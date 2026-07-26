  • Megjelenítés
Rendkívüli állapotot vezettek be Dél-Oroszországban
Gazdaság

Rendkívüli állapotot vezettek be Dél-Oroszországban

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Rendkívüli állapotot vezettek be az ítéletidő miatt Rosztov-na-Donu városban - közölte Alekszandr Szkrjabin, a dél-oroszországi regionális központ polgármestere vasárnap a Telegram-csatornáján.

A rosztovi régiót szombaton erős széllökésekkel kísért heves esőzések érték el, amelyek legkevesebb 15 településen áramkimaradást okoztak, valamint fennakadásokat a vízellátásban. Rosztov-na-Donu városban egy ember életét vesztette, 28-an pedig megsérültek.

A viharok vasárnap is folytatódtak.

A mentőszolgálatok diszpécserközpontjához 35 ezer segélykérés érkezett.

Kapcsolódó cikkünk

Magyarország időjárása: hajnalban 6 fokot is mértek, ez vár ránk hétfő estig

Mellbevágó, hogy mit művel a Balaton vize – Még sosem volt példa ilyesmire

Olyan hideg volt Magyarországon, amire 40 éve nem volt példa – Új rekord született

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bejelentette Irán: ha Amerika ezt meglépi, lángba borul egy egész földrajzi régió
Jön a fordulat a magyar időjárásban: kiderült, mikor ér véget a kánikula
Mellbevágó, hogy mit művel a Balaton vize – Még sosem volt példa ilyesmire
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility