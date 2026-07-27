Most lehull a lepel arról, a magyar gazdaságról – Záporoznak a jegybanki döntések a befektetőkre

Az elmúlt hetekben egyértelműen a közel-keleti háborúval kapcsolatos hírek befolyásolták elsősorban a piaci hangulatot miután hamar összedőlt a nagy nehezen tető alá hozott fegyverszünet Amerika és Irán között. Így most az amerikai csapatok ismét csapásokat mérnek iráni célpontokra, cserébe Irán a környező országokban lévő amerikai érdekeltségeket bombázza és igyekszik blokkolni a kulcsfontosságú tengeri útvonal, a Hormuzi-szoros hajóforgalmát.
Egyelőre megjósolhatatlan, merre halad a konfliktus, Donald Trump amerikai elnök szinte naponta fenyegeti újabb és újabb pusztító csapásokkal Iránt, de a jelek szerint ez nem különösebben hat rájuk. Amennyiben tovább eszkalálódna a konfliktus, az elsősorban az olajárakban csapódna le a piacon, emellett a fokozódó kockázatkerülés a dollár erősödését hozhatná. Ellenkező esetben a múlt hét végén ismét 100 dollárig emelkedő olajár ismét csökkenhetne, a devizapiacon pedig a kockázatvállalási kedv javulása elsősorban a feltörekvő piaci fizetőeszközök számára hozhatna fellélegzést.
A részvénypiacon a közel-keleti sztori mellett talán még fontosabb a technológiai cégekkel kapcsolatban fokozódó befektetői szkepticizmus, melynek hatására egyértelműen megtorpant az elmúlt évek slágerbefektetése. A múlt héten több nagy technológiai vállalat (Alphabet, Tesla) negyedéves számai csalódást okoztak, illetve nem is annyira a számokat, mint inkább a menedzsmentek üzeneteit büntették jókora eséssel a befektetők.
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