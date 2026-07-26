Még soha nem tapasztaltak ilyet a szlovén turizmusban

Rekordot döntött a szlovén idegenforgalom júniusban: a vendégéjszakák száma ebben a hónapban először haladta meg a kétmilliót, a forgalom legnagyobb részét a hegyvidéki üdülőhelyeken regisztrálták - írták vasárnap szlovén lapok a statisztikai hivatal adataira hivatkozva.

A hegyvidéki településeken csaknem 731 ezer vendégéjszakát töltöttek el, 5 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ez az országos forgalom 37 százalékát tette ki.

Kranjska Gorában 12,

Bohinjban 10,

Bledben pedig 8 százalékkal

nőtt a vendégéjszakák száma.

A tengerparti településeken ugyanakkor 2 százalékos visszaesést mértek, részesedésük 19 százalék volt.

A Delo című napilap szerint a turisták körében egyre népszerűbbek a hűvösebb hegyvidéki célpontok a forró tengerparti üdülőhelyekkel szemben.

A szlovéniai szálláshelyek júniusban csaknem 810 ezer vendéget fogadtak. A külföldi turisták száma éves összevetésben 2,1 százalékkal, több mint 652 ezerre, az általuk eltöltött vendégéjszakáké pedig 1,5 százalékkal, 1,5 millió fölé emelkedett.

A legtöbb külföldi vendégéjszakát továbbra is a német turisták töltötték Szlovéniában, de számuk 18 százalékkal csökkent az előző év júniusához képest. Az osztrák vendégek által eltöltött éjszakák száma 7 százalékkal esett vissza. A brit turisták vendégéjszakáinak száma ezzel szemben 26 százalékkal, a cseh és a lengyel vendégeké pedig egyaránt mintegy ötödével nőtt. A külföldiek körében Ljubljana, Bled és Piran volt a legnépszerűbb úti cél.

A belföldi turisták mintegy 454 ezer vendégéjszakát töltöttek el, 1,6 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Elsősorban a gyógy- és termálfürdőhelyeket keresték fel.

Az első fél évben Szlovénia csaknem hárommillió vendéget fogadott, 5 százalékkal többet az egy évvel korábbinál.

A vendégéjszakák száma 6 százalékkal, csaknem 7,3 millióra emelkedett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images