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Kátai-Németh Vilmos: átfogó megújulási programot indít a kormány a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben
Gazdaság

Kátai-Németh Vilmos: átfogó megújulási programot indít a kormány a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben

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Átfogó megújulási program indul a hazai szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben a rendszerszintű problémák, többek között a szakemberhiány, a túlterheltség és az alulfinanszírozottság kezelésére. Az SZGYF 2030 elnevezésű kezdeményezés első lépéseként országos állapotfelmérést végeznek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság intézményeiben, amelyet a működési kultúra, a digitalizáció és a finanszírozási rendszer átfogó korszerűsítése követ majd. A fejleményekről Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter számolt be.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) fenntartásában működő intézményhálózat több százezer rászoruló – köztük idős emberek, fogyatékossággal élők, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a családjukból kiemelt gyermekek – mindennapi ellátásáért felel.

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a szektorban rendkívül súlyos örökséget kell felszámolni, hiszen a rendszert jelenleg elavult infrastruktúra, tartós létszámhiány és túlzott adminisztráció terheli.

A problémák megoldására kidolgozott SZGYF 2030 Megújulási Program nem csupán a hibák felületi javítását célozza, hanem egy gyökeres szakmai fordulatot készít elő. "

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– mutatott rá a tárcavezető.

A reformfolyamat az intézmények helyzetének pontos, országos felmérésével veszi kezdetét. Az így nyert adatokra építve indulhat el a szervezet és a humánerőforrás megerősítése, a finanszírozás modernizációja, valamint a minőségbiztosítás fejlesztése. A tárca célja egy olyan működési modell kialakítása, amely hosszú távú kiszámíthatóságot garantál a dolgozóknak és az ellátottaknak egyaránt.

A célunk nem egyszerűen a hibák kijavítása, hanem egy olyan szociális intézményrendszer felépítése, amely biztonságot ad az ellátottaknak, megbecsülést a dolgozóknak, és hosszú távon kiszámítható, emberséges működést biztosít

– fogalmazott a miniszter.

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