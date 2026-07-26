Válaszút előtt Budapest: vagy szintet lép, vagy elnyeli az olcsó buliturizmus

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Budapest turizmusa sikerágazat lehetne, de a megnövekedett forgalom nem hozott magával arányos minőségi ugrást. Sokan érkeznek, de rövid időre, viszonylag alacsony költéssel, miközben a turizmus haszna nem épül vissza elég tudatosan a város fejlesztésébe. Pedig minden adottság megvan ahhoz, hogy a főváros a világ élvonalába tartozó, prémium városi desztináció legyen. A következő lépés ezért a turizmus szerkezetének magasabb szintre emelése. Budapestnek erősebb nemzetközi láthatóságot, magasabb költésű vendégkört, erősebb városi márkát és jobb szolgáltatási minőséget kell építenie – olyan ágazatot, amely a főváros és az ország gazdasági növekedésének egyik motorja lehet.

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A Budapest előtt álló rendszerszintű intézményi, gazdasági, infrastrukturális és ingatlanfejlesztési kihívásokat, valamint a lehetséges kitörési pontokat bemutató cikksorozat korábbi részeiben bemutattuk, hogy Budapest turizmusa erős alapokon áll, de minőségben elmarad a lehetőségeitől, majd felvázoltuk, milyen közterületi és ingatlanfejlesztésekkel lehetne ezt a szakadékot áthidalni. Eddig arra kerestük a választ, mit kellene fejleszteni. Ebben a részben arra felelünk, hogyan, milyen stratégiai, intézményi és finanszírozási keret juttathatja célba ezeket a fejlesztéseket.

Ma ugyanis a kérdés nem csupán az, hány vendég érkezik Budapestre, hanem az, hogy a város milyen vendégkört, hol, milyen terhelés mellett és milyen költési szinten fogad

– és az ebből származó bevételeket milyen intézményi csatornákon keresztül forgatja vissza a város minőségébe és élhetőségébe.

Stratégiai keret

A fejlesztések nem érnek célba átfogó keret nélkül. Ahhoz, hogy pontosan lássuk, hol, milyen időtávon és milyen eszközökkel avatkozunk be, Budapestnek a teljes várostérségre kiterjedő turizmusfejlesztési stratégiára van szüksége. Ennek kell kijelölnie a célokat, a célcsoportokat, a beavatkozási pontokat és azt is, hogy milyen turisztikai szerkezetet akar a város hosszú távon felépíteni.

Budapest turizmusát ma már nem lehet pusztán vendégszámban és vendégéjszakában mérni. Legalább ennyire fontos, hogy mennyit költ egy látogató, mennyi ideig marad a városban, mely városrészekbe jut el, és mindez hogyan hat a helyiek életminőségére.

Egy ilyen stratégia csak adatvezérelt tervezésre épülhet. Ehhez a ma széttöredezett adatforrásokat – többek között a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) szálláshelyi adatait, a Budapesti Közlekedési Központ utazási adatait, a repülőtéri forgalmi adatokat és a digitális fizetési szolgáltatók anonimizált költési adatait – közös, rendszeresen frissülő döntéstámogató platformba kell rendezni. Ehhez az NTAK adatkörének bővítésére és hozzáférhetőségének javítására is szükség van, hogy a város ne utólagos benyomásokból, hanem folyamatosan frissülő adatokból lássa, kik érkeznek, mire költenek, hol jelennek meg, és milyen terhelést vagy értéket hoznak létre.

Az adatokra épülhet a város turisztikai pozicionálása. Meg kell határozni, mit akar Budapest láttatni magából: erős és koherens városmárkára van szükség, amely a város egyedi élményeiből és karakterjegyeiből építkezik. Egy jól felépített arculat egyszerre ad identitást az itt élőknek, és kínál jól kommunikálható, kampányokra alkalmas keretet a nemzetközi piacokon.

A stratégia alapján jelölhetők ki a küldőpiacok is. A pozícionáló marketingnek a kitűzött célokat kell szolgálnia: tudatosan azoknak a piacoknak kell szólnia, ahonnan érdemi vendégforgalom, magasabb költés és a város teherbírásához jobban illeszkedő turisztikai jelenlét várható. A kampányokat a város éves eseménynaptárához, kulturális programjaihoz és szezonális csúcspontjaihoz kell igazítani, hogy a turizmus ne csak a csúcsidőszakokban, hanem egész évben egyenletesebben működjön.

