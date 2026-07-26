Négy szavazás, négy kétharmad – Hét lépés egy jobb választási rendszerhez

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A választási rendszer nem csak azt dönti el, hogy a leadott szavazatokból hány mandátum lesz. Már a választás előtt alakítja a pártok viselkedését, a politikai verseny szerkezetét és a választói stratégiákat is. Magyarországon négy egymást követő választás adott kétharmados többséget a győztesnek, ezért érdemes feltenni a kérdést: ha változtatni szeretnénk a rendszeren, azt milyen célok alapján, milyen módszerrel és milyen garanciák mellett tegyük?

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A jelenlegi magyar választási rendszerben eddig négy országgyűlési választást tartottak, és mind a négy kétharmados parlamenti többséget adott a győztesnek. A Fidesz–KDNP 2014-ben és 2018-ban 133, 2022-ben 135 mandátumot szerzett; 2026-ban a Tisza 141-et a 199-ből.

Ezek a számok pártállástól függetlenül elgondolkodtatóak. A minősített többségnek kivételesen széles társadalmi felhatalmazást kellene kifejeznie, és ha egy választási rendszer újra és újra alkotmányozó többséggé nagyítja a győzelmet, a kétharmad elveszíti kivételes jellegét.

Van tehát okunk hozzányúlni a választási rendszerhez.

A felismerés azonban, hogy változtatni kell, még nem mondja meg, min és hogyan. Arányosabb rendszerre van szükség? Erősebb helyi képviseletre? Két fordulóra? A minősített többség külön korlátozására? Esetleg a politikai képviselet sokkal szélesebb újragondolására?

A szabályok nemcsak összeszámolják a szavazatokat

A választási rendszerre hajlamosak vagyunk úgy gondolni, mint egy képletre, amely a már leadott szavazatokat mandátumokká alakítja. Valójában már jóval a választás előtt alakítja a pártok és a választók viselkedését. Befolyásolja, hány párt életképes, kik kötnek szövetséget, mikor történnek visszalépések, kiket állítanak jelöltnek, és érdemes-e a választónak a hozzá legközelebb álló vagy inkább az esélyesnek gondolt pártra szavaznia.

Az egyéni választókerületek egyfordulóssá tétele például ezért nem pusztán adminisztratív egyszerűsítés vagy költségmegtakarítás. Két forduló esetén az első forduló megmutatja az erőviszonyokat, a második előtt pedig még létrejöhet koordináció. Egyetlen fordulóban mindennek előre kell megtörténnie. A több, egymáshoz közel álló párt külön indulása mindannyiukat vereségre ítélheti, ezért a rendszer egyetlen nagy tömb kialakulását ösztönzi. A választók is ehhez alkalmazkodnak: sokan gyorsan átpártolhatnak ahhoz a kihívóhoz, amelyről elhiszik, hogy valóban nyerhet.

A választási rendszer természetesen nem „hozta létre” a Tiszát, és gyors megerősödésének számos politikai oka volt.

Az intézményi környezet azonban vélhetően megkönnyítette, hogy a korábban különböző ellenzéki pártokat támogató választók rövid idő alatt egyetlen versenyképes kihívó mögé rendeződjenek. A szabályok tehát nemcsak leképezik a pártrendszert, hanem formálják is azt – sőt azt is, hogy mely politikai gondolatok szerveződnek egy pártba.

Nem kell a nulláról kezdenünk

Szerencsére nem nekünk kell kitalálnunk, hogyan célszerű egy új választási rendszer tervezésének nekiállni, hanem támaszkodhatunk a szakirodalomra. Az International IDEA, egy stockholmi székhelyű, globális kormányközi szervezet 2005-ben átfogó kézikönyvet adott ki a választási rendszerek kialakításáról. A kötet nem valamely konkrét rendszer mellett érvel. A tervezési célokat, az alternatívák előnyeit és hátrányait, a változtatás folyamatát, a társadalmi egyeztetést, a megvalósítást és az utólagos értékelést tárgyalja.

Nyilván alapvető kérdés, hogy a hatályos törvény néhány elemének javításáról vagy a politikai képviselet szélesebb újragondolásáról van-e szó. Az előbbi szükségképpen a jelenlegi rendszerből indul ki; az utóbbi esetben viszont maguk a fennálló intézményi és akár alkotmányos keretek is a vizsgálat tárgyává válhatnak. A kézikönyv logikáját követve a tervezés folyamata hét fő, egymásra épülő lépésben foglalható össze.

