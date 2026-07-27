Határozott jelzés érkezett: készen áll az újabb kamatemelésre az EKB

Kažimír hétfői blogbejegyzésében hangsúlyozta, hogy
még a közel-keleti konfliktus esetleges enyhülése sem szüntetné meg a szigorúbb monetáris politika szükségességét.
Úgy vélte,
továbbra is szükség van legalább egy újabb emelésre az inflációs kockázatokra adott, megfontolt válasz részeként, és ez a lépés akkor is indokolt, ha a helyzet valamelyest javulna.
A konfliktus esetleges eszkalálódása ráadásul további kamatemeléseket tenne szükségessé. A jegybankelnök szerint ha a helyzet romlik, és az áremelkedési nyomás erősebbé, valamint tartósabbá válik, akkor a következő negyedévekben a jelenleg vártnál nagyobb mértékben kell majd szigorítani a monetáris feltételeket.
A jegybankár szerint az EKB elsősorban azt figyeli, hogyan hatnak a magasabb energiaárak a huszonegy tagú euróövezet inflációjára. Megismételte Christine Lagarde elnök múlt heti értékelését, amely szerint az energiasokk teljes inflációs hatása még nem bontakozott ki teljesen. Hozzátette, hogy
a másodkörös hatások ritkán jelentkeznek azonnal és nyíltan, gyakran csak fokozatosan alakulnak ki, és mire láthatóvá válnak, már rendkívül költséges visszafordítani őket.
Kažimír nyilatkozata az eddigi legerősebb jelzés arra vonatkozóan, hogy a döntéshozók készek a szeptemberi kamatemelésre, miután a múlt héten a kamatok szinten tartása mellett döntöttek. A piacok már teljes mértékben beárazták a 25 bázispontos szeptemberi szigorítást, különösen azután, hogy az olaj hordónkénti ára a múlt héten átlépte a 100 dolláros szintet. Jelenleg a közgazdászok többsége is erre a forgatókönyvre számít.
A jegybankár kiemelte,
hogy júliusban nem okoztak meglepetést a piacoknak, és ezt szeptemberben is el kell kerülniük.
Hozzátette, hogy rendkívül meggyőző adatokra és geopolitikai fejleményekre lenne szükség ahhoz, hogy ne támogassa a szeptemberi újabb kamatemelést.
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