Már százezreket kellett kimenekíteni: az európai kormányfő szerint megérkezett a pusztító „új normalitás”

A délnyugat-franciaországi Gironde megyében, ahol a tűz a hétvégén már Bordeaux-t is fenyegette, nem történt jelentős változás az éjszaka folyamán. Spanyolországban a Madridtól délre és nyugatra pusztító hatalmas tüzeknél sem tapasztaltak újabb fellángolást, ám a lángokat egyelőre nem tudták teljesen megfékezni. Sara Aagesen spanyol környezetvédelmi miniszter úgy nyilatkozott, hogy bár a tendencia kedvező, a helyzet továbbra is "nagyon, nagyon összetett".
A két ország az idei európai erdőtűzszezon középpontjába került.
Az időszak a szokásosnál korábban kezdődött, és az elmúlt hetekben vált igazán intenzívvé, miután az egymást követő hőhullámok teljesen kiszárították a növényzetet, ezzel felgyorsítva a lángok terjedését. Az Ávila tartományban tomboló tűzvész már 80 ezer hektárnyi területet érintett, ezzel a spanyol történelem eddigi legnagyobb erdőtüze lett, megduplázva a korábbi rekordot.
Spanyolországban az elmúlt napokban körülbelül 60 ezer embert kellett kitelepíteni az otthonából, további 30 ezer lakost pedig arra kértek, hogy maradjon zárt térben. Utóbbira részben azért volt szükség, hogy az utak szabadon maradhassanak a tűzoltók és a katonai egységek előtt. Pedro Sánchez miniszterelnök közölte, hogy 2026-ban eddig mintegy 150 ezer hektárnyi terület égett le az országban, és a katasztrófa 13 emberéletet követelt. A kormányfő szerint
mindez a klímavészhelyzet legfájdalmasabb megnyilvánulása és egyben "az új normalitás", amely egyre nehezebb, pusztítóbb és halálosabb nyarakat hoz magával.
Franciaországban, Gironde térségében mintegy 220 ezer embert kellett evakuálni. Bár a tűz terjedése kedd reggelre nagyrészt megállt, a helyzet továbbra is bizonytalan. Laurent Nuñez belügyminiszter "kivételesnek és teljesen példátlannak" nevezte az idei szezont. A megyében eddig több mint 42 ezer, míg országos szinten összesen 116 085 hektárnyi terület vált a lángok martalékává.
Az Európai Unió tagállamai mindkét országban bekapcsolódtak a mentési munkálatokba, és az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmusán keresztül tűzoltó repülőgépeket, valamint szárazföldi egységeket indítottak útnak. A Copernicus földmegfigyelési program adatai szerint a szerdával zárult héten leégett terület nagysága elérte a 180 ezer hektárt, ami az elmúlt legalább húsz év legmagasabb értéke a nyárnak ebben az időszakában.
A tűzveszély a héten végig rendkívül magas marad, miután
Spanyolország középső és déli részein keddre 40 Celsius-fok körüli hőséget, Franciaország délnyugati területein pedig szerdára akár 40–41 fokos csúcshőmérsékletet jeleznek előre.
A hőhullám Magyarországot sem kerüli el, a legfrissebb előrejelzések szerint a héten akár 38 fokig is emelkedhet majd a hőmérséklet.
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