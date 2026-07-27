Indul az új ellenőrzési hullám: olyan magánvagyonok után nyomoznak majd Magyarországon, amire eddig nem volt példa

Akik felkészülhetnek…
Szokatlan, hogy ne a NAV maga jelölje ki a bvk-kra vonatkozó ellenőrzési iránycélokat, hanem azokat a jogalkotó törvényben határozza meg számára. Most mégis ez történik. Ha azt a jelenlegi formájában elfogadják, akkor egy törvényjavaslat értelmében a NAV-nak 2026. augusztus 31-étől ellenőrzést kell lefolytatnia a bizalmi vagyonkezelők által kezelt vagyonok és a magánalapítványok tekintetében.
Az ellenőrzések a mostani javaslat szerint két ütemben zajlanának: az adóhatóságnak első körben azokat a kezelt vagyonokat kell vizsgálnia, amelyek vagyonkezelőjét 2023. szeptember 12. előtt vették nyilvántartásba. Ezt követné 2028. január 1-jétől egy általános, valamennyi kezelt vagyonra kiterjedő ellenőrzés.
A javaslat szigorát jól jelzi, hogy a vagyonkezelési jogviszony megszűnése sem jelent kibúvót az ellenőrzés alól, ilyen esetben az ellenőrzést a NAV a vagyonrendelővel, az alapítóval, illetve a csatlakozóval szemben folytatja le. A javaslat ugyanakkor nem írja felül az általános adóelévülési szabályokat, így a NAV is csak e korlátok között ellenőrizheti a vagyonkezelési struktúrákat.
Eszik? Isszák?
A javaslat az ellenőrzések lefolytatására nem állapít meg külön eljárási szabályokat, így azok az általános szabályok szerint folynának le. Elvileg tehát a NAV-ra van bízva, hogy az egyes vagyonkezelési jogviszonyokat csak egy lazább jogkövetési vizsgálatnak veti-e alá, vagy az adóellenőrzés teljes szigorával csap-e le a kezelt vagyonokra.
Mire kíváncsiak?
Az ellenőrzések célja várhatóan azoknak a vagyonkezelési struktúráknak a feltárása és szankcionálása lesz, amelyeket az érintettek azzal a céllal hoztak létre, hogy korábban megszerzett vagyonelemeket felértékeljenek, majd az így keletkezett nyereséghez azonnal, adómentesen hozzáférjenek. Az ellenőrzések várhatóan vizsgálni fogják a dokumentációk teljességét is és pontatlanság esetén mulasztási bírságot fognak kiszabni.
Szintén várható a kezdeményezetti kifizetéseknek álcázott, egyébként más üzleti szándékot leplező juttatások feltárása.
A vizsgálat során az adóhatóságnak a vagyonkezelési szerződéseket nem elnevezésük, hanem tényleges tartalmuk szerint kell majd vizsgálnia. Ebben a körben a NAV-nak figyelembe kell vennie, hogy ki kezdeményezte a vagyonrendelést, volt-e annak bármilyen, az adóelőny megszerzésén túlmutató célja, ki gyakorolta a tényleges kontrollt a vagyonkezelés felett, vagy hogy mikor és miért került sor vagyonjuttatásra.
A javaslat külön vizsgálandó szempontként emeli ki a vagyonkezelési jogviszony fennállásának időtartamát, valamint a vagyonrendelés és az első vagyonjuttatás között eltelt időt. Ez borítékolhatóan azt jelenti, hogy azok a vagyonkezelések, amelyekben a kedvezményezett rövid időn belül jutott kifizetéshez, különösen szigorú elbírálás alá esnek majd.
A példálózó felsorolás alapján a NAV-nak kifejezetten vizsgálnia kell a közreműködő tanácsadók és ügyvédek előkészítő tevékenységét is, így például a szerződéskötést ösztönző tanácsadói kommunikációt és a különböző szerződéstervezeteket. Ez egyúttal felveti azt a kérdést, hogy a bizonyítás során miként kezelhetők az ügyvéd és ügyfele közötti, ügyvédi titoknak minősülő közlések.
Az ellenőrzés ezért várhatóan jóval túlmutat majd a vagyonkezelési szerződés áttekintésén: a NAV bekérheti és egymással összevetheti a létrehozást megelőző levelezéseket és szerződéstervezeteket, a vagyonértékeléseket, a vagyonkezelői döntéseket és vagyonjuttatási kérelmeket, a banki és számviteli nyilvántartásokat, valamint a vagyonrendeléstől az esetleges értékesítésen át a vagyonjuttatásig vezető teljes pénz- és eszközutat. Ennek során az érintetteket is nyilatkoztathatja, és azt is vizsgálhatja, hogy a vagyonkezelő ténylegesen ebbéli minőségében járt-e el, illetve a könyvelés, a bevallások, az adatszolgáltatások és a tényleges pénzmozgások összhangban állnak-e egymással.
Mi lehet a vége?
