550 tonnányi, higannyal szennyezett aszfalttörmelék korbácsolja a kedélyeket egy Pest megyei településen

A mintegy 1500 lakosú település főútjának felújítása idén tavasszal vette kezdetét az állami tulajdonú Magyar Közút Nonprofit Zrt. kivitelezésében. A munkálatok során felmart, negyvenéves aszfaltot a penci önkormányzat kedvezményes áron, hárommillió forintért kívánta megvásárolni, hogy abból a falu mellékutcáit burkolják le.

A helyieknek azonban feltűnt, hogy a felmart útszakaszon és a kitermelt aszfaltban fénycsőtörmelék látható.

Mivel a fénycsövek higanyt tartalmaznak, veszélyes hulladéknak minősülnek, így az összegyűjtésükre és kezelésükre szigorú előírások vonatkoznak.

A Magyar Közút ugyanakkor korábban kizárólag az anyag építőipari és fizikai tulajdonságait – például a kötőanyag-tartalmat és a szemcseösszetételt – vizsgálta, és ezek alapján az aszfalttörmeléket útépítésre alkalmasnak találta. A vállalat az önkormányzat kifejezett kérésére sem végeztette el a higanytartalom ellenőrzését.

A lakossági bejelentések nyomán végül Kádár Ferenc polgármester kezdeményezésére az önkormányzat saját költségén laboratóriumi vizsgálatot rendelt el. A nyár elején beérkezett eredmények egyértelműen igazolták a gyanút, miszerint az aszfalt valóban veszélyes hulladékot tartalmaz. A képviselő-testület értetlenül állt a helyzet előtt, nem tudni ugyanis, hogyan kerülhettek fénycsődarabok a negyven évvel ezelőtt, még a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium (KPM) idején lefektetett útburkolatba.

A bizonyítékok birtokában a Magyar Közút vállalta a szennyezett anyag elszállítását, és ígéretet tett arra, hogy helyette tiszta mart aszfaltot biztosít a mellékutcák felújításához. Bár a település vezetése szerint a burkolási munkálatok így hamarosan megkezdődhetnek, a lakosság körében továbbra is nagy az aggodalom a környezeti terhelés miatt.

A mintegy 550 tonnás, higannyal szennyezett aszfalttömeg ugyanis mind a mai napig a település szélén, egy kápolna mögötti állami tulajdonú területen áll,

ráadásul lakóházak és egy talajvízkút közvetlen szomszédságában. A helyiek beszámolói szerint a munkálatok ideje alatt jelentős volt a porszóródás, a veszélyes törmelék maradványai pedig helyenként még mindig fellelhetők a felújított főút mentén.

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