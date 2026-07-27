Lezárták az M1-es autópályát
Szalagkorlátnak csapódott, majd az árokba hajtott egy személyautó hétfő délelőtt az M1-es autópálya 77-es kilométerénél, a Komárom–Kisbér és a Tata csomópont között, a Budapest felé vezető oldalon. A műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt lezárták.
A tájékoztatás szerint a gépkocsiban hárman utaztak, közülük többen megsérültek, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
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