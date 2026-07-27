Meredeken zuhan az olajár!

Az olajárak meredeken estek, miután sajtóértesülések szerint Irán jelezte, hogy felfüggeszti a támadásokat, amennyiben az Egyesült Államok is fenntartja a harci cselekmények szüneteltetését - írja a CNBC.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026 A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához.

A Reuters vasárnap egy magas rangú iráni tisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy

Teherán kész leállítani a támadásokat, amennyiben Washington is tartózkodik az újabb csapásoktól.

Ezt a narratívát erősíti az is, hogy Donald Trump amerikai elnök tanácsadói arra figyelmeztettek, hogy az amerikai hadsereg kifogyóban van a katonailag indokolható célpontokból, emellett pedig aggályokat fogalmaztak meg az amerikai fegyverkészletek gyors apadása miatt is.

A hírekre máris jelentős esés figyelhető meg az olajpiacon.

A globális benchmarknak számító Brent hordónkénti jegyzése 6,4 százalékos esésben van, de volt már ennél nagyobb, 8 százalékos esésben is az árfolyam.

Eközben a WTI hordónkénti árfolyama már 6,8 százalékos mínuszban van. Az éjjeli órákban pedig ennél lentebb, 8,3 százalékos mínuszban is járt már az árfolyam.

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