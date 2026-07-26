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Több mint 200 milliárd forintos vasúti korszerűsítést jelentett be Vitézy Dávid
Gazdaság

Több mint 200 milliárd forintos vasúti korszerűsítést jelentett be Vitézy Dávid

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Átfogó korszerűsítés kezdődik a Budapest–Miskolc vasútvonal legrosszabb állapotú, Hatvan és Füzesabony közötti szakaszán. A 200–230 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően 2030-ig óránkénti 160 kilométeres sebességre nő a megengedett tempó a megújuló pályán, ami gyorsabb eljutást és kiszámíthatóbb menetrendet biztosít – számolt be a fejlesztésről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.

A beruházás a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében valósul meg; a finanszírozást

  • részben az Európai Unió IKOP Plusz programja,
  • részben pedig az Európai Beruházási Bank (EIB) hitele

fedezi. A munkálatok során a vasúti pálya teljes újjáépítése mellett a modern ETCS vonatbefolyásoló rendszert is telepítik. Ennek köszönhetően nemcsak Gyöngyös, Eger és Miskolc felé csökken jelentősen a menetidő, hanem

a Kassára közlekedő nemzetközi járatok is gyorsabban érhetnek célba.

A fejlesztés kulcsfontosságú a Kelet-Magyarországot átszelő távolsági közlekedés pontossága szempontjából is. A miniszter rámutatott, hogy a Miskolc után Nyíregyházán, Debrecenen és Szolnokon át a fővárosba visszatérő kör-InterCity vonatok menetrendje ezzel stabilizálhatóvá válik, így lényegesen kevesebb késéssel kell számolniuk az utasoknak.

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A projekt a vágányok felújításán túl az utaskomfort növelésére is nagy hangsúlyt fektet, így a vonalszakasz állomásépületeit és peronjait egyaránt modernizálják. Vitézy Dávid hozzátette, hogy az érintett állomások korszerűsítésével, valamint az új járművek forgalomba állításával

a teljes akadálymentesítés is megvalósul.

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