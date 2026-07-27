Megszűnt az MTVA, folytatódik a közmédia megújítása

Az összevonás jogi alapját a médiatörvény június végén elfogadott módosítása biztosította. Bár az egyesüléssel létrejövő társaság végleges neve Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. lesz, a névváltozás cégbírósági bejegyzéséig a szervezet hivatalosan még Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. néven működik. A vállalat vezérigazgatói feladatait továbbra is dr. Horváth András látja el, akit az Országgyűlés Művelődési Bizottsága július elején ideiglenes jelleggel nevezett ki a posztra.

Az átmeneti időszakban a korábbi szerződések adminisztrációja változatlanul a közmédia Kunigunda úti székházában zajlik. A partnereket és a beszállítókat arról tájékoztatták, hogy a július 25-ig teljesített szolgáltatásokról szóló számlákat még az MTVA nevére kell kiállítani, a július 26-tól teljesített ügyleteket azonban már kizárólag a Duna Médiaszolgáltató adataival fogadják be. A levelezési és számlázási címek egyelőre változatlanok maradnak.

Az intézményrendszer átszervezése az egyesüléssel várhatóan nem zárul le teljesen,

a folyamat következő lépéseként ugyanis az MTI kiválhat az újonnan megalakult Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt.-ből.

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