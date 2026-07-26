Spanyol miniszterelnök: Nehéz felfogni azt a katasztrófát, amit átélünk

"Még nehéz órák" és kemény munka várható, de az éjszaka pozitívan telt az ország középső részén tomboló erdőtüzek megfékezésére tett erőfeszítések szempontjából - hangsúlyozta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a Navaluenga településen felállított parancsnoki központban tett látogatását követő sajtótájékoztatón vasárnap.

"Meglátjuk, hogyan alakul a nap. Rendkívüli óvatosságra és megelőző intézkedésekre van szükség" - mondta a kormányfő, arra kérve a lakosságot, hogy mindent tegyen meg az újabb tűzesetek kockázatának csökkentése érdekében.

Bejelentette:

a kabinet jövő heti ülésén katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánítja az erdőtüzektől felperzselt területeket,

ezzel is segítve a kártérítés és újjáépítés folyamatát.

Nagyon nehéz felfogni annak a katasztrófának a mértékét, amelyet, sajnos, ismét átélünk

- fogalmazott, kiemelve, hogy idén már több mint 150 ezer hektárnyi zöld terület égett ki, hatszor annyi, mint tavaly ugyaneddig az időpontig, és 32 nagy méretű - 500 hektárt meghaladó - erdőtüzet regisztráltak, miközben a múlt év is kiemelkedően tragikus volt ebből a szempontból.

Spanyolország nyolc tartományában küzdenek jelenleg erdőtüzekkel. A legnagyobb pusztítást az ország középső részén, Madrid, valamint Kasztília és León, és legújabban Kasztília-La Mancha tartományokban tomboló erdőtüzek okozzák, amelyek már több mint 45 ezer hektárnyi területet égettek fel.

A térségben több mint 100 ezer embert evakuáltak, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. A kitelepítetteket 14 különböző faluban fogadták be, ahol sportközpontokat, művelődési házakat nyitottak meg erre a célra, de sokan mentek barátokhoz, rokonokhoz is. A spanyol királyi pár a nap folyamán látogatást tesz egy befogadó településen, hogy találkozzon azokkal, aki otthonuk elhagyására kényszerültek.

A belügyminisztérium tájékoztatása szerint az erdőtüzek miatt a három régióban mintegy harminc közút van lezárva.

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