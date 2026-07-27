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Gazdaság

Jó hír érkezett Németországból

MTI
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Javult a német üzleti hangulat júliusban, amikor a vállalatok kevésbé voltak megelégedve jelenlegi helyzetükkel júniushoz képest, viszont derűlátóbban ítélték meg a kilátásokat - közölte az ifo gazdaságkutató intézet hétfőn.

Az ifo üzleti hangulatindexe júliusban 86,6 pontra nőtt a júniusi 85,7 pontról, az elemzői várakozásokban 86,1 pont szerepelt. A mutató sorozatban már harmadik hónapja emelkedett júliusban.

Clemens Fuest, az ifo elnöke az adatot kommentálva azt mondta, hogy "a Perzsa-öböl körüli bizonytalan helyzet ellenére a német gazdaság kevésbé borúlátó."

A két almutató közül a jelenlegi helyzet megítélését tükröző mutató 87 pontról 86,5 pontra süllyedt, ami arra utal, hogy a fellendülés még mindig csak lanyha ütemű. A következő hónapokra vonatkozó várakozási index ugyanakkor 84,3 pontról 86,7 pontra javult. A felmérés szerint az üzleti hangulat minden gazdasági szektorban javult.

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