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Élesen reagáltak az adótanácsadók az MKIK friss ötletére
Gazdaság

Élesen reagáltak az adótanácsadók az MKIK friss ötletére

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Az Adótanácsadók Egyesülete a kötelező kamarai hozzájárulás és regisztráció teljes eltörlését követeli, miután a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a díjak cégméret szerinti átalakítását vetítette előre. Az érdekképviselet határozottan tiltakozik az ellen is, hogy az egyéni vállalkozások adminisztrációja a jövő évtől az adóhatóságtól a kamarához kerüljön át - számolt be a HVG.

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke egy friss interjúban arról beszélt, hogy

a kisebb vállalkozások tehermentesítése érdekében a cégmérethez igazítanák a kamarai hozzájárulást, így osztva el a terheket a cégek között.

Emellett felvetette annak a lehetőségét is, hogy a szervezet a jövőben a társaságiadó-bevételből is részesülhetne.

Az Adótanácsadók Egyesülete szerint ez a nyilatkozat valójában a kamarai hozzájárulás cégmérettől függő emelését készíti elő.

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Az egyesület álláspontja szerint elfogadhatatlan, hogy a vállalkozásokat olyan tevékenységek finanszírozására kötelezzék, amelyeket nem vesznek igénybe, és amelyekre a cégek jelentős része egyébként is burkolt adóként tekint. Emiatt továbbra is fenntartják azt a javaslatukat, hogy a kötelező kamarai regisztrációt és a fizetési kötelezettséget el kell törölni. Úgy vélik, az MKIK működését kizárólag az önkéntes tagok befizetéseiből és a ténylegesen nyújtott szolgáltatásokért felszámított díjakból kellene fedezni, így biztosítva, hogy csak azok fizessenek a kamarának, akiknek valóban szükségük van a szolgáltatásaira.

A kötelező hozzájárulás megszüntetése mellett az egyesület a 2026. évi III. törvény visszavonását is sürgeti. Ez a jogszabály tenné lehetővé, hogy a jövő év elejétől az egyéni vállalkozásokkal kapcsolatos ügyintézés a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) átkerüljön az MKIK-hoz. Az adótanácsadók szerint ez a lépés komolyan veszélyezteti az adminisztráció biztonságát. Határozott céljuk elérni, hogy a rendszer ne változzon, és az ügyintézés továbbra is a jól működő Webes Ügysegéd felületén, a NAV hatáskörében maradjon.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter

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