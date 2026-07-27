Medián: 3-5%-ot esett a Tisza támogatottsága

Megtorpant a Tisza: júniushoz képest hibahatáron billegő mértékű visszaesés következett be a támogatottságában – derült ki a HVG számára július 22-e és 24-e között készített Medián-felmérésből. Az természetesen nem bizonyítható, hogy a Tisza enyhe visszaesése szoros oksági összefüggésben lenne a „Polgár-üggyel”, de az elhamarkodott kommunikációt, a beígért társadalmi egyeztetés elmaradását még a Tisza-szavazók jelentős többsége is kifogásolta.

A népesség 57 százaléka szavazna a Tisza Pártra „egy közeljövőben tartandó” feltételezett választáson.

A június végén készült Medián-elemzés a Tisza „tetőzéséről” beszélt, ahhoz képest mostanra 3-5 százalékponttal csökkent ugyan a kormánypárt támogatottsága, de a választani tudó „biztos” szavazók körében még így is kétharmadnál nagyobb a Tisza többsége.

Eközben a Fidesz stabilizálni tudta a helyzetét: a teljes népesség 19 százaléka, a választani tudók 22, míg a biztos szavazók 23 százaléka mondta azt, hogy a Fideszre szavazna, ami mindhárom viszonyítási alapon hibahatáron belüli növekedést jelent az előző hónaphoz viszonyítva.

A Mi Hazánk támogatottsága nőtt június óta, miközben továbbra is kevesen vannak a párt nélküli állampolgárok.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt