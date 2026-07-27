Kiadták a riasztást: rendkívüli kánikula közeledik, mutatjuk, mikor kell készülni a legrosszabbra

A Kárpát-medence időjárását a következő időszakban egy anticiklon határozza meg, amelynek nyomán a szubtrópusi eredetű, forró légtömeg középpontja egyre inkább Közép-Európa fölé helyeződik át. Ennek hatására a hétvégétől kezdve folyamatosan emelkedik a hőmérséklet, így

jelentősen megnő az esélye annak, hogy a nappali csúcshőmérséklet tartósan és az ország jelentős részén meghaladja majd a 35 Celsius-fokot.

A meteorológiai modellek alapján számított, az időjárási események rendkívüliségét mutató, úgynevezett extremitás-előrejelző index (EFI) szintén megerősíti a helyzet komolyságát. Ez a mutató azt jelzi, hogy a várható időjárás mennyire tér el a modell által az adott időszakra és térségre számított átlagos éghajlati állapottól.

A számítások szerint a közelgő forróság rendkívül szokatlan és intenzív lesz a régiónkban.

A szakértők hangsúlyozták, hogy a tartós kánikula komoly megterhelést jelent a szervezet számára, ráadásul a felfrissülésre is sokat kell még várni. A meteorológiai szolgáltató tájékoztatójában elhangzott, hogy egyelőre megbecsülni sem lehet, mikor ér véget a rendkívüli hőhullám.

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