Magyar Péter újabb áfacsökkentésről beszél

A Miniszerelnökségen 106 milliárd forintos feltételezett károkozás miatt tettünk feljelentést - mondta. Többek között 26 milliárd forintot adtak a "haveri Századvégnek".

A Tudományos és Technológiai minisztériumban is több mint 100 milliárdos ügyeket tártak fel eddig, többek között a Kréta, a Neptun és Poszeidon rendszerének ügyében.

Gazdasági és Energetikai Minisztériumban is zajlik a munka, Magyar Péter szavai szerint az Exim Orbán Viktor oligarcháinak magánbankjaként funkcionált. "Itt is megtettük a feljelentést" - mondta.

Több mint 1300 milliárd forintnyi közpénz esetében indult feljelentés, nyomozás vagy merült fel kérdés a magyar emberek pénzének felhasználása kapcsán.

A miniszterelnök szerint ebből a pénzből 32 teljes éven át tudnánk adni iskolakezdési támogatást.

És ez csak egy része annak az ipari méretű lopásnak, amit az orbáni maffia bűneiből feltártuk - fogalmazott.

Szerinte ez minden várakozásnál borzalmasabb, amit az egész ország meg fog ismerni.