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Tisza-kormány: sorra jönnek a bejelentések, három településen volt időközi választás
Gazdaság

Tisza-kormány: sorra jönnek a bejelentések, három településen volt időközi választás

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A Tisza Párt frakciója Sonnevend Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak Hende Csaba megüresedett helyére, a parlament pedig már hétfőn megválaszthatja a testület új tagját. Három településen tartottak ma időközi önkormányzati választást: Bárdudvarnokon és Bakócán polgármestert és képviselőket választottak, Békéscsabán pedig az új egyéni választókerületi képviselő személyéről szavaztak. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, ezt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. Megújul a Népliget és a Planetárium. Cikkünk folyamatosan frissül a Tisza-kormány döntéseivel vasárnap.
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Tatár Gergő nyerte az időközi önkormányzati választást Békéscsabán

Időközi önkormányzati választást tartottak vasárnap Békéscsabán, ugyanis Bodóczi István önkormányzati képviselő a Tisza Párt színeiben áprilisban bekerült az Országgyűlésbe.

A közgyűlésbe Tatár Gergő (Pátria Békéscsaba Egyesület) jutott be.

Bacsa Vendel jegyző az MTI-nek elmondta, a 3225 választásra jogosult állampolgárból 512-en szavaztak, érvénytelen szavazat nem született, a részvételi arány 15,9 százalék volt. Tatár Gergő 264 szavazatot szerzett.

A közgyűlési többséget és a polgármestert adó jelölőszervezet, a Hajrá Békéscsaba Egyesület színeiben Medovarszki János indult, ő 195 voksot gyűjtött.

Gyebnár Dávid a Mi Hazánk Mozgalom színeiben 32 voksot szerzett. A 2019-2024-es ciklusban a DK-Jobbik-Párbeszéd színeiben listáról a békéscsabai közgyűlésbe jutott, most a Duna Párt képviselőjelöltjeként induló Dancsó Tibor pedig 21 szavazatot kapott. (MTI)

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Bakócán Csordás Nándort választották meg polgármesternek

A Zselicben fekvő észak-baranyai Bakócán a függetlenként induló Csordás Nándort választották meg polgármesternek a vasárnap rendezett időközi önkormányzati választáson.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Csordás Nándor a szavazatok 53,47 százalékát, 77 voksot kapott, míg a szintén független kihívói közül az előző településvezető, Herr Kinga 29 (20,14 százalék), Zsirmon Szilárd 27 (18,75), Kelemen József 9 (6,25), Fehér Kitti pedig 2 szavazatot (1,39) kapott.

A választáson a 239 szavazásra jogosult 60,25 százaléka, 144 választópolgár vett részt, 7 szavazat érvénytelen volt. A településen tizenegy független jelölt közül négytagú képviselő-testületet is választottak.

Az időközi választást azért rendezték meg a Hegyháti járás zsáktelepülésén, mert a képviselő-testület május 11-én a feloszlásáról döntött. (MTI)

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Ferencz Tamás Nándor nyerte az időközi polgármester-választást Bárdudvarnokon

Öt független jelölt közül Ferencz Tamás Nándor nyerte a vasárnapi időközi polgármester-választást a Somogy megyei Bárdudvarnokon, ahol képviselőtestületet is választottak.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Ferencz Tamás Nándor a szavazatok 35,65 százalékát, 190 voksot kapott, míg a szintén független kihívói közül Őze Rajmund 179-en (33,58), Pongrácz Attilára 119-en, (22,33), Szecsődi Tiborra 27-en, (5,07), míg Balla Jánosra 18-an (3,38) szavaztak.

A választáson a 941 szavazásra jogosult 57,17 százaléka, 538 választópolgár vett részt, 5 szavazat érvénytelen volt. A településen huszonkettő független jelölt közül hattagú képviselő-testületet is választottak.

Az időközi választást azért rendezték meg a Kaposvártól nyugatra, a Zselic északi határán fekvő településen, mert a képviselő-testület korábban a feloszlásáról döntött. (MTI)

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Új korszak jön a HÉV-nél, klímás, alacsonypadlós járművek érkeznek

Még az idén kiírják a közbeszerzést 42 új HÉV-szerelvény beszerzésére, amelyek a csepeli, a ráckevei és a szentendrei vonalon állhatnak forgalomba. A járműcsere mellett a peronok, a pálya és az áramellátás is megújul, így a teljes rendszer korszerűbbé válhat.

