Itt a lista: külföldről mondták meg, mit kellene tennie a Tisza-kormánynak

Magára találhat a magyar gazdaság?
A következő időszakban gyorsulhat a magyar gazdaság növekedése, három évnyi stagnálás után 2026-ban 1,9%-kal, 2027-ben pedig 2,2%-kal növekedhet a GDP elsősorban a lakossági fogyasztásnak köszönhetően – olvasható az OECD csütörtökön megjelent országjelentésében. Az infláció a dinamikus bérnövekedés következtében a 2026-os 1,9 százalékról 2027-re várhatóan 2,7 százalékra emelkedik.
A szervezet előrejelzése szerint a háztartások fogyasztása idén 5,3%-kal, jövőre pedig 3,8%-kal bővülhet, közben lassan a beruházások is magukra találhatnak az elmúlt évek folyamatos visszaesése után. 2026-ra még mérsékelt, 1,1%-os beruházásnövekedést vázoltak fel, ami 2027-ben 3,7%-ra gyorsulhat. Az export teljesítménye még a következő másfél évben is visszafoghatja a növekedést, de 2027-ben már csak 0,8 százalékos lehet a csökkenés a nettó kivitelben.
Az OECD szerint az infláció az idei 1,9 százalékos éves átlagról 2,7%-ra gyorsulhat 2027-ben, a munkanélküliségi ráta viszont érezhetően csökkenhet, az idei 4,5%-ról 4,1%-ra.
A költségvetés helyzetét a nemzetközi szervezet sem látja pozitívan, de reálisnak tartják a hiány csökkentését. Szerintük idén a GDP 6,7%-a körül alakulhat a deficit, ami 2027-ben 5,5%-ra csökkenhet. Ez azonban még kevés lehet a GDP-arányos államadósságráta mérséklődéséhez, 2027 végére 74,6%-os arányt várnak, ami megegyezne a 2025 végivel.
Hosszú feladatlistát kapott a kormány
Az OECD összesen 150 oldalas anyagában nem csak a magyar gazdaság kilátásait elemezte, hanem fontos gazdaságpolitikai megállapításokat is tett, illetve a problémák orvoslására konkrét javaslatokat is megfogalmazott. A szervezet több tucat ilyen intézkedést javasolt a magyar kormánynak, melyek közül a legfontosabbakat összegyűjtöttük:
A táblázatból látszik, hogy a nemzetközi szervezet alapvetően négy területen tett javaslatokat a magyar gazdaságpolitikai vezetés számára:
- Makrogazdaság és gazdaságpolitika
- Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás
- Munkaerőpiac
- A kkv-k helyzetbe hozása
Ingatlanadó, adóreform: tényleg ezekre van szüksége Magyarországnak?
A fenti táblázatból néhány intézkedést bővebben is kifejtünk, illetve elemezzük, mit értene az OECD reform alatt. A magyar költségvetés kapcsán a szervezet szakemberei kiemelik, hogy a ciklikus elsődleges egyenleg alapján 2022 és 2025 között jelentős kiigazítás ment végbe, amit elsősorban az állami fogyasztás és beruházások visszafogása segített. Ugyanakkor az emelkedő adósságszolgálati kiadások és a stagnáló gazdasági aktivitás ellensúlyozták ezeknek pozitív hatását.
Kiemelik, hogy az adósságszolgálattal kapcsolatos kiadások Magyarországon gyorsabban emelkedtek, mint Európa más tájain, 2019-ben ezek még a GDP 2,2%-át tették ki, 2024-ben pedig már 4,9%-át. Ez részben az infláció megugrásával magyarázható, ami minket jobban érintett, mint az uniós tagállamok többségét, azonban szerepe volt benne a változó kamatozású és inflációhoz kötött adósság magas arányának is. Ugyan ezek az állampapírok népszerűek voltak a befektetők körében és megfelelő finanszírozást jelentettek az államnak rövidtávon, azonban az Államadósság Kezelő Központnak (ÁKK) óvatosan kell egyensúlyoznia a hasznok és a költségek között felkészülve esetlegesen hasonló helyzetekre a jövőben – teszi hozzá az OECD.
A jövőre nézve a szervezet szerint pozitív, hogy az uniós források felszabadítása javíthatja Magyarország hitelminősítői besorolását, ez pedig megmutatkozhat a kamatkiadások csökkenésében.
Ugyanakkor emellett szükség lenne az állam hatékonyságának javítására, ami a kiadások csökkenését hozhatná. 2021 és 2023 között Magyarország a GDP 49%-át költötte átlagosan a kormányzati működésre, miközben a régióban ez az arány 45% körül volt. Kiemelték, hogy elsősorban az általános közszolgáltatások és a gazdasági kapcsolatok terén költött az uniós átlag felett a magyar állam, erről májusban részletes elemzést publikált a Portfolion Darvas Zsolt, a brüsszeli Bruegel Intézet kutatója.
A kiadások csökkentése mellett az OECD szerint új bevételekre is szüksége lenne a költségvetésnek, hogy szembe tudjon nézni a következő évtizedek kihívásaival, melyek többek között a népesség elöregedéséből és a klímaváltozásból fakadnak. Kiemelik, hogy Magyarországon a GDP-arányos adóteher csökkent az elmúlt években, így már az európai átlag alatt van, ezt a folyamatot pedig meg kellene állítani.
Ehhez a szervezet a jelenlegi adókedvezmények (szja, áfa és társasági adó) körének szűkítését javasolja, illetve az adózói bázist is szélesítené. Utóbbi részeként ismét felvetik a javaslatok között a régóta szorgalmazott
ingatlanadó bevezetését.
Az elemzés szerint Magyarország jelenleg a GDP mindössze 0,3%-át szedi be valamilyen adó formájában az ingatlanok után, miközben a nemzetközi átlag ennek háromszorosa, 0,9%. Szerintük ez az adótípus gazdaságilag hatékony a költségvetési bevételek növelésében a tapasztalatok alapján. Központi ingatlanadó jelenleg sincs a magyar rendszerben, az önkormányzatok saját hatáskörben vethetnek ki ilyet, azonban az OECD szerint
szükség lenne egy minimális, általános ingatlanadóra, ami szintén a helyi önkormányzatokhoz folyna be.
Ennek bevezetése természetesen fokozatos lehetne, illetve az alacsony jövedelmű háztartások mentességet kaphatnának alóla. Példaként említik, hogy Kanadában és Hollandiában húsz évig tartott egy hasonló értékalapú ingatlanadó bevezetése. Hozzáteszik, hogy Magyarországon az új adónem bevezetésével párhuzamosan például lehetne csökkenteni a munkavállalók 90%-ának szja-terhelését, ami ellensúlyozná az intézkedést.
A fentiekből is látszik, hogy elég radikális átalakítást javasol a magyar gazdaságpolitikában az OECD, és még több tucatnyi hasonló konkrét javaslat van az elemzésben. A kérdés már csak az, mennyire fogadja meg a kormány a nemzetközi szervezet tanácsait a következő években, melyik intézkedéseket illeszti be az elképzelései közé.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
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