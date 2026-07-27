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Gazdaság

240 milliárd forintot különítettek el a lajosmizsei vasúvonal fejlesztésére

MTI
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A kormány 240 milliárd forintot különített el uniós forrásból a lajosmizsei vasútvonal fejlesztésére - közölte hétfőn a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid emlékeztetett: a lajosmizsei vonal az utolsó Budapestről kivezető, egyvágányos és dízel vasútvonal, amelyen ma teljesen "lerobbant" dízelvonatok járnak rohamosan fejlődő elővárosi térségek, például Gyál felé.

A fejlesztés előtt álló legnagyobb akadályként a miniszter azt jelölte meg, hogy Gyál fideszes polgármestere minden eszközzel igyekszik megakadályozni a vasútvonal fejlesztését, hozzátéve azonban: igyekszik majd őt is meggyőzni. A DK vezette XVIII. kerület korábbi ellenállása is lecsendesedett - idézte fel.

Vitézy Dávid megértését fejezte ki azokkal szemben, akiket megijeszt, ha valahol most óránként döcög egy dízelvonat és helyette 15 percenkénti elővárosi közlekedés lesz. Hangsúlyozta azonban, hogy ez a fejlesztés csak jobbá teszi a térség életét: lesznek külön szintű vasúti átjárók, halk, korszerű motorvonatok fognak járni és ezeket a vonalakon nincs teherforgalom sem.

Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid július 22-én jelentették be: Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv néven kormányciklusokon átívelő, tízéves vasúti fejlesztési program indul, amelynek teljes kerete megközelíti a 3500 milliárd forintot.

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