A választási rendszer kialakításának hét lépése

Brainstorming A célok, problémák és akár szokatlan ötletek gyűjtése, minél szélesebb körben. A célok és a vörös vonalak kijelölése A kívánatos és az elfogadhatatlan következmények rendszerezése, majd rangsorolása. Alternatív intézményi modellek kidolgozása Több, érdemben különböző, de belsőleg koherens rendszer megalkotása. Szimuláció és stresszteszt A várható eredmények, az ösztönző hatások és a szélsőséges helyzetek vizsgálata. Tájékozott társadalmi mérlegelés Reprezentatív állampolgári csoportok felkészítése, majd az alternatívák és a szükséges kompromisszumok célcsoportos értékelése. Jogi kodifikáció A kiválasztott modell alkotmányosan védhető, egyértelmű és végrehajtható szabályokká alakítása. Bevezetés és értékelés A választók és az intézmények felkészítése, majd a rendszer működésének előre meghatározott szempontok szerint történő vizsgálata.

Ez nem az egyetlen elképzelhető forgatókönyv. Lehet vitatkozni a résztvevők köréről, az egyes szakaszok hosszáról vagy a végső döntés módjáról. Maga az alapvető sorrend azonban lehetne közös kiindulópont.

A valódi vitának a célokról és a vállalható kompromisszumokról kell szólnia, nem arról, hogy szükség van-e egyáltalán rendezett tervezési folyamatra.

1. Brainstorming

Az első szakaszban nem lehet kész választási rendszerek közül választani. A lehető legszélesebb körben össze kell gyűjteni, milyen problémákat látunk, mit várunk a politikai képviselettől, és milyen – akár első hallásra meghökkentő – intézményi megoldások képzelhetők el. Miért kizárólag területi a képviselet? Kell-e második kamara? Közvetlenül vagy pártokon keresztül akarjuk-e képviselni a társadalmi csoportokat? Egyáltalán milyen szerepet szánunk a kétharmadnak?

Ebben a szakaszban a korai szakmai szűrés könnyen beszűkítheti a gondolkodást. A magyar alkotmányos keretek között dolgozó jogász természetes módon elsősorban a hatályos rendszer intézményeiben és fogalmaiban gondolkodik. Ez nem hiba: a jogi kodifikáció során éppen erre a pontosságra és rendszerismeretre lesz szükség. A brainstorming idején azonban korláttá válhat, ha csak a jelenlegi építőelemek új elrendezését tekintjük elképzelhetőnek. A valódi jogi korlátokat jelezni kell, de a hatályos megoldásokat nem érdemes már a gondolkodás kezdetén természeti adottságként kezelni.

2. A célok és a vörös vonalak kijelölése

Itt kezdődik az érdemi politikai és társadalmi vita. Mennyire fontos az arányosság, és mennyit ér a stabil kormánytöbbség? Legyen-e a győztesnek mandátumprémiuma? Mekkora szerepet kapjon a helyi kötődés, az elszámoltathatóság, az új pártok belépése vagy a kisebbségek képviselete?

Elfogadható-e az egypárti kétharmad, és ha igen, milyen választói támogatás mellett?

Ezekre nincs tisztán technikai válasz. A célokat ráadásul nem elég egymás mellé írni: rangsorolni is kell őket, mert sok kívánatos tulajdonság csak más célok rovására erősíthető. A szakértők feltárhatják a konfliktusokat, de nem dönthetik el a társadalom helyett, melyik érték fontosabb.

3. Alternatív intézményi modellek kidolgozása

Csak a célok tisztázása után érdemes konkrét rendszereket tervezni – de ez már szakértői feladat. Itt válik különösen fontossá a társadalmi döntések elmélete, a játékelmélet, a mechanizmustervezés, a politikatudomány és az empirikus választáskutatás.

A társadalmi döntések elmélete nem egyetlen „helyes” választási rendszer receptjét adja. Azt vizsgálja, hogyan alakíthatók az egyéni preferenciák közösségi döntéssé, mely kívánalmak egyeztethetők össze, és milyen ösztönzőket teremtenek az egyes szabályok. A szakértők feladata nem az, hogy a politikai célok alá „betolják a matematikát”, hanem hogy több koherens alternatívát építsenek, és világossá tegyék mindegyik árát, kockázatát és várható következményeit.

4. Szimuláció és stresszteszt

Az alternatívákat döntés előtt próbára kell tenni. Nem elegendő a korábbi választások szavazatait új képlettel átszámolni, hiszen az új szabályok mellett más a „nyerő stratégia”, a pártok másképpen állítottak volna jelölteket, más szövetségeket kötöttek volna, a választók pedig másként szavaztak volna.

Ezért különböző pártszerkezeteket, területi eloszlásokat és választói stratégiákat kell modellezni. Mi történik két nagy párt, több közepes párt vagy egy területileg koncentrált mozgalom esetén? Mennyire manipulálható a rendszer?

