Itt a döntés: így változhat holnap a benzin ára

A héten kedden tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is.

Előbbi bruttó 2, utóbbi beszerzési ára bruttó 5 forinttal nő majd.

Ez nem jelenti azt, hogy a kutak áraiban ez az emelkedés megjelenik, ugyanis az elmúlt két hét gyakorlata alapján, a Mol és a többi színes hálózat nem emelte meg a kisker árakat a nagykereskedelmi árváltozás mértékével.

2026.07.27-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk a kutakon:

95-ös benzin: 598 Ft/liter

Gázolaj: 619 Ft/liter

Címlapkép forrása: Shutterstock