Megszólaltak az elemzők a Tisza Párt megtorpanását mutató felmérésekről

A Medián legújabb, júliusi adatai alapján a biztos pártválasztók körében a Tisza Párt támogatottsága a június végi állapothoz képest 5 százalékponttal csökkent, de még így is 68 százalékon áll. Ezzel szemben a Fidesz tábora 2 százalékponttal, 23 százalékra nőtt, míg a Mi Hazánk Mozgalom egy 3 százalékpontos erősödést követően a szavazatok 7 százalékára számíthatna. Hann Endre, a kutatóintézet vezetője kiemelte, hogy

a Tisza Párt fölénye az enyhe csökkenés ellenére is soha nem látott mértékű, hiszen az elmúlt harminchat évben egyetlen hazai párt sem rendelkezett ilyen széles támogatói bázissal.

A megtorpanás hátterében a szakértők szerint Magyar Péter elhamarkodott döntése áll, amikor Polgár Juditot javasolta államfőnek, aki azonban visszautasította a felkérést. Az elemzők úgy látják, a választók egy része csalódott a beígért társadalmi egyeztetés elmaradása miatt, és a kudarcot személyesen a párt vezetőjének tulajdonítja, ami egyfajta finom visszajelzés az elégedetlenségre. Ezt támasztja alá a Publicus Intézet mérése is, amely szerint május óta 10 százalékponttal romlott Magyar Péter miniszterelnök-jelölti alkalmasságának megítélése, bár 62 százalékkal még így is toronymagasan vezet.

Eközben Orbán Viktor miniszterelnöki alkalmasságát egy 2 százalékpontos emelkedés után jelenleg a választók 29 százaléka ismeri el. A kormányfő a tusványosi beszédében bizakodóan nyilatkozott a jövőről, és táborának növekedését vetítette előre. Az elemzők a kormánypárt mutatóit értékelve arra jutottak, hogy

egy korábbi jelentős zuhanás után most a Fidesz támogatottságának stabilizációja figyelhető meg, de érdemi fordulatra egyelőre nem számítanak.

A legfrissebb kutatási eredmények a parlamentben is témát szolgáltattak, a napirend előtti felszólalások során ugyanis a kormánypárti és a Mi Hazánk-os képviselők között is éles vita, valamint élcelődés alakult ki az erőviszonyok változása és a pártok támogatottságának elmozdulása kapcsán.

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