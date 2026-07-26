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Lelőtték a berlini terror támadás feltételezett elkövetőjét
Gazdaság

Lelőtték a berlini terror támadás feltételezett elkövetőjét

MTI
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Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét - erősítette meg vasárnap este a berlini szenátus belügyi hivatala a korábbi sajtójelentéseket.

A tájékoztatás szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén végrehajtott razzia során végzett a gyanúsítottal.

A berlini rendőrség X-en tett bejegyzése szerint az elkövető egy szúró fegyverrel támadt a rendvédelmi szervekre, akik lövésekkel válaszoltak.

A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt - tették hozzá.

A szombat éjszakai iszlamista terrortámadásnak minősített gázolás és késes támadás ügyében a nyomozást a német szövetségi ügyészség vette át a karlsruhe-i székhelyű hatóság közlése szerint.

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Címlapkép forrása: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images

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