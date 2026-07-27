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Nagy pofont kapott az ismert vakcinagyártó
Gazdaság

Nagy pofont kapott az ismert vakcinagyártó

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Az AstraZeneca hétfőn bejelentette, hogy a ritka betegségek kezelésére kifejlesztett Ultomiris nevű gyógyszere sikertelenül szerepelt egy késői fázisú klinikai vizsgálatban. A kudarc újabb csapást jelent a gyógyszergyártónak, és tovább fokozza a vállalat fejlesztési portfóliójával kapcsolatos aggodalmakat.

Az Ultomiris nem hozott statisztikailag szignifikáns eredményt a 26 hetes eseménymentes túlélés terén azoknál a betegeknél, akiknél vérképző őssejt-transzplantációt követően trombotikus mikroangiopátia – egy súlyos érszövődmény – alakult ki.

Bár a készítmény mutatott bizonyos javuló tendenciát, a kitűzött célt nem sikerült elérni.

A társaság közölte, hogy egyeztetéseket kezdeményez a globális egészségügyi hatóságokkal a felnőttkori indikációval kapcsolatos további lépésekről.

A gyermekek körében végzett különálló vizsgálatban ugyanakkor lényegesen biztatóbb eredmények születtek, ott ugyanis az Ultomiris 26 hét után 87,2 százalékos, 52 hét után pedig 73,4 százalékos teljes túlélési arányt mutatott. E kedvező adatokra alapozva a gyártó megkezdi a gyermekgyógyászati alkalmazás engedélyeztetési folyamatát.

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A mostani sikertelen teszt alig néhány héttel követi egy szívbetegségek kezelését célzó, kulcsfontosságú klinikai vizsgálat kudarcát, ami komoly kétségeket ébresztett a társaság vizsgálati módszertanával kapcsolatban. Májusban ráadásul az amerikai gyógyszerfelügyelet a camizestrant nevű mellrákgyógyszer engedélyezését is elutasította, szintén a klinikai vizsgálat felépítésére hivatkozva.

Az AstraZeneca háza tájáról azonban nem csak kedvezőtlen hírek érkeztek, a vállalat kísérleti gyomorrákgyógyszere, a sonesitatug vedotin ugyanis sikeresen teljesítette egyik fő klinikai végpontját. A készítmény statisztikailag szignifikáns és klinikailag is jelentős javulást eredményezett a teljes túlélésben az előrehaladott stádiumú gyomorrákban szenvedő betegeknél.

A vállalat a második negyedévben az onkológiai és a ritka betegségek kezelésére szolgáló terápiák iránti erős keresletnek köszönhetően az elemzői várakozásokat meghaladó nyereséget könyvelhetett el. A gyógyszergyártó hosszú távú tervei között akár húsz új készítmény piacra dobása is szerepel, amivel 2030-ra el szeretnék érni a 80 milliárd dolláros éves árbevételt. A most vizsgált Ultomiris – ravulizumab hatóanyagú gyógyszer – az Egyesült Államokban, az Európai Unióban és Japánban már jelenleg is engedélyezett bizonyos ritka hematológiai és neurológiai betegségek kezelésére.

Forrás: Reuters

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