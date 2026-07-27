Nyugdíjas élelmiszer-utalványok: új határidőt adhat a kormány

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott egy rendelettervezetet, amely új lehetőséget adna azoknak az élelmiszer-kereskedőknek, akik lemaradtak a nyugdíjas élelmiszer-utalványok eredeti beváltási határidejéről.

A tervezet szerint az érintett boltok, piacok és más élelmiszert árusító vállalkozások 2026. augusztus 31-ig még beválthatják a náluk maradt nyugdíjas élelmiszer-utalványokat.

Az utólagos elszámolást azonban már nem a bankoknál, hanem a Magyar Államkincstárnál kell intézni.

A szabályozás nem a nyugdíjasokat érinti, hanem kizárólag azokat a kereskedőket, akik az utalványokat elfogadták, de valamilyen okból nem váltották be az előírt határidőig.

A Magyar Államkincstár a beváltás során ellenőrzi az utalványok eredetiségét, majd azok névértékét megtéríti a jogosult kereskedőknek. A pénzforgalmi számlával rendelkező vállalkozások átutalással kapják meg az összeget, a számlával nem rendelkezők pedig készpénzben.

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány egyszeri, 30 ezer forintos állami juttatás volt, amelyet 2025-ben kaptak a nyugdíjasok és egyes nyugdíjszerű ellátásban részesülők. Az utalványokat kizárólag hideg élelmiszer vásárlására lehetett felhasználni, és 2025. december 31-éig voltak érvényesek. A mostani módosítás ezen nem változtat: az utalványokat továbbra sem lehet újra felhasználni vagy meghosszabbítani, a tervezet csupán a kereskedők számára biztosít egy póthatáridőt a még be nem váltott utalványok elszámolására.

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