Ez azt jelenti, hogy a hőség ugyan átmenetileg mérséklődhet, a csapadékhiány azonban nem oldódik meg.

A HungaroMet által közzétett heti csapadékanomália térkép is ezt a tendenciát mutatja. A Kárpát medence mellett Európa nagy része is az ilyenkor megszokottnál kevesebb csapadékot kaphat. Különösen Közép és Kelet Európa térségében rajzolódik ki kiterjedt száraz terület, ami arra utal, hogy nem helyi, hanem kontinens léptékű folyamatról van szó.

Mindez azt vetíti előre, hogy az aszály a következő napokban tovább mélyülhet. A tartós csapadékhiány egyre nagyobb terhet jelent a növényzetnek, a mezőgazdaságnak és a vízháztartásnak is. Egyetlen gyenge front önmagában nem tudja érdemben javítani a helyzetet, ehhez több napon át tartó, kiadós esőre lenne szükség. Jelenleg azonban ennek kevés jelét mutatják az előrejelzések.

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