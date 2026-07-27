  • Megjelenítés
Medián: 3-5%-ot esett a Tisza támogatottsága
Gazdaság

Medián: 3-5%-ot esett a Tisza támogatottsága

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Megtorpant a Tisza: júniushoz képest hibahatáron billegő mértékű visszaesés következett be a támogatottságában – derült ki a HVG számára július 22-e és 24-e között készített Medián-felmérésből. Az természetesen nem bizonyítható, hogy a Tisza enyhe visszaesése szoros oksági összefüggésben lenne a „Polgár-üggyel”, de az elhamarkodott kommunikációt, a beígért társadalmi egyeztetés elmaradását még a Tisza-szavazók jelentős többsége is kifogásolta.

A népesség 57 százaléka szavazna a Tisza Pártra „egy közeljövőben tartandó” feltételezett választáson.

A június végén készült Medián-elemzés a Tisza „tetőzéséről” beszélt, ahhoz képest mostanra 3-5 százalékponttal csökkent ugyan a kormánypárt támogatottsága, de a választani tudó „biztos” szavazók körében még így is kétharmadnál nagyobb a Tisza többsége.

Eközben a Fidesz stabilizálni tudta a helyzetét: a teljes népesség 19 százaléka, a választani tudók 22, míg a biztos szavazók 23 százaléka mondta azt, hogy a Fideszre szavazna, ami mindhárom viszonyítási alapon hibahatáron belüli növekedést jelent az előző hónaphoz viszonyítva.

A Mi Hazánk támogatottsága nőtt június óta, miközben továbbra is kevesen vannak a párt nélküli állampolgárok.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: csökken a Tisza támogatottsága, rendkívüli ülés lesz

Publicus: faragott hátrányából a Fidesz, csökkent Magyar Péter támogatottsága

Meredeken zuhan az olajár!

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: sorra jönnek a bejelentések, három településen volt időközi választás
Itt a lista: külföldről mondták meg, mit kellene tennie a Tisza-kormánynak
Jön a fordulat a magyar időjárásban: kiderült, mikor ér véget a kánikula
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility