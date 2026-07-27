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Megszavazta a parlament az Alkotmánybíróság új tagját
Gazdaság

Megszavazta a parlament az Alkotmánybíróság új tagját

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Megszavazta az Országgyűlés Sonnevend Pált, holnaptól ő az Alkotmánybíróság új tagja.

A titkos szavazásban 144 képviselő vette fel a szavazólapot. Érvénytelen szavazatok száma: 0. Igen szavazatok száma: 138. Nem szavazat: 6.

Az Országgyűlés ezzel megszavazta Sonnevend Pált az Alkotmánybíróság új tagjának.

Ezt követően Sonnevend Pál letette az esküt.

Emlékezetes, a Tisza Párt frakciója Sonnevend Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölte alkotmánybírónak Hende Csaba megüresedett helyére.

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Magyar Péter miniszterelnök korábban azt írta róla, hogy

PÁLYAFUTÁSA SORÁN DOLGOZOTT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGON SÓLYOM LÁSZLÓ MELLETT, ALKOTMÁNYJOGI TANÁCSADÓKÉNT SZOLGÁLTA MÁDL FERENC ÉS SÓLYOM LÁSZLÓ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÖKET.

Tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Sonnevend Pálnak nemzetközi tapasztalata is van: Magyarországot képviselte a hágai Nemzetközi Bíróság előtt, számos ügyben járt el az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága előtt - emelte ki a miniszterelnök.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

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