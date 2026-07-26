Kátai-Németh Vilmos: átfogó megújulási programot indít a kormány a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) fenntartásában működő intézményhálózat több százezer rászoruló – köztük idős emberek, fogyatékossággal élők, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a családjukból kiemelt gyermekek – mindennapi ellátásáért felel.

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a szektorban rendkívül súlyos örökséget kell felszámolni, hiszen a rendszert jelenleg elavult infrastruktúra, tartós létszámhiány és túlzott adminisztráció terheli.

A problémák megoldására kidolgozott SZGYF 2030 Megújulási Program nem csupán a hibák felületi javítását célozza, hanem egy gyökeres szakmai fordulatot készít elő. "

Az államnak kötelessége gondoskodni azokról, akik élethelyzetükből vagy egészségi állapotukból fakadóan segítségre szorulnak

– mutatott rá a tárcavezető.

A reformfolyamat az intézmények helyzetének pontos, országos felmérésével veszi kezdetét. Az így nyert adatokra építve indulhat el a szervezet és a humánerőforrás megerősítése, a finanszírozás modernizációja, valamint a minőségbiztosítás fejlesztése. A tárca célja egy olyan működési modell kialakítása, amely hosszú távú kiszámíthatóságot garantál a dolgozóknak és az ellátottaknak egyaránt.

A célunk nem egyszerűen a hibák kijavítása, hanem egy olyan szociális intézményrendszer felépítése, amely biztonságot ad az ellátottaknak, megbecsülést a dolgozóknak, és hosszú távon kiszámítható, emberséges működést biztosít

– fogalmazott a miniszter.

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