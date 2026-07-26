Új korszak jön a HÉV-nél, klímás, alacsonypadlós járművek érkeznek

Évtizedek óta várt fejlesztés indulhat el a budapesti HÉV-hálózaton. Vitézy Dávid közlekedési miniszter közölte, hogy a hazahozott európai uniós forrásoknak köszönhetően megkezdődhet a csepeli HÉV teljes megújítása. A bejelentést Csepelen, a Szent Imre téren tartották a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv elfogadása után.
A tervek szerint még az idén kiírják a közbeszerzést 42 új HÉV-szerelvény beszerzésére.
Az új járművek nemcsak a csepeli vonalon, hanem a ráckevei és a szentendrei HÉV-en is közlekednek majd.
Vitézy Dávid szerint a jelenlegi szerelvények már régóta nem felelnek meg a mai elvárásoknak. Nyáron túl melegek, télen túl hidegek, magas lépcsőn lehet csak felszállni rájuk, és az utasterük kialakítása is elavult. Az új vonatok ezzel szemben alacsonypadlósak, klimatizáltak és akadálymentesek lesznek.
A fejlesztés azonban nem áll meg a járműcserénél. A peronokat is átépítik és megemelik, így a jövőben szintkülönbség nélkül lehet majd felszállni a szerelvényekre. Emellett korszerűsítik az áramellátási rendszert, felújítják a pályát, a csepeli végállomást is átépítik, a II. Rákóczi Ferenc út egy szakaszát pedig hozzáigazítják az új infrastruktúrához.
A beruházás a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv egyik kiemelt eleme. A cél az, hogy a HÉV-vonalak a következő években a mai utasigényeknek megfelelő, korszerű szolgáltatást nyújtsanak. A kormány szerint a kivitelezési munkák rövidesen megkezdődhetnek.
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