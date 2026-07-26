Már 42 ezer hektár leégett Franciaország egyetlen megyéjében

Az éjszaka kezdetén Gironde-ban a tűz rendkívül heves, kiszámíthatatlan lett, saját szelet teremtett, és erősen haladt Bordeaux agglomerációja felé
- írta a miniszter, hozzátéve, hogy a tűz "az éjszaka végére nyugodtabbá vált".
A feltámadt szél és a tűz erősödése miatt öt újabb települést kellett evakuálni az éjszaka folyamán, ami 55 ezer embert érintett, így az újabb éjszakai művelettel a tűz miatt evakuáltak száma már meghaladja a 220 ezret a nyaralók és turisták által is látogatott Gironde megyében.
A tűz vasárnap alig 15 kilométerre volt Bordeaux városától, Martignas-sur-Jalle település közelében, de
Bordeaux evakuálása "nincs napirenden"
- erősítette meg a város polgármestere, Thomas Cazenave a France2 közszolgálati televízió déli híradójában. A városvezető elmondta: nincs pánik, a legfőbb feladat jelenleg a megye különböző településeiről kitelepített, és a városba beérkezett több tízezer ember elhelyezése és ellátása átmeneti befogadóközpontokban.
A tűz terjedése viszont jelentősen megzavarta a közlekedést. A Bordeaux és Spanyolország közötti A63-as autópálya hatvan kilométeres szakaszon le van zárva, és Bordeaux-tól déli irányba teljesen leállt a vasúti közlekedés.
A katasztrófa leküzdésére "18 légi eszközt mozgósítottak ma reggel óta, és az A400M is újra bevetésre került" - jelezte a belügyminiszter.
A tüzek oltásához a francia állam a hadsereget is mozgósította: 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját szombat estétől.
Első alkalommal használják tűzoltásra az A400M katonai szállítógépet,
amely 20 tonnás tartályrendszeréből kevesebb mint 10 másodperc alatt képes 20 ezer liter vizet vagy oltóanyagot zúdítani a tűzre. Ez a kapacitás nagyjából három hagyományos Canadair típusú tűzoltó-repülőgép teljesítményének felel meg.
A Gironde-dal szomszédos Landes megyében, egy másik erdőtűz 3600 hektárt égetett fel, s a szél itt továbbra is nagyon erős. A délkeleti Var megyében, a Földközi-tenger partján a misztrál szél visszatérésétől tartanak, itt csaknem háromezer embert telepítettek ki elővigyázatosságból a belügyminiszer tájékoztatása szerint.
Az erdőtüzek oltásában több mint négyezer tűzoltó vesz részt, köztük
- 2500-an Gironde-ban 1500 katona támogatásával, míg
- Landes megyében 550 tűzoltó,
- Varban pedig 1100 dolgozik a tüzek megfékezésén.
Címlapkép forrása: Gari Garaialde/Getty Images
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