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Jó hír a napelemeseknek: megugorhat a termelés egy különleges jelenség miatt
Gazdaság

Jó hír a napelemeseknek: megugorhat a termelés egy különleges jelenség miatt

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Részben az El Niño hatására a megszokottnál több napsugárzás érheti Magyarországot az év második felében, ami kedvez a napenergia-termelésnek. Hasonló okból a rekorddöntő hőhullámot hozó júniusban ismét a napenergia lett az EU legnagyobb áramforrása: a naperőművek termelték meg az EU-ban előállított villamos energia 25%-át, ami korábban még sosem fordult elő. Magyarországon szintén a napelemek vitték a prímet május után júniusban is, meghaladva a Paksi Atomerőmű termelését, a teljes hazai áramtermelés majd 41%-át adva, a havi villamosenergia-felhasználás közel 37%-át fedezve.

Az átlagosnál erősebb besugárzás várható 2026 második felében Európa nagy részén, így Magyarországon is, aminek hatására a napelemek nagyobb kihasználtsággal üzemelhetnek és több áramot termelhetnek az ilyenkor megszokottnál.

A több napsugárzás melegebb és szárazabb időt jelenthet, de akadnak egyéb hatások is, például a napenergia-termelés fokozódása. Azt is érdemes tudni azonban, hogy 25 Celsius-fok felett a napelemek hatékonysága és teljesítménye minden fokkal 0,3-0,5%-kal romlik, ami extrém hőségben már a termelés érzékelhető csökkenését eredményezheti.

A Solcast pv magazine-ban ismertetett jelentése szerint Európa zöme az év egészét tekintve, összességében is jóval az átlag feletti napsugárzási értékekre számíthat.

Az év második felében az átlagosnál erősebb besugárzás érheti Délkelet-Ázsiát, Dél-Amerika északi térségét és Ausztrália keleti részét is, de ezeken a kontinenseken érdemi regionális eltérések is várhatóak, Amerikában pedig jelentős az előrejelzési bizonytalanság. A műholdas adatokat és mesterséges intelligenciát/gépi tanulási algoritmusokat is használó elemzés szerint a második fél évben Délkelet-Ázsiában várható a legerősebb pozitív anomália, annak következtében, hogy az erősödő El Niño és a szokatlanul meleg óceánok átrendezik a felhőzet- és csapadékmintázatokat a trópusokon.

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Az előrejelzés négy jelentős meteorológiai központ – az Európai Középtávú Időjárás-előrejelzések Központja (ECMWF), a brit meteorológiai szolgálat (UKMO), a Japán Meteorológiai Ügynökség (JMA) valamint az Egyesült Államok Nemzeti Környezet-előrejelző Központja (NCEP) –szezonális előrejelzéseinek összevetésével készült.

Az El Niño visszatérő éghajlati jelenség, amely során a trópusi Csendes-óceán vize a szokásosnál melegebbé válik, megváltoztatva ezzel az időjárást a Föld jelentős részén. A kutatók között konszenzus mutatkozik abban, hogy a jelenség 2026 végére erőssé vagy nagyon erőssé fokozódik, míg világszerte magas marad a tengervíz felszíni hőmérséklete.

A havi globális horizontális besugárzásra (GHI) vonatkozó előrejelzések szerint

a regionális anomáliák többsége októberig fennmarad, mielőtt novemberben és decemberben változékonyabbá válik az előrejelzett mintázat.

Az európai besugárzási mutató első fél évben tapasztalt pozitív eltérése várhatóan az év végéig fennmarad – különösen Közép- és Nyugat-Európában –, így egyes térségekben az értékek az átlagosnál mintegy 5%-kal magasabb szinten zárhatnak, és az év vége felé sem várható fordulat kontinensünkön.

A társaság 2026 első fél évére is adott korábban prognózist, amelyben előre vetítette, hogy míg az év elején Európában a megszokottnál gyengébb lehet a besugárzás, addig a második negyedben pozitív fordulat jöhet - részben szintén az El Niño erősödésének hatására. A magyarországi kihasználtsági tényadatok igazolni látszanak az előrejelzést.

A hazai nagy napelemparkok kihasználtsága az év elején jelentősen elmaradt a 2025-ös havi értékektől, mielőtt márciusban bekövetkezett a fordulat, majd a mutató májusi havi rekordot döntött (25,56%-kal). Az Európai Unió egészében hasonlóan alakult a helyzet: januárban és februárban a tavalyi hasonló időszakinál kevesebbet termeltek a napelemek - noha a beépített teljesítőképesség egy év alatt közel 20%-kal, mintegy 65 gigawattal (GW) bővült -, majd márciustól itt is látványos változás állt be.

A magyarországi naperőművek kihasználtsága a rekorddöntő hőhullámot hozó júniusban ugyan elmaradt az egy évvel korábbi - minden hónapot figyelembe véve is abszolút rekordnak számító 29,57%-os értéktől -, de a 26,84%-os arány így is meghaladja a sokéves átlagot.

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Nyugat-Európában még jelentősebb volt a pozitív anomália, így nem egy mérési ponton a valaha volt legmagasabb júniusi besugárzási értékeket regisztrálták. A kedvező besugárzási körülményeknek és a kapacitás folyamatos bővülésének köszönhetően júniusban ismét a napenergia lett az EU legnagyobb áramforrása; ez korábban mindössze két hónapban, 2025 júniusában és idén májusban fordult elő.

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Amint arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, az előző hónapban a naperőművek termelték meg az EU-ban előállított villamos energia 25%-át, ami korábban még sosem fordult elő, ahogyan a megtermelt 52 terawattórás (TWh) energiamennyiség is rekordnak számít az EMBER elemzése szerint.

A magyarországi rendszerirányító MAVIR által közölt adatokból kiderül, hogy a nagy napelemparkok júniusban a hazai termelés bő 25%-át, és a felhasználás közel 23%-át fedezték 944,5 gigawattórás (GWh) termelésükkel. A háztartási méretű kiserőművekkel (HMKE) és a saját célra termelő, jellemzően céges erőművekkel (SCTE) együtt a teljes, júniusban Magyarországon megtermelt napenergia mennyisége 1 504,8 GWh-t tett ki.

Ez már meghaladja a Paksi Atomerőmű 1 312,1 GWh-s termelését is, és a teljes hazai áramtermelés közel 41%-ának felel meg, míg a teljes júniusi hazai villamosenergia-felhasználás közel 37%-át fedezi.

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Májusban már szintén ez volt a helyzet, ami a historikus naperőmű-kihasználtsági adatok alapján júliusban, illetve augusztusban is megismétlődhet, mielőtt az őszi hónapokban a besugárzás éven belüli ciklikus változása miatt mérséklődik a napenergia-termelés, és a hazai termelési mixben várhatóan ismét az atomenergia veszi át az első helyet.

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