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Új korszak jön a HÉV-nél, klímás, alacsonypadlós járművek érkeznek
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A Mi Hazánk Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak

Hende Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnését követően megkezdődött az Alkotmánybíróság új tagjának jelölési folyamata. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága felkérte a parlamenti frakciókat, hogy tegyenek javaslatot a megüresedett poszt betöltésére.

Elsőként a Tisza Párt nevezte meg jelöltjét. A párt pénteken jelentette be, hogy dr. Sonnevend Pált, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát és korábbi dékánját javasolja alkotmánybírónak.

Vasárnap estére a Mi Hazánk is nyilvánosságra hozta saját jelöltjét. A párt hivatalos Facebook-oldalán közölte, hogy Schiffer Andrást jelöli az Alkotmánybíróság tagjának. A bejelentéshez a Mi Hazánk nem fűzött részletes indoklást, Schiffer András pedig egyelőre nem reagált nyilvánosan a jelölésre.

Közben a Fidesz korábban jelezte, hogy bojkottálja a teljes jelölési és választási folyamatot, így nem állít saját jelöltet, és nem vesz részt az eljárásban. Jelenleg így két ismert jelöltje van a megüresedett alkotmánybírói helynek, a Tisza Párt által támogatott Sonnevend Pál, valamint a Mi Hazánk által jelölt Schiffer András.

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Magyar Péter: az a cél, hogy maradjon a Forma-1 Magyarországon

A cél, hogy továbbra is legyen Forma-1 Magyarországon - mondta Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a 41. Magyar Nagydíj helyszínén, a Hungaroringen.

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Magyar Péter: az a cél, hogy maradjon a Forma-1 Magyarországon
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Vitézy Dávid: 290 busz állt alkatrészhiány miatt májusban, most 170

Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberre egyetlen buszjárat se maradjon ki - írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook-oldalán.

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Vitézy Dávid: 290 busz állt alkatrészhiány miatt májusban, most 170
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Vitézy Dávid: az egész ország közlekedését át fogja alakítani a Déli Körvasút

A Déli Körvasút az egész ország közlekedését átalakítja - mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalára vasárnap feltöltött videójában, amelyben megmutatta a Soroksári út felett helyére került új acélhidat.

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Vitézy Dávid: az egész ország közlekedését át fogja alakítani a Déli Körvasút
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Több mint 200 milliárd forintos vasúti korszerűsítést jelentett be Vitézy Dávid

Átfogó korszerűsítés kezdődik a Budapest–Miskolc vasútvonal legrosszabb állapotú, Hatvan és Füzesabony közötti szakaszán. A 200–230 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően 2030-ig óránkénti 160 kilométeres sebességre nő a megengedett tempó a megújuló pályán, ami gyorsabb eljutást és kiszámíthatóbb menetrendet biztosít – számolt be a fejlesztésről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.

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Több mint 200 milliárd forintos vasúti korszerűsítést jelentett be Vitézy Dávid
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Itt a Tisza-kormány elképzelése a Velencei-tó megmentéséről

Röviden távon kotrással, hosszabb távon csapadékmegtartással és egy készülő, 12 pontos intézkedési tervvel mentené meg a végveszélybe került Velencei-tavat a Tisza-kormány. Bögi Viktória környezetvédelemért felelős államtitkár az Indexnek kifejtette, hogy a karsztvízzel történő pótlást elvetették, emellett leállítottak egy rendkívül vízigényes tóparti óriásberuházást is, miközben a korábbi vezetés titkosított vízpótlási tervének nyoma veszett a minisztériumban.

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Itt a Tisza-kormány elképzelése a Velencei-tó megmentéséről
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6000 milliárd forintnyi forrást hoz haza a magyar kormány

Az elfogadott korrupcióellenes intézkedések révén 6 ezer milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok - írta Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook-oldalán.

A kormányfő közölte, hogy a Tisza-kormány pár hét alatt letárgyalta, amire az Orbán-kormány három év alatt nem volt képes.

(MTI)

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Váratlanul Orbán Viktorról kezdett beszélni a Kreml: az oroszok is meglepődtek azon, ami történt

A Kreml szóvivője is kommentálta azt, hogy Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök oroszul szólalt meg Tusványoson.

