Kiderültek a titkok a kínai óriáscég magyarországi beruházásáról: tízezer külföldi munkás érkezhet

A minisztériumi dokumentumok átvizsgálása után súlyos részletek derültek ki a kínai óriásvállalat szegedi terjeszkedéséről - kezdte beszámolóját Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Az iratok szerint a BYD mintegy tízezer külföldi vendégmunkás alkalmazására kapott engedélyt, ami szinte teljesen megegyezik a cég által ígért új munkahelyek számával.

Ezenfelül a magyar állam több mint 70 milliárd forint értékű infrastruktúra-fejlesztést vállalt a beruházási területen, valamint jelentős összegű közvetlen támogatást is nyújt a vállalatnak. Bár ennek pontos mértékét üzleti titokként kezelik, a nagyságrendje eléri a debreceni CATL akkumulátorgyárnak biztosított források szintjét.

A megállapodások fényében az iratokat vizsgáló politikusok külön kiemelték azt a körülményt is, hogy Szijjártó Péter a BYD-nél folytatja a pályafutását.

Stumpf Péter szegedi képviselő az üggyel kapcsolatban rámutatott, hogy a helyieknek három alapvető elvárásuk van a beruházással szemben.

Elsősorban a hatályos környezetvédelmi jogszabályok betartását követelik a lakosság egészségének megóvása érdekében,

másodsorban jól fizető állásokat várnak a szegedi és a magyar munkavállalóknak,

harmadsorban pedig elengedhetetlennek tartják, hogy a város fejlődjön, és érdemben részesüljön a vállalat gazdasági sikereiből.

A képviselő szerint a feltárt dokumentumok alapján egyértelmű, hogy

Szijjártó Péter és a Fidesz a tárgyalások során nem ezeket az elvárásokat képviselte.

Az ügyet nyilvánosságra hozó politikusok éppen ezért leszögezték, hogy a jövőben minden külföldi partnerrel – így a kínaiakkal is – kizárólag a szegediek és a magyar emberek érdekeit szem előtt tartva fognak tárgyalni.

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