Mindennek az alapja egy elv, amelyet a stratégia nem téveszthet szem elől:

a várost elsősorban az itt élőknek kell építeni. A turisták is az autentikus desztinációkat keresik – a működő vásárcsarnokat, az ikonikus városnegyedeket, a helyiek által is látogatott üzleteket.

Budapestben ez az élő városi karakter ma még megvan; a stratégia feladata, hogy megőrizze és erősítse, ne pedig kiárusítsa.

Erre ad példát Koppenhága. A város a Wonderful Copenhagen szervezeten keresztül tudatos szemléletváltást vitt véghez: az utazót nem külső fogyasztóként, hanem ideiglenes városhasználóként kezeli. A siker mércéje itt nem pusztán a volumen, hanem az érintettek bevonása, a megvalósult fejlesztések, valamint a városi életminőség és a turisztikai élmény közötti egyensúly.

A stratégiának végül egységben kell kezelnie azokat a fejlesztési irányokat, amelyeket a sorozat korábbi részeiben külön-külön mutattam be. A fürdő- és gyógyturizmust, az éjszakai gazdaságot, a gasztronómiai kínálatot, a sport- és eseményturizmust, a kulturális hálózatot és a vásárlóturizmust úgy, hogy a tematikus területek Budapest városi élményének egymást erősítő elemei legyenek.

Intézményrendszer

Egy stratégia könnyen a fiókban marad, ha nem tartozik hozzá végrehajtó intézményrendszer. Fővárosi és várostérségi szinten ma hiányzik az a desztinációmenedzsment-szervezet, amely operatív kapacitással, világos döntési jogkörrel és önálló költségvetéssel képes lenne Budapest turizmusát szervezni. A Magyar Turisztikai Ügynökség országos kompetenciája ezt nem pótolja:

Budapestnek saját városi és várostérségi szintű koordinációra van szüksége.

Ezért indokolt egy olyan szakmai szervezet vagy intézményesített együttműködési forma létrehozása, amelyben az érintett állami, fővárosi, kerületi és ágazati szereplők közös döntési struktúrában, elkülönített költségvetés mellett dolgoznak. Ennek feladata a stratégiai célok végrehajtása, az iparági igények becsatornázása, a városmarketing koordinációja, valamint az infrastrukturális beruházások turisztikai szempontú véleményezése lenne.

Erre nyújt példát Madrid, amely a városi tulajdonú Madrid Destino S.A. keretében működteti turisztikai és kulturális desztinációs feladatai jelentős részét. Ezt egészíti ki a Madrid Turismo by IFEMA: a madridi regionális kormányzat, a városi önkormányzat és az IFEMA Madrid közös marketing- és piacépítő szervezete. Az IFEMA Madrid a spanyol főváros nagy vásár- és kongresszusi intézményi szereplője, amely a nemzetközi turisztikai piac egyik fontos eseményének is otthont ad.

A madridi gyakorlat lényege, hogy a városi, regionális és ágazati szereplők közös keretben, elkülönített forrásokkal és célzott küldőpiaci logikával dolgoznak Madrid nemzetközi pozicionálásán.

Üzleti turizmus

A magasabb költésű, egész évben működő turizmus egyik legerősebb pillére az üzleti turizmus. Budapest ezen a területen ma érzékelhető lemaradásban van, a strukturális hátrány pedig jól körülhatárolható:

hiányzik egy modern, nagy léptékű konferenciaközpont, a hozzá kapcsolódó, legalább 500 szobás szállodai háttér, valamint az üzleti rendezvényekhez illeszkedő, magas színvonalú szabadidős élménykínálat.

A konferenciaközpont és a kapcsolódó szállodai kapacitás középtávon kezelhető ingatlanfejlesztési feladat lehet, helyszínként pedig elsősorban a budapesti rozsdaövezetek kínálkoznak. Az üzleti turizmus valódi fejlesztése azonban ennél szélesebb városgazdasági és termékfejlesztési kérdés: a konferenciákhoz kapcsolt kulturális és gasztronómiai kínálatra, jó repülőtéri kapcsolatra, minőségi esti programokra, jól szervezett városi közlekedésre és célzott nemzetközi értékesítésre is szükség van.

