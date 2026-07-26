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Vonattal ütközött egy személyautó, egy férfi meghalt
Gazdaság

Vonattal ütközött egy személyautó, egy férfi meghalt

MTI
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Vonattal ütközött egy személyautó vasárnap Tállyán a Táncsics Mihály utcában, egy andráskereszttel jelzett átjáróban, a helyszínelés ideje alatt szünetel a forgalom Abaújszántó és Tállya között - tudatta a MÁV csoport a honlapján.

A vonat Abaújszántóról Szerencsre tartott, a két település között pótlóbuszokat indítottak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton öten, az autóban ketten utaztak.

Utóbbi vezetője ki tudott szállni a járműből, az utasát a tűzoltók emelték ki.

A vasárnapi tállyai vonatbalesetben egy férfi az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen meghalt, egy nőt pedig súlyos sérülésekkel, mentőhelikopterrel vittek kórházba - közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) később az MTI megkeresésére.

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