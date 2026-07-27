Ősszel ismét csúcsra járatjuk a Portfolio szakmai rendezvényeit − Most még a legjobb árakon lehet regisztrálni

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban! Jön a Portfolio félnapos, üzleti vidéki rendezvénysorozata, ami naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetképpel segíti a helyi kkv-szektort. Szeptemberben Szegeden és Kecskeméten találkozunk!

A Portfolio idén ősszel tovább emeli a téteket: több új konferenciával és számos, élmény- és ügyfélközpontú megoldással, valamint formátummal, számos külföldi előadóval teszi még megkerülhetetlenebbé az érintett szakmák képviselői számára a kínált rendezvényein való részvételt.

Regisztrálni most érdemes, amire lehet, hiszen az early bird árak és a csoportos kedvezmények most érvényesíthetőek a legkedvezőbben!

Lássuk részletesen, mi szerepel a szeptember-december közötti étlapon!

Még több szakma, még több Portfolio: találkozzunk ősszel is!

Sustainable World 2026 – 2026. szeptember 8.

A Sustainable World 2026 azoknak a vállalati szereplőknek szól, akik a fenntarthatóságot hatékonyságnövelési és versenyelőny-szerzési lehetőségként kezelik. A konferencia kiemelten foglalkozik a zöld finanszírozással, a klímacélok teljesítésével és a megújuló energia szerepével.

Kinek ajánljuk:

gazdasági és pénzügyi cégvezetőknek,

vállalati döntéshozóknak,

pénzügyi befektetőknek,

bankoknak, finanszírozóknak,

tanácsadóknak,

innovatív és zöld cégeknek,

energiaszolgáltatóknak és tudatos energiafogyasztóknak.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026 – 2026. szeptember 9.

A konferencia gyakorlati útmutatást ad a magyar vállalkozásoknak, önkormányzati és nonprofit szervezeteknek az előttük álló gazdasági, pénzügyi és jogszabályi kihívások kezeléséhez. Fókuszban az új finanszírozási formák, az uniós források, a vezetői stratégia, a versenyképesség és az alkalmazkodás áll.

Fő témák:

uniós források és pályázati lehetőségek,

új finanszírozási formák,

vezetői stratégia és alkalmazkodás,

jogi, szervezeti és működési kihívások,

digitalizáció és szervezetfejlesztés.

Private Health Forum 2026 – 2026. szeptember 10.

A tizedik Portfolio Private Health Forum a magánegészségügyi szolgáltatói piacot alakító legfontosabb trendeket, technológiai innovációkat, valamint hazai és nemzetközi példákat mutatja be. A rendezvény a szektor tulajdonosai, vezetői, finanszírozói és szakmai partnerei számára kínál átfogó képet a piac jövőjéről.

Kinek ajánljuk:

magánegészségügyi szolgáltatók tulajdonosainak és ügyvezetőinek,

pénzügyi és gazdasági döntéshozóknak,

állami egészségügyi döntéshozóknak,

orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak,

tanácsadóknak, befektetőknek, finanszírozóknak,

orvostechnikai és munkaerőpiaci cégeknek.

Követeléskezelési trendek 2026 – 2026. szeptember 15.

A Portfolio és az EOS közös, félnapos konferenciája 11. éve ad gyakorlati pénzügyi, jogi és technológiai tanácsokat a követeléskezelésben érintett vállalatoknak. A rendezvény célja, hogy rövid, közép- és hosszú távon is használható válaszokat adjon a gazdasági sokkhatások kezelésére.

Fő témák:

vállalati követeléskezelés,

pénzügyi és jogi kockázatok,

technológiai megoldások,

gazdasági sokkhatások kezelése,

rövid, közép- és hosszú távú vállalati válaszok.

Network on Wheels – Portfolio Sunday Business Ride – 2026. szeptember 20.

Pattanj nyeregbe, és építs üzleti kapcsolatokat egy lendületes, kötetlen vasárnapi bringázás közben! A Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride a sport, a networking és a közösségi élmény találkozása, ahol a Portfolio üzleti közösségének tagjai együtt tekerhetnek hobbi, félprofi és profi kerékpárosokkal. Válassz távot, kapcsolódj ki, és kapcsolódj be egy inspiráló üzleti közegbe!

Miért érdemes regisztrálni?

Kötetlen üzleti kapcsolatépítés sportos környezetben

Két választható táv különböző edzettségi szintekhez

Közösségi élmény, mozgás és inspiráló hangulat

A részvétel jótékony célt is támogat

A jegy mellé Portfolio konferenciakupon jár

Property Investment Forum 2026 – 2026. szeptember 22.

A Property Investment Forum a hazai ingatlanpiac egyik legnagyobb presztízsű szakmai és networking eseménye, amely díjátadóval is kiegészül. A konferencia minden évben a legfontosabb fejlesztési, üzemeltetési, befektetési, finanszírozási, technológiai és fenntarthatósági kérdéseket vitatja meg a szakma vezető szereplőivel.

