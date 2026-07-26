Több mint 200 milliárd forintos vasúti korszerűsítést jelentett be Vitézy Dávid

A beruházás a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében valósul meg; a finanszírozást

részben az Európai Unió IKOP Plusz programja,

részben pedig az Európai Beruházási Bank (EIB) hitele

fedezi. A munkálatok során a vasúti pálya teljes újjáépítése mellett a modern ETCS vonatbefolyásoló rendszert is telepítik. Ennek köszönhetően nemcsak Gyöngyös, Eger és Miskolc felé csökken jelentősen a menetidő, hanem

a Kassára közlekedő nemzetközi járatok is gyorsabban érhetnek célba.

A fejlesztés kulcsfontosságú a Kelet-Magyarországot átszelő távolsági közlekedés pontossága szempontjából is. A miniszter rámutatott, hogy a Miskolc után Nyíregyházán, Debrecenen és Szolnokon át a fővárosba visszatérő kör-InterCity vonatok menetrendje ezzel stabilizálhatóvá válik, így lényegesen kevesebb késéssel kell számolniuk az utasoknak.

A projekt a vágányok felújításán túl az utaskomfort növelésére is nagy hangsúlyt fektet, így a vonalszakasz állomásépületeit és peronjait egyaránt modernizálják. Vitézy Dávid hozzátette, hogy az érintett állomások korszerűsítésével, valamint az új járművek forgalomba állításával

a teljes akadálymentesítés is megvalósul.