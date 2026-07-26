Tisza-kormány: sorra jönnek a bejelentések, három településen volt időközi választás

A Zselicben fekvő észak-baranyai Bakócán a függetlenként induló Csordás Nándort választották meg polgármesternek a vasárnap rendezett időközi önkormányzati választáson.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Csordás Nándor a szavazatok 53,47 százalékát, 77 voksot kapott, míg a szintén független kihívói közül az előző településvezető, Herr Kinga 29 (20,14 százalék), Zsirmon Szilárd 27 (18,75), Kelemen József 9 (6,25), Fehér Kitti pedig 2 szavazatot (1,39) kapott.

A választáson a 239 szavazásra jogosult 60,25 százaléka, 144 választópolgár vett részt, 7 szavazat érvénytelen volt. A településen tizenegy független jelölt közül négytagú képviselő-testületet is választottak.

Az időközi választást azért rendezték meg a Hegyháti járás zsáktelepülésén, mert a képviselő-testület május 11-én a feloszlásáról döntött. (MTI)