Jön a fordulat a magyar időjárásban: kiderült, mikor ér véget a kánikula

Napközben a hőmérséklet jellemzően 32 Celsius-fok körül alakul az országban. Bár a hét utolsó napján alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet, a hőséget pedig élénk, gyakran erős déli, délnyugati szél kíséri.

Késő délutánra és kora estére a közeledő hidegfront előterében fokozatosan megnő a csapadékhajlam, így ebben az időszakban már nem lehet kizárni a helyi záporok vagy zivatarok kialakulását.

Hétfőn már élénk szélre, erős zivataokra számíthatunk. Kora reggel 15 és 21, délután 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.

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