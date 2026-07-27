  • Megjelenítés
Bejelentették: keresik a Médiatanács új elnökét
Gazdaság

Bejelentették: keresik a Médiatanács új elnökét

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Csézi Erzsébet, a Tisza képviselője a Facebookon közölte, hogy pályázaton keresik a Médiatanács új elnökét.

Hétfőn ülésezett az Országgyűlés Művelődési Bizottsága, ahol Csézi Erzsébet benyújtotta a pozíció betöltésére irányuló felhívást. A közösségi médiába benyújtott posztban hosszasan részletezte, hogy a jelentkezőknek pontosan milyen kritériumoknak kell megfelelniük. Szakmai és törvényi szempontból büntetlen előéletűnek kell lennie, meg kell felelnie az országgyűlési választhatóságnak, valamint felsőfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. A fontosabb részletekre térve a képviselőnő arról ír, hogy „a jelöltnek rendelkeznie kell legalább ötéves hatósági felügyeleti gyakorlattal a média vagy hírközlés területén, vagy legalább ötéves vezetői gyakorlattal a média- vagy telekommunikációs iparágban, vagy pedig elismert tudományos fokozattal, illetve legalább tízéves felsőoktatási oktatói gyakorlattal a releváns szakterületen”.

Nem lehet olyan, aki nem felel meg a függetlenségi követelményeknek, vagyis „az elmúlt öt évben pártban tisztséget viselt, párt delegáltjaként állami vagy önkormányzati tisztséget töltött be, vagy más módon pártpolitikai tevékenységet folytatott”. Kiemelték, hogy a Médiatanács eddigi tagjai sem pályázhatnak újra.

Ezt követően azt is pontosan leírta, hogy a pályázatnak miket kell tartalmaznia. A szokásos önéletrajzi leíráson túl az ehhez tartozó igazolásokat, valamint egy részletes szakmai tervet a szerv jövőjét illetően.

Ennek ki kell terjednie a médiaigazgatási és szakmai elképzelésekre, a Médiatanács és az NMHH közigazgatási és nem hatósági tevékenységére, a törvényes, független, átlátható és pártatlan működés biztosítására, valamint az új európai uniós szabályozási keretek végrehajtási módjára

Még több Gazdaság

Nagy lépésre készül az európai ország jegybankja, azonnal reagált a devizapiac

Tisza-kormány: csökken a Tisza támogatottsága, rendkívüli ülést tartanak

Már százezreket kellett kimenekíteni: az európai kormányfő szerint megérkezett a pusztító „új normalitás”

– írja Csézi Erzsébet.

A pályázatok benyújtási határideje augusztus 31. lesz, ezt követően az Országgyűlés határozattal hozza létre a jelölő eseti bizottságot. Ennek javaslata alapján a Művelődési Bizottság nyílt ülésén hallgatja meg a jelölteket, majd többségi döntéssel választja ki azt a jelöltet, akit az Országgyűlés számára javasolnak a pozícióra.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: csökken a Tisza támogatottsága, rendkívüli ülést tartanak

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Három ország is megtámadta Iránt - Teherán árulást, nemzetközi jogsértést kiált
Tisza-kormány: csökken a Tisza támogatottsága, rendkívüli ülést tartanak
Tisza-kormány: sorra jönnek a bejelentések, három településen volt időközi választás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility