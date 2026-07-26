  • Megjelenítés
Még soha nem tapasztaltak ilyet a szlovén turizmusban
Gazdaság

Még soha nem tapasztaltak ilyet a szlovén turizmusban

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Rekordot döntött a szlovén idegenforgalom júniusban: a vendégéjszakák száma ebben a hónapban először haladta meg a kétmilliót, a forgalom legnagyobb részét a hegyvidéki üdülőhelyeken regisztrálták - írták vasárnap szlovén lapok a statisztikai hivatal adataira hivatkozva.

A hegyvidéki településeken csaknem 731 ezer vendégéjszakát töltöttek el, 5 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ez az országos forgalom 37 százalékát tette ki.

  • Kranjska Gorában 12,
  • Bohinjban 10,
  • Bledben pedig 8 százalékkal

nőtt a vendégéjszakák száma.

A tengerparti településeken ugyanakkor 2 százalékos visszaesést mértek, részesedésük 19 százalék volt.

A Delo című napilap szerint a turisták körében egyre népszerűbbek a hűvösebb hegyvidéki célpontok a forró tengerparti üdülőhelyekkel szemben.

Még több Gazdaság

Nemcsak a Wall Street fogad az AI-ra, hanem az amerikai költségvetés is

Újabb hőhullám vár ránk a jövő héten, 38 fok is lehet

Vonattal ütközött egy személyautó, egy férfi meghalt

A szlovéniai szálláshelyek júniusban csaknem 810 ezer vendéget fogadtak. A külföldi turisták száma éves összevetésben 2,1 százalékkal, több mint 652 ezerre, az általuk eltöltött vendégéjszakáké pedig 1,5 százalékkal, 1,5 millió fölé emelkedett.

A legtöbb külföldi vendégéjszakát továbbra is a német turisták töltötték Szlovéniában, de számuk 18 százalékkal csökkent az előző év júniusához képest. Az osztrák vendégek által eltöltött éjszakák száma 7 százalékkal esett vissza. A brit turisták vendégéjszakáinak száma ezzel szemben 26 százalékkal, a cseh és a lengyel vendégeké pedig egyaránt mintegy ötödével nőtt. A külföldiek körében Ljubljana, Bled és Piran volt a legnépszerűbb úti cél.

A belföldi turisták mintegy 454 ezer vendégéjszakát töltöttek el, 1,6 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Elsősorban a gyógy- és termálfürdőhelyeket keresték fel.

Az első fél évben Szlovénia csaknem hárommillió vendéget fogadott, 5 százalékkal többet az egy évvel korábbinál.

A vendégéjszakák száma 6 százalékkal, csaknem 7,3 millióra emelkedett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bejelentette Irán: ha Amerika ezt meglépi, lángba borul egy egész földrajzi régió
Jön a fordulat a magyar időjárásban: kiderült, mikor ér véget a kánikula
Mellbevágó, hogy mit művel a Balaton vize – Még sosem volt példa ilyesmire
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility