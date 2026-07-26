Új rekordalacsony vízállás jöhet a Dunán Budapestnél

Soha nem látott közelségbe került a Duna budapesti negatív vízállási rekordja. Az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzése szerint kedden 35 centiméteres vízállás várható a fővárosi mércén, miközben az eddigi legalacsonyabb értéket 2018. október 25-én mérték, akkor 33 centimétert mutatott a vízmérce. Az előrejelzés ráadásul 7 centiméteres bizonytalansággal számol, vagyis az sem kizárt, hogy a rekord megdől.
A rendkívül alacsony vízszint már most is érezhető hatással van a hajózásra. Több dunai szakaszon a teherhajók és egyes személyszállító járatok közlekedése korlátozott, Budapesten is módosításokra volt szükség a vízi közlekedésben.
A kilátások egyelőre nem túl biztatók. A vízügyi szolgálat előrejelzése szerint a Duna vízgyűjtő területén a következő napokban sem várható számottevő csapadék, ezért érdemi vízszint-emelkedésre sincs sok esély. Az Országos Vízjelző Szolgálat napi jelentése szerint a Duna hazai szakasza tovább apad, a folyó vízállása igen alacsony, és több helyen a korábbi legalacsonyabb vízállási szintek közelébe, illetve azok alá süllyedhet.
A mostani helyzet nemcsak Budapesten rendkívüli. Az elmúlt hetekben több dunai mérőállomáson is történelmi mélypontok dőltek meg. Baján már új negatív rekord született, Paksnál és Esztergomnál szintén rendkívül alacsony értékeket mértek. A tartós hőség, a csapadékhiány és az alacsony vízhozam együttesen okozza, hogy a Duna vízszintje az ország szinte teljes szakaszán szokatlanul alacsony.
A vízügyi előrejelzések alapján egyelőre nem látszik olyan időjárási fordulat, amely gyors javulást hozhatna. Amíg a Duna vízgyűjtőjén nem érkezik jelentős, nagy területet érintő csapadék, addig a folyó vízállása várhatóan továbbra is a történelmi mélypont közelében marad.
Címlapkép forrása: John Moore/Getty Images
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