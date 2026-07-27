Meredeken zuhan az olajár!

A Reuters vasárnap egy magas rangú iráni tisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy
Teherán kész leállítani a támadásokat, amennyiben Washington is tartózkodik az újabb csapásoktól.
Ezt a narratívát erősíti az is, hogy Donald Trump amerikai elnök tanácsadói arra figyelmeztettek, hogy az amerikai hadsereg kifogyóban van a katonailag indokolható célpontokból, emellett pedig aggályokat fogalmaztak meg az amerikai fegyverkészletek gyors apadása miatt is.
A hírekre máris jelentős esés figyelhető meg az olajpiacon.
A globális benchmarknak számító Brent hordónkénti jegyzése 6,4 százalékos esésben van, de volt már ennél nagyobb, 8 százalékos esésben is az árfolyam.
Eközben a WTI hordónkénti árfolyama már 6,8 százalékos mínuszban van. Az éjjeli órákban pedig ennél lentebb, 8,3 százalékos mínuszban is járt már az árfolyam.
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