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Váratlanul Orbán Viktorról kezdett beszélni a Kreml: az oroszok is meglepődtek azon, ami történt
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Rég várt segítség vagy trójai faló? - Megoszlanak a vélemények az EU új terveiről

Vegyes, összességében inkább óvatosan bizakodó fogadtatásban részesült az ipar és a villamosenergia-ágazat részéről az Európai Bizottság által július 17-én bemutatott, az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) rég várt átalakítását célzó reformterv, illetve az új elektrifikációs cselekvési terv. A megújuló energia szektor, a villamosenergia-szolgáltatók és a környezetvédelmi szervezetek többnyire pozitív lépésként értékelik az elektrifikációs tervet, az ETS reformmal kapcsolatban azonban jóval kritikusabbak, és azokat a klímacélokra nézve veszélyesnek tartják. Akad olyan vélemény is, miszerint az terv "trójai faló", amely lehetővé teszi a nagy szennyezőknek a zöldülés késleltetését. A bejelentés után közel féléves csúcsra emelkedett a kibocsátási engedélyek árfolyama.

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Rég várt segítség vagy trójai faló? - Megoszlanak a vélemények az EU új terveiről
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Megszólaltak a szakértők a Tisza-kormány legnagyobb kihívásáról, komoly reformokra van szükség az adózásban és a családpoltikában is

Az OECD 2026-os országjelentése szerint Magyarország az egyik legveszélyeztetettebb európai ország a társadalom elöregedésének gazdasági hatásait tekintve: az öregedéshez kapcsolódó közkiadások 2070-ig a GDP 5,5 százalékával nőhetnek, miközben az adóbevételek is jelentősen csökkenhetnek. Az OECD szakértői rámutatnak, hogy a magyar adórendszer szerkezete – többek között a nyugdíjak teljes szja-mentessége és a kedvezményes áfakulcsok – felerősíti a demográfiai kihívás költségvetési hatását. A szakemberek rámutatnak, hogy a hazánkban eddig domináló adókedvezmények és készpénzes családtámogatások csak mérsékelt és gyakran átmeneti hatást gyakorolnak a születésszámra, ezért az adóalap szélesítését, a gyermekellátási kapacitások bővítését és a kiadások hatékonyságának javítását javasolják. A jelentés figyelmeztet: ha Magyarország nem kezeli fokozatos reformokkal a problémát, később jóval fájdalmasabb költségvetési kiigazításokra kényszerülhet.

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Megszólaltak a szakértők a Tisza-kormány legnagyobb kihívásáról, komoly reformokra van szükség az adózásban és a családpoltikában is
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Válaszút előtt Budapest: vagy szintet lép, vagy elnyeli az olcsó buliturizmus

Budapest turizmusa sikerágazat lehetne, de a megnövekedett forgalom nem hozott magával arányos minőségi ugrást. Sokan érkeznek, de rövid időre, viszonylag alacsony költéssel, miközben a turizmus haszna nem épül vissza elég tudatosan a város fejlesztésébe. Pedig minden adottság megvan ahhoz, hogy a főváros a világ élvonalába tartozó, prémium városi desztináció legyen. A következő lépés ezért a turizmus szerkezetének magasabb szintre emelése. Budapestnek erősebb nemzetközi láthatóságot, magasabb költésű vendégkört, erősebb városi márkát és jobb szolgáltatási minőséget kell építenie – olyan ágazatot, amely a főváros és az ország gazdasági növekedésének egyik motorja lehet.

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Válaszút előtt Budapest: vagy szintet lép, vagy elnyeli az olcsó buliturizmus
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Szép csendben fogyott el a köztársasági elnöki intézmény súlya Magyarországon - Vajon a közvetlen elnökválasztás elhozhatja a nemzet egységét?

A köztársasági elnök alkotmányos feladata a nemzet egységének kifejezése, megválasztása azonban szükségképpen politikai döntés. Magyarországon a parlamenti államfőválasztás sokáig koalíciós alkukhoz és részleges konszenzuskényszerhez kötődött, 2010 után azonban egyre inkább a mindenkori kormánytöbbség személyzeti döntésévé vált. A közvetlen választás első látásra demokratikusabb megoldásnak tűnhet, de önmagában nem garantál pártpolitikán felül álló államfőt, könnyen újabb országos pártpolitikai erőpróbává alakíthatja a tisztség betöltését. Cikkünkben azt vizsgáljuk, milyen intézményi megoldások segíthetik elő, hogy az államfő megválasztása ne pusztán pártpolitikai döntésként, hanem szélesebb legitimációt teremtő alkotmányos eljárásként működjön.

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Szép csendben fogyott el a köztársasági elnöki intézmény súlya Magyarországon - Vajon a közvetlen elnökválasztás elhozhatja a nemzet egységét?
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Tisza-kormány: sorra jönnek a bejelentések, három településen lesz időközi választás

Cikkünk folyamatosan frissül a Tisza-kormány döntéseivel vasárnap.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza: 

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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