A globális trendeket meglovagolva fejleszt az amerikai energiacég Magyarországon

A GE Vernova veresegyházi üzeme, amely a vállalat legnagyobb Amerikán kívüli gázerőmű-gyártóbázisa, új fejlesztéseket jelentett be. Az üzem napelemparkot épít, amellyel a villamosenergia-felhasználás közel felét megújuló forrásból fedezheti, valamint hatékonyabb gyártósorokat alakítanak ki egy 24,5 millió dolláros beruházás keretében. A globális igény növekedésével párhuzamosan bővülő kapacitás kiszolgálására a következő években több mint 80 új szakember felvételét tervezik.

Az amerikai GE Vernova veresegyházi üzeme idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, amely magyarországi létesítmény a vállalat legnagyobb, Egyesült Államokon kívüli Gas Power (gázerőmű) gyártóbázisa.

A vállalat közleményében azt írta, hogy

a telephelyen napelemparkot építenek, hatékonyabb termelési sorokat alakítanak ki, valamint a gyorsan bővülő kereslet és kapacitás kiszolgálására a következő években több mint 80 új szakember felvételét tervezik.



A veresegyházi létesítmény az amerikai energiaóriás egyik legfontosabb gyártási és szervizközpontja, amely a gázturbinák kulcsfontosságú alkatrészeinek gyártását és javítását végzi. A robothegesztés és a speciális hővédő bevonatok terén meglévő képességeinek köszönhetően az üzem mind az új berendezések gyártásában, mind a létfontosságú javítási szolgáltatásokban kiemelt központként működik.

A magyarországi gyár emellett egy napelempark-fejlesztésbe is belekezdett. A működés hosszú távú fenntarthatóságának támogatására a veresegyházi telephely átalakításának részeként több ütemben valósul meg a napelemes beruházás.

A közlemény szerint az első fázisban sikeresen elkészült egy 2 MW teljesítményű, több mint 500 parkolóhelyet befedő napelemes parkolófedés készült el.

készült el. A jelenleg zajló második ütemben összesen 14,5 MW teljesítményű fotovolatikus (PV) panelrendszert, valamint egy 40 MWh kapacitású akkumulátoros energiatároló rendszert telepítenek. Ez az ütem több mint 21 000 napelempanelt foglal magában, amelyek több mint 15 hektárt fednek le - a hálózati csatlakozás várhatóan idén ősszel valósul meg

A kép jobb oldalán látszik a napelemekkel fedett parkoló, amely nemcsak az autókat tartja hűvösen, hanem zöld energiával látja a gyárat - Forrás: GE Vernova

A teljes üzembe helyezést követően az integrált megújulóenergia-rendszer lehetővé teszi, hogy

a telephely jelenlegi, összesen évi 33 GWh villamosenergia-felhasználásának közel 50%-át kibocsátásmentes, megújuló energia fedezze.

A most bejelentett fenntarthatóságot célzó fejlesztések mellett a telephely működését is korszerűsítik, amit a villamosenergia-ágazat világszerte tapasztalható beruházási hulláma ösztönöz. A növekvő kereslet kiszolgálására a GE Vernova tavaly 24,5 millió dolláros beruházást indított, amelyhez a HIPA jelentős támogatást tervez nyújtani - derül ki a közleményből. Ez a beruházás jelenti a telephely jelenleg is zajló korszerűsítésének alapját: új, hatékonyabb termelési sorokat alakítottak ki, nagy teljesítményű precíziós berendezéseket helyeztek üzembe, valamint öt, vákuumkemencékkel felszerelt korszerű bevonatoló kabin is aktívan működik.

Miután tavaly mintegy 100 új munkatárs csatlakozott a GE Vernova csapatához, a veresegyházi üzem a következő évben további, akár 80 szakembert – köztük gépi forgácsolókat, hegesztőket, lakatosokat és összeszerelő operátorokat – keres a kibővített kapacitás támogatására - derül ki a közleményből.

A korszerű gyártástechnológia és a megújuló energia ötvözésével biztosítjuk, hogy a veresegyházi üzem még hosszú évtizedeken át meghatározó szerepet töltsön be a GE Vernova globális gázturbina-gyártási tevékenységében

– emelte ki Fodor Viktória, a GE Vernova veresegyházi gyárának igazgatója.

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