Figyelem: ha vett ilyen terméket a Pennyben, azonnal dobja ki!

Határérték feletti ciánhidrogén-tartalma miatt a Penny-Market Kft. visszahívta a 200 grammos Wellgood lenmagot - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

a Penny-Market Kft. visszahívta a 200 grammos Wellgood lenmagot, mégpedig a termék határérték feletti ciánhidrogén-tartalma miatt.

A tájékoztatás szerint a visszahívás valamennyi tételre és minőségmegőrzési idejű 200 gramm kiszerelésű Wellgood lenmagra vonatkozik.

A cián-hidrogén olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, és nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigénfelhasználását. A határértéket meghaladó ciánhidrogén-tartalmú termék fogyasztása - különösen nagyobb mennyiségben, vagy érzékeny fogyasztói csoportok, például gyermekek esetében - egészségi kockázatot jelenthet - hívták fel a figyelmet.

A hatóság kiemelte,

amennyiben valaki az érintett termékből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza el.

A forgalmazó tájékoztatása alapján a terméket bármely Penny üzletben visszaveszik - írta az NKFH közleményében.

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