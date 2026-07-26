Vitézy Dávid: 290 busz állt alkatrészhiány miatt májusban, most 170

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy "májusban Lázár János hibás döntései nyomán"

290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent.

A bejegyzéshez csatolt videó szerint Vitézy Dávid Fóton, a Volánbusz egyik karbantartó telepén járt. A videóban elmondta, hogy azon a telephelyen buszok százait tartják karban. Kiemelte, hogy "váratlan mértékű válsághelyzetet" örököltek májusban, aminek a megoldásához már közelebb kerültek. Mint mondta, "korábban is sokat kritizáltam Lázár Jánost amiatt, mert agyonközpontosította" a MÁV-nál és a Volánnál a beszerzéseket.

"Egy, a volt iskolatársa által vezetett cégben összeközpontosították az összes közlekedési cég összes beszerzését és logisztikai, raktározási, alkatrészellátási tevékenységét", aminek a vége azt lett, hogy

május végére a szükséges alkatrésztípusoknak több mint fele nem volt elérhető a Volánbusz telephelyein,

így Fóton sem - fogalmazott.

Hozzátette: "hagyták lejárni a régi szerződéseket áprilisban-májusban úgy, hogy nem voltak meg a közbeszerzési eljárások ahhoz, hogy ezeket pótolni lehessen".

Kiemelte, hogy válságintézkedésekkel, "emberfeletti munkával" próbálták orvosolni a problémát az elmúlt másfél-két hónapban a MÁV csoport és a minisztérium dolgozói, hogy nyárra ne omoljon össze a Volánbusz közlekedése.

Vitézy Dávid szerint vannak még más problémák is a Volánbusz működésében, egyrészt létszámhiány van a karbantartásban, másrészt

a járműflotta sincsen a legjobb állapotban.

Hozzátette, hogy "réges-rég cserére szorulnak" azok a buszok, amik képesek autópályán közlekedni, mert már mindegyik több mint egymillió kilométert futott.