Magyar Péter újabb áfacsökkentésről beszél

Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal
Az Országgyűlés a héten szavaz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal, nem vagyunk hajlandóak eltűrni, hogy a magyar emberektől elvett pénzből éljenek luxusban - hangsúlyozta.
- Emlékeztetett, Szeverényi Dávidot nevezik ki a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) új elnökének,
- a Tisza-frakció dr. Sonnevend Pált jelölte az alkotmánybíróság tagjának. "Köszöntöm a leendő alkotmánybírót" - mondta.
Az állami intézmények élére felkészült, tisztességes, önálló gondolkodásra képes emberekre van szükség, akik ellenállnak a politikai nyomásnak. A rájuk bízott hatalom a magyar emberektől származik, tette hozzá.
1300 milliárd
A Miniszerelnökségen 106 milliárd forintos feltételezett károkozás miatt tettünk feljelentést - mondta. Többek között 26 milliárd forintot adtak a "haveri Századvégnek".
A Tudományos és Technológiai minisztériumban is több mint 100 milliárdos ügyeket tártak fel eddig, többek között a Kréta, a Neptun és Poszeidon rendszerének ügyében.
Gazdasági és Energetikai Minisztériumban is zajlik a munka, Magyar Péter szavai szerint az Exim Orbán Viktor oligarcháinak magánbankjaként funkcionált. "Itt is megtettük a feljelentést" - mondta.
Több mint 1300 milliárd forintnyi közpénz esetében indult feljelentés, nyomozás vagy merült fel kérdés a magyar emberek pénzének felhasználása kapcsán.
A miniszterelnök szerint ebből a pénzből 32 teljes éven át tudnánk adni iskolakezdési támogatást.
És ez csak egy része annak az ipari méretű lopásnak, amit az orbáni maffia bűneiből feltártuk - fogalmazott.
Szerinte ez minden várakozásnál borzalmasabb, amit az egész ország meg fog ismerni.
Magyar Péter bírálta Orbán Viktor beszédét
Magyar Péter élesen bírálta Orbán Viktor hétvégi beszédét, aki saját visszatérésének lehetőségét a magyar családok életfeltételeinek romlásában látja.
Milyen politikai közösség, aki eltűr egy ilyen vezetőt?
- tette fel a kérdést. A Fidesz menthetetlen - vélekedett.
Magyar Péter kiemelte, hogy a Tisza minden társadalmi csoportban és minden régióban vezet a Fidesz előtt.
Tűzifa
Dönteni fogunk a tűzifa áfájának csökkentéséről is, 27-ről 5%-ra fogjuk csökkenteni - közölte Magyar Péter.
Egy tisztességes országban senkit nem szabad választás elé kényszeríteni, hogy gyógyszert vegyen, a beisoklázást finanszírozza, vagy rezsit fizessen. Magyar Péter szerint ezeket a problémákat is segít megoldani a Tisza-kormány, alig 70 nap alatt.
Áfamentesség, iskolakezdési támogatás
Emlékeztetett: döntöttünk arról, hogy áfamentessé tesszük a vényköteles gyógyszereket. Az áfamentesség minden orvosi rendelvényre felírt gyógyszerre vonatkozik. Szerinte ez komoly segítséget jelent azoknak, akik nem tudják kiváltani a gyógyszereiket.
Kiemelte, hogy zajlik egy vita arról, hogy mennyire célzott a 400 ezer családnak nyújtandó 100 ezer forintos támogatás, és előfordulhat-e, hogy olyanok is részesülnek benne, akik nem rászorulóak. "Igen, előfordulhat, de vállaljuk" - mondta. A támogatás világos szabályok alapján, gyorsan, kiszámíthatóan segíti a családokat.
Ha arról vitatkozhatunk, hogy tökéletesen, jól, vagy közepesen jól céloz a támogatás, az rendben van. Bárcsak a Fidesz kormányzásának 16 évében is erről vitázhattunk volna. De azért nem volt vita, mert ilyen támogatás nem létezett. Családok százezrei maradtak egyedül az iskolakezdés terheivel - hangsúlyozta.
Magyar Péter kezdi beszédét
Amikor néhány év múlva visszatekintünk majd 2026 nyarára, úgy fogunk rá emlékezni, mint arra a nyárra, amikor visszatért a demokrácia Magyarországra - mondta Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában. A honfitársaink egyre többet néznek parlamenti közvetítést, és érdeklődnek a közélet iránt - tette hozzá.
Látjuk ezt a köztársasági elnök megválasztása kapcsán, de akár a vagyonvisszaszerzési hivatal kapcsán is. Jó, hogy ez így van - fogalmazott.
Pillanatokon belül kezdődik az abszolút parlament! Magyar Péter is megszólal
Hétfőn 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik a rendkívüli parlamenti ülés. A nap folyamán később az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról is döntenek. Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagjait az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával kilenc évre választja.
Hétfőre és keddre az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a kormány nevében a Miniszterelnökséget vezető miniszter még a múlt héten. Ruff Bálint nyolc előterjesztés megtárgyalását indítványozta. Ezek között szerepel
- a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása,
- a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló, valamint
- a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat.
- A múlt héten elhalasztották a zárószavazását, de a ezen héten ismét a parlament elé kerülhet a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítás.
- A miniszter kérte a napirendre vételét a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításának,
- továbbá a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv, egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről szóló törvénymódosításnak.
Megvitathatja az Országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormánymegbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítását.
Ruff Bálint az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásával kapcsolatos törvényjavaslat megtárgyalását azzal indokolta, hogy a demokratikus jogállam működésének nélkülözhetetlen feltétele a múlt megismerhetősége és a közintézmények átláthatósága.
A megye és a kormánymegbízott elnevezéssel kapcsolatos törvénymódosítás biztosítja a közigazgatási szervezetrendszer átláthatóságát, közérthetőségét, valamint elősegíti az egységes jogalkalmazást
- közölte a miniszter.
A dokumentum szerint a zárószavazásra kerülő törvényjavaslatok elfogadásának célja a gazdasági versenyképesség növelése, a lakossági és termelői terhek enyhítése, az európai uniós források hiánytalan lehívása, a megújuló energetikai és geotermikus reformok felgyorsítása, egy független állami gördülőállomány-kezelő társaság felállítása.
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásával hatékonyan megvalósulhat a közvagyont érintő visszaélések feltárása, a közvagyonvesztés megakadályozása, valamint a vagyonkimentés megszakítása - indokolta kezdeményezését Ruff Bálint.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/Purger Tamás
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