Bejelentették: keresik a Médiatanács új elnökét

Hétfőn ülésezett az Országgyűlés Művelődési Bizottsága, ahol Csézi Erzsébet benyújtotta a pozíció betöltésére irányuló felhívást. A közösségi médiába benyújtott posztban hosszasan részletezte, hogy a jelentkezőknek pontosan milyen kritériumoknak kell megfelelniük. Szakmai és törvényi szempontból büntetlen előéletűnek kell lennie, meg kell felelnie az országgyűlési választhatóságnak, valamint felsőfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. A fontosabb részletekre térve a képviselőnő arról ír, hogy „a jelöltnek rendelkeznie kell legalább ötéves hatósági felügyeleti gyakorlattal a média vagy hírközlés területén, vagy legalább ötéves vezetői gyakorlattal a média- vagy telekommunikációs iparágban, vagy pedig elismert tudományos fokozattal, illetve legalább tízéves felsőoktatási oktatói gyakorlattal a releváns szakterületen”.
Nem lehet olyan, aki nem felel meg a függetlenségi követelményeknek, vagyis „az elmúlt öt évben pártban tisztséget viselt, párt delegáltjaként állami vagy önkormányzati tisztséget töltött be, vagy más módon pártpolitikai tevékenységet folytatott”. Kiemelték, hogy a Médiatanács eddigi tagjai sem pályázhatnak újra.
Ezt követően azt is pontosan leírta, hogy a pályázatnak miket kell tartalmaznia. A szokásos önéletrajzi leíráson túl az ehhez tartozó igazolásokat, valamint egy részletes szakmai tervet a szerv jövőjét illetően.
Ennek ki kell terjednie a médiaigazgatási és szakmai elképzelésekre, a Médiatanács és az NMHH közigazgatási és nem hatósági tevékenységére, a törvényes, független, átlátható és pártatlan működés biztosítására, valamint az új európai uniós szabályozási keretek végrehajtási módjára
– írja Csézi Erzsébet.
A pályázatok benyújtási határideje augusztus 31. lesz, ezt követően az Országgyűlés határozattal hozza létre a jelölő eseti bizottságot. Ennek javaslata alapján a Művelődési Bizottság nyílt ülésén hallgatja meg a jelölteket, majd többségi döntéssel választja ki azt a jelöltet, akit az Országgyűlés számára javasolnak a pozícióra.
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