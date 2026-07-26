Magyarország időjárása: hajnalban 6 fokot is mértek, ez vár ránk hétfő estig

Az ország nagyobb részén friss volt ma a hajnal,
Zabaron 6 fok alá süllyedt a hőmérséklet.
A Dunántúl több részén az éjszaka is lengedező szél, illetve a nyugatról érkező felhőtömbök mérsékelték a lehűlést, ezért ott az ilyenkor megszokottnál néhány fokkal magasabb minimum-hőmérsékleteket regisztráltak - írta Facebook-oldalán a HungaroMet.
Vasárnap napközben délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de így is sok napsütésre számíthatunk, a legfelhőtlenebb égbolt pedig a Tiszántúlon várható. Bár az ország döntő része száraz marad, a nap második felében az északnyugati területeken záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A déli-délnyugati szél nagy területen megélénkül, a Dunántúlon és a középső országrészben megerősödik, a zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is kísérhetik.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul,
majd késő estére 20 és 25 fok közé hűl le a levegő. A Dél-Alföld egyes részein a napi középhőmérséklet vasárnap és hétfőn is elérheti a 25 fokot. Késő délutántól és estétől kezdve előbb a Dunántúl északi részén, az éjszaka folyamán pedig már a Duna vonalától keletre is megjelenhetnek zivatarok. Ezeket 60–80 km/órás szélrohamok, apró szemű jégeső és intenzív csapadék kísérheti.
Hétfőn már elsősorban az ország keleti felében kell hasonló viharokra készülni. Késő délután az északkeleti határvidéken akár egy-egy hevesebb zivatarócella is kialakulhat, amelyet 90 km/órát meghaladó szélvihar és két centiméternél is nagyobb jégdarabok kísérhetnek. Hétfő délután ráadásul a zivataroktól függetlenül, a záporok környezetében is előfordulhatnak 70 km/órát meghaladó széllökések.
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