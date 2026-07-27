Megszavazta a parlament az Alkotmánybíróság új tagját

A titkos szavazásban 144 képviselő vette fel a szavazólapot. Érvénytelen szavazatok száma: 0. Igen szavazatok száma: 138. Nem szavazat: 6.
Az Országgyűlés ezzel megszavazta Sonnevend Pált az Alkotmánybíróság új tagjának.
Ezt követően Sonnevend Pál letette az esküt.
Emlékezetes, a Tisza Párt frakciója Sonnevend Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölte alkotmánybírónak Hende Csaba megüresedett helyére.
Magyar Péter miniszterelnök korábban azt írta róla, hogy
PÁLYAFUTÁSA SORÁN DOLGOZOTT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGON SÓLYOM LÁSZLÓ MELLETT, ALKOTMÁNYJOGI TANÁCSADÓKÉNT SZOLGÁLTA MÁDL FERENC ÉS SÓLYOM LÁSZLÓ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÖKET.
Tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Sonnevend Pálnak nemzetközi tapasztalata is van: Magyarországot képviselte a hágai Nemzetközi Bíróság előtt, számos ügyben járt el az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága előtt - emelte ki a miniszterelnök.
További részletek hamarosan.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán
Hitelkamatot csökkentett az OTP és az MBH, lépett az UniCredit is
Mérséklődhet a várható törlesztőrészlet, a meglévő hitelek nem érintettek.
Részlegesen feloldották Balásy Gyula cégeinek számláit
Hogy rendezni tudják a tartozásokat.
Sebtében még 120 milliárdnyi ingatlant vásárolt a Fidesz-kormány a választások előtt
Összesen mintegy 600 milliárd forintért vett 17 irodaházat az állam kormányközeli üzletemberektől.
Ez aztán a fordulat: egyetlen hét alatt teljesen a feje tetejére álltak az erőviszonyok az európai nagyhatalomban
Egyelőre bejött a vérfrissítés.
Megszólalt Merz: nem értem, hogyan történhetett meg ez
A hétvégi, Pride elleni terrortámadásról beszélt a kancellár.
easyJet-felvásárlás: nem kér a modern strómanokból az EU
A Concorde elemzési üzletágvezetőjének cikke.
Csúnya baklövés Zelenszkij részéről: saját sírját áshatta meg ezzel az egyetlen döntéssel
Szövetségesből erős riválist faragott, aki könnyen a székére törhet.
Három változás a személyi kölcsönöknél, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül
Két bank csökkentette a személyi hiteleinek a kamatát. Egy harmadik pedig megemelte a maximális futamidőt, így hosszabb futamidővel, alacsonyabb havi törlesztőrészlet mellett lehet hitelt igény
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
Erős gazdaság, mégis menekülnek a befektetők - Ezért mérgező a populizmus
A gazdaság közel megduplázódott másfél évtized alatt, a tőzsde dollárban mérve mégis ugyanott áll, mint 15 évvel ezelőtt. A népesség növekvő és fiatal, az ország... The post Erős gazda
Az iráni háború miatt a gázpiacon nagyobb a baj, mint az olajnál
A százdolláros olaj már közel van, de a Hormuzi-szoros körüli konfliktus hatása messze túlmutat a benzinkutakon. Az ellátási zavarok az európai gázárakat, a műtrágyagyártást és... The pos
Korunk egyik legkárosabb hülyesége: a lakástulajdonlás
(A bejegyzés szerzője szerint.) Húsz évvel ezelőtt rájöttem arra, amit - például nálunk - mindmáig nem ért az emberek többsége.  Arra, hogy az észak-európai népek... The post Korunk e
Itt a valaha volt legerősebb El Niño, ami sokat elárul a ránk váró jövőről
A 2026-os El Niño az átlagoshoz képest 2 fokkal emelheti az óceánfelszín hőmérsékletét, így az idei lehet a valaha mért második legmelegebb év. Ez nem csupán me
Sokba kerül neked az önbizalomhiány
A mai téma ugyan inkább a pszichológia témakörébe tartozik, de nagyon komoly hatása van a pénzügyeinkre is. Az önbizalom egy kétélű fegyver. A túl sok és a túl kevés is bajba sodorhatja az
Ki fizeti a zöld átmenet árát?
Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy
Albérlet vagy lakásvásárlás? Most áll a feje tetejére a piac
Döntés előtt a frissen felvett hallgatók. És a szüleik.
Minden jel a drágább üzemanyag felé mutat: mi jöhet most?
Három oldalról szorongatják a magyar autósokat.
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.