Ennek szervezeti eszköze lehet egy MICE-koordinációs egység. A MICE a meetings, incentives, conferences and exhibitions rövidítése, vagyis a találkozók, ösztönző utak, konferenciák és kiállítások piacát jelöli. Egy ilyen egység a konferencia- és üzleti rendezvénypiac fejlesztését szakmai intézményi keretek között foghatná össze. Feladata Budapest népszerűsítése lenne a nemzetközi rendezvényszervezők körében, a nagyobb konferenciák célzott megszerzése, a támogatási eszközök kezelése, a piaci partnerek bevonása, valamint a helyszínek, szolgáltatások és városi élmények összehangolása.

Szabályozás

A magasabb költésű, kiszámíthatóbb turizmushoz a szálláshelypiac szabályozására is szükség van. A rövid távú lakáskiadás ügyében a kereskedelmi törvény módosítása indokolt, mégpedig úgy, hogy a kiadható napok száma mellett más, rugalmasabb szempontok is a szabályozás részévé válhassanak: a professzionális és az alkalmi üzemeltetők megkülönböztetése, a tulajdonosi magatartáson alapuló feltételrendszer vagy a városon belüli övezeti differenciálás. A 2026 végén lejáró regisztrációs moratórium éppen erre ad lehetőséget.

A szabályozás önmagában azonban nem elegendő, mert a szálláshelypiac kínálati szerkezetét is kezelni kell. Ezért a kereskedelmi törvény módosítását szállodafejlesztési ösztönzőkkel – finanszírozási, telekpolitikai és építési-engedélyezési oldalon – kell összehangolni. Így a szálláshely-kínálat súlypontja a szabályozottabb, magasabb szolgáltatási színvonalú szállodai kapacitás felé tolódhatna, miközben a rövid távú lakáskiadást nem fűnyíróelvszerű tiltással, hanem fejlesztéspolitikai szemléletű szabályozással lehetne kezelni.

Finanszírozás

Az ágazat által megtermelt bevételek arányos részét vissza kell csatornázni a főváros turisztikai infrastruktúrájába. Az új kormány programja erre épít: a turizmusfejlesztési hozzájárulás 50 százalékának helyben tartását rögzíti, ami a jelenlegi nagyságrendek mellett évente több mint 25 milliárd forintos fejlesztési forrást jelentene Budapestnek. Ennek jogi alapját a turizmusfejlesztési hozzájárulás szabályozásának módosítása teremtheti meg.

A forrás azonban csak akkor ér valamit, ha világos felhasználási kötöttség és teljesítményelvárás kapcsolódik hozzá. Ezért a bevételeket célzottan a turisztikai infrastruktúra minőségi javítására kell fordítani: a látogatói tengelyek és közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, a fővárosi fenntartású attrakciókra és a desztinációmenedzsmentre, vagyis olyan fejlesztésekre, amelyek mérhetően javítják Budapest turisztikai teljesítményét és a város minőségét.

Ebbe a logikába illeszkedik a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. hitelkérelmének rendezése is, amelyet a cég a Rác és a Gellért fürdő felújítására tervez felvenni. Az előző kormány megtagadta a hitelfelvétel engedélyezését, ezért a hitelkérelem mielőbbi jóváhagyása indokolt. Ez azonban csak akkor kap stratégiai értelmet, ha a fürdők felújítása átfogó budapesti fürdővárosi fejlesztési koncepció részeként jelenik meg.

Megvalósítás

A stratégia, az intézményrendszer és a források akkor érnek célba, ha a turisztikai szempontok már a beruházáspolitikában is megjelennek. A következő években nemcsak az a kérdés, milyen fejlesztések indulnak el Budapesten, hanem az is, hogy ezek képesek-e egységes városi élménnyé, jobb elérhetőséggé és magasabb szolgáltatási minőséggé összeállni.

Ez különösen fontos, mert több, turisztikai szempontból is meghatározó beruházás már folyamatban van vagy hamarosan elindul. Ezekbe lehetőleg a tervezés során, vagy akár utólag is érdemes beépíteni a turisztikai szempontokat

Erre intő példa a Citadella és a Gellért-hegy esete, ahol az erőd megújult és új látogatói funkciókkal bővült, de a környezet rendezése és a kapcsolódó közlekedésfejlesztések elmaradtak. Ezt a hibát a következő fejlesztési ciklusban nem szabad megismételni.

