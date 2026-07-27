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Kiadták a figyelmeztetést: zivatar lehet, jégesővel
Gazdaság

Kiadták a figyelmeztetést: zivatar lehet, jégesővel

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A HungaroMet meteorológiai oldal arról ír, hogy zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést.

Magyarország északkeleti részén a hétfő koraesti óráktól kezdve nem kizárhatóak, hogy zivatarok fogják tarkítani az időjárást. A közlemény szerint elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, kifejezetten a határ menti területek lehetnek érintettek. A záporokat és zivatarokat heves széllökések kísérhetik – esetenként nem ritkán akár 60-80 km/h is előfordulhat. A meteorológiai oldal közlése szerint

1-2 centiméteres jéggel jöhetnek az esőfelhők.

Azt írják, hogy az északnyugati részeken is előfordulhat hasonlóan intenzív légmozgás, de ott az erős szél éjszakára jelentősen veszít az erejéből.

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