Lezárták az M1-es autópályát

Szalagkorlátnak ütközött, majd árokba hajtott egy személyautó hétfő délelőtt az M1-es autópálya 77-es kilométerénél a Komárom-Kisbér, valamint a Tata csomópontok között a főváros felé vezető oldalon, a mentés idejére az útszakaszt lezárták - közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Szalagkorlátnak csapódott, majd az árokba hajtott egy személyautó hétfő délelőtt az M1-es autópálya 77-es kilométerénél, a Komárom–Kisbér és a Tata csomópont között, a Budapest felé vezető oldalon. A műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt lezárták.

A tájékoztatás szerint a gépkocsiban hárman utaztak, közülük többen megsérültek, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.