Ha a NAV arra jut, hogy a konstrukció elsődleges célja az adótörvények megkerülése volt, vagy az más szerződést álcázott, az adóelőnyt megtagadhatja, az ügyletet valódi tartalma szerint átminősítheti és adókülönbözetet állapíthat meg. Ehhez késedelmi pótlék és főszabály szerint az adóhiány 50%-ának megfelelő adóbírság társulhat; eltitkolt bevétellel vagy hamis, meghamisított, illetve megsemmisített bizonylatokkal, könyvekkel vagy nyilvántartásokkal összefüggő adóhiánynál az adóbírság mértéke akár az adóhiány 200%-a is lehet. A hibás vagy elmulasztott nyilvántartás, bevallás vagy adatszolgáltatás pedig adókülönbözet nélkül is önálló mulasztási bírságot vonhat maga után.
Jobb felkészülni, mint improvizálni
A javaslat alapján egy átfogó, a vagyonkezelési jogviszonyokban részt vevő valamennyi személyt érintő ellenőrzési hullámra kell számítani. Ha nem szeretnénk, hogy a NAV pusztán a megkötött szerződések és a kifizetett juttatások alapján mondjon ítéletet az általunk kezelésbe adott vagyon vélt vagy valós rendeltetéséről, akkor elengedhetetlen, hogy előre, megfelelően összeállított dokumentációval várjuk a NAV megkereséseit.
A vizsgálat során fontos, hogy képesek legyünk a vagyonrendelő, a vagyonkezelő és a kedvezményezettek közötti kapcsolatot dokumentumokkal bemutatni (legyen szó korabeli tájékoztató anyagról, levélváltásról vagy az érintettek egybehangzó nyilatkozatáról). Elengedhetetlen az is, hogy igazolni tudjuk: a vagyonrendeléskori értékelés – különösen a szerzési értékhez viszonyítva – megfelelő volt, és arra lehetőleg független értékelő bevonásával, piaci adatok alapján került sor. Szintén fontos annak dokumentálása, hogy a pénzmosási szabályok teljeskörűen betartásra kerültek a vagyonrendelés során.
Ugyanígy pontos és átlátható kimutatásokkal kell tudnunk bemutatni a vagyonkezelés módját, a kezelt vagyon esetleges átalakulását és a vagyonjuttatások indokát, körülményeit és tényleges megvalósulását. Csak így igazolható kétség esetén, hogy a vagyonkezelést valós gazdasági és/vagy családi célok hívták életre.
Címlapkép forrása: Pedro FiÃºza/NurPhoto via Getty Images
Szúnyoggyérítés indul négy vármegyében: több helyen a tigrisszúnyog ellen is védekeznek
Egyelőre nem alakultak ki nagyobb csípőszúnyoglárva-tenyészőhelyek.
Szédítő összeggel fogadtak az AI-részvényekre a nyugdíjalapok: ezen múlhat milliók jövője
Figyelmeztetnek a szakértők.
Riasztást adtak ki Magyarország szomszédjában, azonnal felszálltak az F-16-os vadászgépek: vészesen sokasodnak az incidensek
Ez zsinórban a negyedik ilyen eset négy nap alatt.
Évtizedes mélypontra zuhantak a számok egy kritikus piacon: menekülnek a befektetők
Eszük ágába nincs ide tenni a pénzt.
Történelmi mélypontra zuhantak az alumíniumkészletek
A közel-keleti konfliktus miatt.
Kongatja Kijev a vészharangot: olyan dologra készül Putyin, amire a totális háború legelső éve óta nem volt példa
Nem lenne túl népszerű lépés a hátországban.
Erős gazdaság, mégis menekülnek a befektetők - Ezért mérgező a populizmus
A gazdaság közel megduplázódott másfél évtized alatt, a tőzsde dollárban mérve mégis ugyanott áll, mint 15 évvel ezelőtt. A népesség növekvő és fiatal, az ország... The post Erős gazda
Az iráni háború miatt a gázpiacon nagyobb a baj, mint az olajnál
A százdolláros olaj már közel van, de a Hormuzi-szoros körüli konfliktus hatása messze túlmutat a benzinkutakon. Az ellátási zavarok az európai gázárakat, a műtrágyagyártást és... The pos
Korunk egyik legkárosabb hülyesége: a lakástulajdonlás
(A bejegyzés szerzője szerint.) Húsz évvel ezelőtt rájöttem arra, amit - például nálunk - mindmáig nem ért az emberek többsége.  Arra, hogy az észak-európai népek... The post Korunk e
Millókat spórolhat 2026-ban a lakásvásárláson
Ma talán minden eddiginél nehezebb dolga van egy lakásvásárlónak az ingatlanpiac és a kamatkörnyezet folyamatos változása miatt. Az ingatlanárak továbbra is magasak, habár az infláció mérs
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
Itt a valaha volt legerősebb El Niño, ami sokat elárul a ránk váró jövőről
A 2026-os El Niño az átlagoshoz képest 2 fokkal emelheti az óceánfelszín hőmérsékletét, így az idei lehet a valaha mért második legmelegebb év. Ez nem csupán me
Sokba kerül neked az önbizalomhiány
A mai téma ugyan inkább a pszichológia témakörébe tartozik, de nagyon komoly hatása van a pénzügyeinkre is. Az önbizalom egy kétélű fegyver. A túl sok és a túl kevés is bajba sodorhatja az
Ki fizeti a zöld átmenet árát?
Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Albérlet vagy lakásvásárlás? Most áll a feje tetejére a piac
Döntés előtt a frissen felvett hallgatók. És a szüleik.
Minden jel a drágább üzemanyag felé mutat: mi jöhet most?
Három oldalról szorongatják a magyar autósokat.
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.