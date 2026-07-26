  • Megjelenítés
Itt a Tisza-kormány elképzelése a Velencei-tó megmentéséről
Gazdaság

Itt a Tisza-kormány elképzelése a Velencei-tó megmentéséről

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Röviden távon kotrással, hosszabb távon csapadékmegtartással és egy készülő, 12 pontos intézkedési tervvel mentené meg a végveszélybe került Velencei-tavat a Tisza-kormány. Bögi Viktória környezetvédelemért felelős államtitkár az Indexnek kifejtette, hogy a karsztvízzel történő pótlást elvetették, emellett leállítottak egy rendkívül vízigényes tóparti óriásberuházást is, miközben a korábbi vezetés titkosított vízpótlási tervének nyoma veszett a minisztériumban.
Sustainable World 2026
Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

Bár a Velencei-tó vízszintje történelmi mélypontra, alig negyven centiméter körüli értékre süllyedt, a vízminőség egyelőre alkalmas a fürdésre.

Idén már csak kárenyhítésre van lehetőség, amelynek legfontosabb eszköze a mederkotrás.

Ezzel a beavatkozással egyben tartható a vízfelület, és megóvható a tó halállománya is. A karsztvizes pótlást a tárca elvetette, mivel az mindössze egyetlen centiméterrel emelte volna meg a vízszintet, ami az ivóvízbázis feláldozásával felelőtlen lépés lett volna. Jelenleg a Dunából történő vízátemelés sem reális alternatíva, hiszen ehhez hiányzik a megfelelő csővezeték-hálózat, a nyitott elvezetés a párolgás miatt hatástalan lenne, ráadásul az alacsony dunai vízállás mellett a Paksi Atomerőmű hűtésének biztosítása minden más igénynél előbbre való.

A tartós megoldást a téli és a tavaszi csapadék megtartása jelenti majd.

Még több Gazdaság

Négy szavazás, négy kétharmad – Hét lépés egy jobb választási rendszerhez

Tisza-kormány: sorra jönnek a bejelentések, három településen lesz időközi választás

Több mint 200 milliárd forintos vasúti korszerűsítést jelentett be Vitézy Dávid

A minisztérium szakemberei jelenleg egy tizenkét pontos intézkedési csomagon dolgoznak, amely a meglévő víztározók helyzete mellett a tisztított szennyvíz újrahasznosításának lehetőségeit is vizsgálja. Tervben van egy magasabb szintű jogszabály, a Velencei-tó-törvény megalkotása is, amely gátat szabna a tókörnyék további beépítésének. Ennek szellemében a kormány már le is állította a NER-közeli Fiatalokért Központ sukorói kiemelt beruházását, amelynek keretében egy négyszáz lakásos ifjúsági falu is felépült volna. A környék eleve túlépített, így egy ekkora projekt vízigénye végzetes csapást mért volna a tóra.

A helyzet rendezését nehezíti az elmúlt időszak mulasztásainak sorozata. Miközben az előző kormányzat idején 51 milliárd forintból épült fel egy víz hiányában aligha használható kajak-kenu akadémia a parton, a korábban beharangozott, majd tíz évre titkosított,

negyvenmilliárd forintos vízpótlási tervnek egyszerűen nyoma veszett.

A tárca átadás-átvétele során a minisztérium iktatórendszerében semmilyen adatot nem találtak erről a dokumentumról, miközben a helyi civileket és az önkormányzatokat az elmúlt években teljesen kizárták a tó jövőjét érintő döntéshozatalból.

Bögi Viktória hangsúlyozza, hogy az Élő Környezetért Felelős Minisztérium a kormány lelkiismereteként kíván fellépni a több mint másfél évtizedes elhanyagoltság után. A Gajdos László vezette tárca konstruktív kapcsolatra törekszik a többi minisztériummal. A gazdasági vezetés támogatja a környezetvédelmi előírások szigorú betartatását a nagyipari beruházásoknál, így például az akkumulátorgyárak esetében is, míg a Bóna Szabolcs vezette agrártárcával folyamatos az egyeztetés a természet- és állatvédelmi, valamint a vadászati kérdésekben. Az államtitkár szerint a jogszabályi keretek megteremtése mellett a társadalmi szemléletformálás a legfontosabb feladat, hiszen a klímaváltozás és a súlyosbodó aszályok miatt alapjaiban kell megváltoztatnunk a vízgazdálkodási és vízfogyasztási szokásainkat, kezdve a saját környezetünkben megvalósítható esővízgyűjtéssel.

Kapcsolódó cikkünk

Öt strandon tilos fürdeni a Velencei-tónál

Kiadták az elsőfokú riasztást a fél országra: jégesővel, zivatarral érkezik a lehülés Magyarországra

Rég látott adatok érkeztek Magyarország erdeiről

Komoly dicséretet kapott Brüsszelből a magyar kormány a jogállamiság kapcsán

Újabb részletek derültek ki a Velencei-tó kormányzati megmentéséről, Gajdos László már felkérte a szakértői csapatot

Bajban a folyóink, a Duna alacsony vízállását már a turizmus is megérzi

A vízépítés a klímaalkalmazkodás egyik kulcsa: már nem csak elvezetni, megtartani is kell

Megszavazták az Alaptörvény módosítását, Magyar Péter szerint nem kizárhatóak további módosítások

Ahová nem csak pihenni járunk már: tömegek költöznek végleg a népszerű magyar vízpartokra

Úgy néz ki, itt a vége - Kevés mozgástér maradt Sulyok Tamásnak

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bejelentette Irán: ha Amerika ezt meglépi, lángba borul egy egész földrajzi régió
Jön a fordulat a magyar időjárásban: kiderült, mikor ér véget a kánikula
Mellbevágó, hogy mit művel a Balaton vize – Még sosem volt példa ilyesmire
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility