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Itt a döntés: így változhat holnap a benzin ára
Gazdaság

Itt a döntés: így változhat holnap a benzin ára

Portfolio
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Holnap tovább emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak, írja a holtankoljak. Ez viszont korántsem biztosíték arra, hogy a kutak áraiban ez az emelkedés meg fog jelenni.

A héten kedden tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is.

Előbbi bruttó 2, utóbbi beszerzési ára bruttó 5 forinttal nő majd.

Ez nem jelenti azt, hogy a kutak áraiban ez az emelkedés megjelenik, ugyanis az elmúlt két hét gyakorlata alapján, a Mol és a többi színes hálózat nem emelte meg a kisker árakat a nagykereskedelmi árváltozás mértékével. 

2026.07.27-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk a kutakon: 

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Címlapkép forrása: Shutterstock

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