Mit eredményez nagyon szoros választáskor, alacsony részvételnél vagy váratlan pártszakadás után?

Az IDEA technikai előrejelzéseket, szimulációkat és próbaválasztásokat javasol, hogy a kevésbé valószínű kimenetek és a gyakorlati problémák még a bevezetés előtt is láthatóvá váljanak.

A tudomány segítségével sok következmény előre feltárható: nem kell minden ad hoc módosítás után újabb és újabb négyéves ciklusokon keresztül várni, hogy kiderüljön, mit rontottunk el.

5. Tájékozott társadalmi mérlegelés

A választási rendszert nem volna szerencsés kizárólag politikusoknak és szakértőknek, zárt tárgyalásokon eldönteni. Ugyanakkor egy egyszerű közvélemény-kutatás sem oldja meg a problémát. A legtöbben egyszerre szeretnének arányos képviseletet, stabil kormányt, erős helyi képviselőket és még ki tudja mit. A nehéz döntés ott kezdődik, amikor kiderül, hogy mindezt nem lehet egyszerre.

Ezért érdemes reprezentatív állampolgári csoportokat bevonni. A résztvevők előbb kiegyensúlyozott tájékoztatást kapnak az alternatívákról, kérdezhetnek az eltérő álláspontú szakértőktől, majd egymással is megvitatják a kompromisszumokat. Egy ilyen kezdeményezés mellesleg arra is jó, hogy felmérjük, érthetőek-e a szabályok, világos-e a szavazólap kitöltésének módja.

Az IDEA által bemutatott British Columbia-i állampolgári gyűlésben 160, véletlenszerűen kiválasztott polgár vett részt. A tanulási szakaszt nyilvános meghallgatások, majd közös mérlegelés követte, és csak ezután fogalmaztak meg ajánlást.

Nem feltétlenül ezt a módszert kell átvennünk, viszont fontos, hogy a végső javaslatot ne csak szakértői és politikai egyeztetések, hanem tájékozott állampolgári mérlegelés is alakítsa.

6. Jogi kodifikáció

E ponton válik meghatározóvá a jogászok szerepe. A kiválasztott modellt belsőleg következetes, alkotmányosan védhető, egyértelmű és a gyakorlatban végrehajtható szabályrendszerré kell alakítani. Rendezni kell a választókerületeket, a jelöltállítást, a mandátumkiosztást, a jogorvoslatot és a különleges eseteket.

Az is kiderülhet, hogy a kívánatos modell belefér a hatályos alkotmányos keretekbe; az is, hogy egyes elemeihez módosítani kell azokat. A fontos különbség az, hogy ekkor már tudjuk, milyen társadalmi célt szolgálna a változtatás. A törvényszöveg így az intézménytervezés eredménye, nem pedig a kiindulópontja.

7. Bevezetés és értékelés

Egy új rendszer elfogadásával a munka nem ér véget. Próbaválasztásokkal ellenőrizni kell a szavazólapokat, az informatikai rendszereket és a mandátumkiosztást; fel kell készíteni a választókat, a pártokat, a választási szerveket és a sajtót. Ehhez idő kell. Az IDEA szerint

a változtatás folyamata sem tekinthető befejezettnek megfelelő választói tájékoztatás és használható végrehajtási szabályok nélkül.

Az utólagos értékelés szempontjait is érdemes előre rögzíteni. Az IDEA arra figyelmeztet, hogy a pártok és a választók teljes alkalmazkodása akár két-három választást is igénybe vehet. Ez nem mond ellent az előzetes modellezésnek. Éppen ellenkezőleg: a szimuláció csökkenti a vakon végzett társadalmi kísérletezés kockázatát, az utólagos vizsgálat pedig megmutatja, hol tért el a valóság a várakozásoktól.

A célokról vitatkozzunk

Az arányosság, a kormányozhatóság, a helyi képviselet vagy a kétharmad szerepe valódi politikai kérdés. Ezekről nemcsak lehet, hanem kell is vitatkozni. Abban viszont szélesebb egyetértés alakulhatna ki, hogy előbb a célokat kell megfogalmazni, utána több alternatívát kidolgozni és tesztelni, majd tájékozott társadalmi mérlegelés után a kiválasztott megoldást jogszabályba önteni.

Egy jó folyamat önmagában nem garantál tökéletes választási rendszert. Arra azonban jó esélyt ad, hogy a szabályok ne a pillanatnyi győztes vagy vesztes érdekeit tükrözzék. A választási rendszer végső próbája ugyanis nem az, hogy a nekünk kedves párt nyer-e benne, hanem az, hogy akkor is elfogadhatónak tartjuk-e, amikor az ellenfelünk győz.

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