Eközben a város több pontján zajlanak olyan fejlesztések, amelyeknél a komplex szemlélet érvényesíthető. A Nagykörút, a pesti alsó rakpart vagy a Bajcsy–Váci úti villamoskapcsolathoz kapcsolódó közterület-megújítások lehetőséget adnak városi élménytengelyek kialakítására.

A Városliget felújításának befejezése, a Budai Várban megvalósuló projektek funkcióinak rendezése, a Közlekedési Múzeum rozsdaövezeti elhelyezése vagy az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója szintén olyan előkészítés vagy megvalósítás alatt álló beruházások, ahol a turisztikai érték már a funkciók, az elérés és a szolgáltatások tervezésénél eldől.

Zárszó

Budapest turizmusa az elmúlt években látványosan nőtt, több területen valódi előrelépés történt, és a város ma is tele van fejlesztési lehetőséggel.

A McKinsey 2024-es számításai szerint Budapest turizmusa 2030-ig 1100-1900 milliárd forint többletet adhat Magyarország GDP-jéhez, és 23-49 ezer új munkahelyet teremthet. Ez azonban nem automatikus növekedési pálya.

A kérdés az, hogy a főváros a turizmus minőségét fejleszti-e, vagy beleragad az alacsonyabb színvonalú desztinációk csapdájába.

Az egyik út magasabb minőségű szolgáltatást , rendezettebb közterületeket, erősebb városi termékeket és jobban eloszló turisztikai hasznot jelent.

, rendezettebb közterületeket, erősebb városi termékeket és jobban eloszló turisztikai hasznot jelent. A másik a belvárosi túlterhelést, az olcsó buliturizmust, a lakossági konfliktusokat és a romló városi élményt.

Budapest még most eldöntheti, melyik irányba halad tovább.

A Budapest előtt álló rendszerszintű intézményi, gazdasági, infrastrukturális és ingatlanfejlesztési kihívásokat, valamint a lehetséges kitörési pontokat bemutató cikksorozat egyes részei az alábbi témákat ölelik fel:

Finanszírozás(1-2. cikk)

1. cikk itt olvasható, amely arra világít rá, hogy Budapest pénzügyi válsága mögött mélyebb, intézményi probléma áll: a város nemcsak pénzt veszített, hanem fejlesztési érdekeltséget, végrehajtási kapacitást és kiszámítható állami partnerséget is.

2. cikk itt olvasható. A cikk a főváros előtti kihívások megoldásaira fókuszál: azokra a nemzetközi modellekre és adaptálható eszközökre, amelyekkel a főváros finanszírozása, intézményi működése és az állammal való viszonya újraszervezhető.

Kétszintű önkormányzatiság(3-4.cikk)

3. cikk itt olvasható. Az írás a kétszintű önkormányzatiság alapvető problémáit vizsgálta meg: a fővárosi szint kiüresedését, a feladatok és a források szétcsúszását, a 24 párhuzamos felelősségi rendszert és a városi léptékű ügyekre adott kerületi válaszok problémáit.

4. cikk itt olvasható, amely európai példák alapján azt vizsgálja meg, milyen intézményi, szabályozási és pénzügyi reformokkal lehetne a kétszintű önkormányzatiság alapvető problémáival küzdő Budapestet egységesebben működő várossá tenni.

Turizmus (5-8. cikk)

5. cikk itt olvasható. A cikk azt mutatja be, hogy Budapest turizmusa ugyan erős alapokon áll, de szolgáltatási színvonalban, közterületi minőségben és élménykínálatban elmarad a saját lehetőségeitől.

6. cikk itt olvasható, amely azt vizsgálja meg, hogy miként válhatna Budapest olyan magasabb minőségű desztinációvá, ahol a turizmus a mindennapi városi életet is izgalmasabbá és élhetőbbé teszi.

7. cikk itt olvasható. A cikk azt a kérdést vizsgálja meg, hogy ha Budapest ki akar lépni az alacsonyabb költésű, szűkebb élménykínálatra épülő turisztikai modellből, három irányban kell szintet lépnie: javítani kell a meglévő szolgáltatások minőségét, újra kell nyitni és fejleszteni az alulhasznosított, vagy évek óta zárva tartó attrakciókat, és ki kell terjeszteni a turizmust a belső városmagon kívülre is.

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