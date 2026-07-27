Hármas karambol történt, teljes szélességében lezárták a 82-es főutat

Hármas karambol miatt teljes szélességében lezárták a 82-es főutat Veszprémvarsány és Bakonyszentkirály között - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Három jármű ütközött össze a 82-es főúton Veszprémvarsány és Bakonyszentkirály között, ezért az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

A balesethez, amelyben három személygépkocsi ütközött össze, a pannonhalmi hivatásos és a veszprémvarsányi önkéntes tűzoltók vonultak ki. A tűzoltók egy embert kiszabadítottak az egyik gépkocsiból, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A baleset helyszínére mentőhelikopter érkezett. Az érintett útszakaszon a mentési munkálatok idejére teljes útzárat rendeltek el - írták.