Nagy lépésre készül az európai ország jegybankja, azonnal reagált a devizapiac

A várakozások elsősorban a jelenlegi inflációs prognózisokon alapulnak, és azon a feltételezésen, hogy a gazdaságot nem éri újabb jelentős sokk.
A döntéshozók mérlegelésében a svájci frank euróval szembeni közelmúltbeli gyengülése, valamint a Svájc és az euróövezet közötti kamatkülönbözet is fontos szerepet játszik.
Bár a gazdasági kilátások hirtelen romlása esetén a negatív kamatok lehetősége továbbra is fennmarad, a források hangsúlyozták, hogy jelenleg nem ez számít az alapforgatókönyvnek. Hozzátették azt is, hogy a zéró kamatszint nem veszélyezteti érdemben a svájci kereskedelmi bankok nyereségességét.
Az SNB nem kívánta kommentálni az értesüléseket. A jegybank háromtagú kormányzótanácsa negyedévente ülésezik, és a legfrissebb makrogazdasági adatok alapján dönt, miközben a döntéshozók többször megerősítették, hogy előzetesen nem köteleződnek el egyetlen konkrét kamatpálya mellett sem. A piaci reakciók alapján a hír hallatára a svájci frank enyhén gyengült, az euróval szembeni árfolyama 0,9300 közelébe süllyedt.
A svájci jegybank a júniusi ülésén változatlanul hagyta az irányadó rátát. Az a forgatókönyv, amely szerint a bank jövő év végéig kivár, nagyjából egybevág az elemzői konszenzussal. A szakértők többsége csak 2028 márciusára prognosztizálja az első kamatemelést, míg közel harmaduk ennél korábbi lépésre számít. A devizapiaci szereplők ugyanakkor ennél is határozottabb szigorítást áraznak, hiszen legkésőbb jövő márciusra már kamatemelést várnak, a decemberi ülésen megvalósuló szigorítás valószínűségét pedig csaknem 50 százalékra teszik.
A piaci várakozások annak ellenére alakultak így, hogy a svájci infláció a múlt hónapban 0,5 százalékra lassult, miután az iráni háború miatt korábban egy kisebb megugrás következett be. Az SNB előrejelzése szerint az árnövekedés üteme legfeljebb 0,8 százalékos csúcsig gyorsulhat, ami továbbra is a jegybank által kijelölt 0 és 2 százalék közötti célsáv közepe alatt marad.
A belső források szerint az SNB kész devizapiaci intervenciókat végrehajtani a külső sokkok okozta árfolyam-ingadozások kisimítása érdekében, de nem törekszik arra, hogy a frankot egy előre meghatározott szinten tartsa. A közelmúltban egyébként a jegybank csak az amerikai globális vámintézkedések bejelentését, valamint az iráni háború kitörését követően lépett be közvetlenül a devizapiacra.
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