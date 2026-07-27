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Gazdaság

Álprofilokkal vertek át online vásárlókat: közel 400 ezer forintot csalt ki két fiatal nő

MTI
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Vádemelést javasolnak a kunszentmiklósi rendőrök két fiatal nő ellen, akik online hirdetésekkel több százezer forinttal verték át vásárlóikat - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn.

Vádemelést javasolnak a kunszentmiklósi rendőrök két fiatal nő ellen, akik

online hirdetésekkel több vásárlót is megtévesztettek, és összesen több százezer forintos kárt okoztak.

A tájékoztatás szerint egy 20 éves nő még tavaly egy közösségi portálon álprofilokat hozott létre, és azok felhasználásával mobiltelefont és hangszórót hirdetett eladásra. A hirdetésekre többen is jelentkeztek, akikkel írásban és telefonon is felvette a kapcsolatot. A vásárlók a kialkudott vételárat egy bankszámlára elutalták, ám ezt követően az eladó elérhetetlenné vált, a terméket pedig soha senki nem kapta meg.

Az áldozatok feljelentést tettek, a szálak pedig egy kunszentmiklósi nyomozásban futottak össze. Kiderült, hogy a 20 éves L. Barbara már régebb óta csalásokból élt. Tavaly aztán összeismerkedett a 22 éves S. Franciskával, aki anyagi gondokkal küzdött. Barbara könnyű pénzkereseti lehetőséget ígért Franciskának, akinek néhány bankszámlát kellett online nyitnia. A közös csalássorozattal a lányok alig egy hónap alatt közel 400 ezer forintra tettek szert.

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A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság munkatársai mindkét nőt üzletszerűen elkövetett csalással és pénzmosással gyanúsították meg.

A szabadlábon védekező fiatalok ügyében a nyomozás befejeződött. Ellenük vádemelést javasolnak, ezért az iratokat átadták az ügyészségre.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az internetes csalók egyre kifinomultabb módszerekkel próbálkoznak, ezért

online vásárlás előtt mindenképpen javasolják az eladó értékeléseinek és profiljának ellenőrzését.

Kerülni kell a feltűnően olcsó, rendkívüli kedvezményt ígérő ajánlatokat, mert ezeknél kiemelkedően magas a csalás kockázata. Ismeretlen eladók esetében a hatóság az előreutalás mellőzését, valamint a biztonságos fizetési megoldások vagy az utánvétel választását tanácsolja. Amennyiben pedig a tranzakció során bármilyen gyanús körülmény merül fel, az anyagi kár megelőzése érdekében a vásárlás azonnali megszakítása javasolt - írták.

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