Kinek ajánljuk:

Magyarországon és a CEE régióban aktív ingatlanbefektetőknek,

fejlesztőknek,

finanszírozóknak,

üzemeltetőknek,

szolgáltatóknak,

tanácsadóknak,

ingatlanpiaci szakmai cégek vezetőinek.

Future of Finance 2026 – 2026. szeptember 23.

A Future of Finance 2026 a magyar pénzügyi szakma nagy találkozója, amely a finanszírozási, biztosítási és vagyonkezelési ágazat szereplőit hozza össze az IT-szektor élenjáróival és a nem pénzügyi vállalatok pénzügyi-gazdasági vezetőivel. A konferencia a jövőbe mutató pénzügyi innovációkat és a szektor növekedési kilátásait mutatja be.

Fő témák:

finanszírozási trendek,

biztosítási és vagyonkezelési kilátások,

pénzügyi innovációk,

IT-megoldások a pénzügyi szektorban,

vállalati pénzügyi döntéshozatal.

Back to Europe 2026 – 2026. október 6.

A Back to Europe 2026 az áprilisi parlamenti választások utáni gazdasági környezetet, Magyarország európai pozícióját és az euró esetleges bevezetésének kérdését járja körbe. A konferencia arra keresi a választ, hogyan készülhetnek fel a vállalatok az euróbevezetésre, milyen feladatok állnak a gazdaságpolitika előtt, és hogyan változhat a működési környezet egy euróalapú gazdaságban.

Kinek ajánljuk:

befektetőknek,

alapkezelőknek,

vállalatvezetőknek,

pénzügyi szakembereknek,

elemzőknek,

régiós terjeszkedésben gondolkodó vállalatoknak,

magyar piacon terjeszkedő külföldi cégeknek.

Budapest Economic Forum 2026 – 2026. október 7.

A Portfolio 16. alkalommal rendezi meg a Budapest Economic Forumot, amely ismét Magyarország, az eurózóna és az itt működő vállalatok legfontosabb gazdasági kérdéseit helyezi fókuszba. A konferencia a gazdasági kilátásokról, a döntéshozói mozgástérről és a vállalati működést befolyásoló makrofolyamatokról ad képet.

Fő témák:

magyar gazdasági kilátások,

eurózónás folyamatok,

vállalati működési környezet,

gazdaságpolitikai mozgástér,

növekedési és versenyképességi kérdések.

Energy Investment Forum 2026 – 2026. október 8.

Az Energy Investment Forum az energetika, az energiavállalatok és a fogyasztók szempontjából legfontosabb aktuális témákat mutatja be és elemzi. A konferencián terítékre kerül a hazai és nemzetközi szabályozási és finanszírozási környezet, az energia-, klíma- és geopolitika, valamint az energiagazdaság jövőjét alakító trendek.

Kinek ajánljuk:

energetikai szakembereknek,

intézményi befektetőknek,

energiaipari befektetőknek,

piaci vezető szereplőknek,

ingatlanbefektetőknek,

szolgáltatóknak,

finanszírozóknak.

Portfolio KKV Roadshow 2026, Kecskemét – 2026. október 13.

A Portfolio KKV Roadshow kecskeméti állomása a vidéki gazdasági és innovációs centrumok vállalkozásait szólítja meg. A rendezvénysorozat célja, hogy aktuális gazdasági és pénzügyi információkkal segítse a helyi cégeket a megalapozott üzleti döntéshozatalban és versenyképességük növelésében.

Fő témák:

helyi vállalkozások gazdasági kihívásai,

pénzügyi és finanszírozási lehetőségek,

versenyképesség-növelés,

fejlesztési és beruházási döntések,

vállalati és önkormányzati együttműködések.

Portfolio Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026 – 2026. október 15.

A győri Portfolio Nyugatmagyarországi Economic Forum a nyugat-magyarországi gazdasági térség vállalati és intézményi szereplőit hozza össze. A fórum célja, hogy a helyi vállalatokat naprakész gazdasági és pénzügyi információkkal támogassa, és hozzájáruljon a régió versenyképességének erősítéséhez.

Kinek ajánljuk:

vállalati döntéshozóknak,

helyi cégek vezetőinek és munkatársainak,

gazdasági szakembereknek,

fejlesztési és beruházási projektek vezetőinek,

önkormányzati vezetőknek és tisztviselőknek,

pénzügyi és tanácsadói szektor képviselőinek.

Portfolio Banking Technology 2026 – 2026. november 10.

A Portfolio Banking Technology 2026 a bankszektor, az IT-szektor és a fintech cégek egyik legfontosabb szakmai műhelye. A konferencia a bankok digitális transzformációjáról, valamint a pénzügyi szektor legfontosabb üzleti és technológiai fejlesztési irányairól szól.

Fő témák:

banki digitális transzformáció,

fintech-megoldások,

IT-fejlesztések és IT-biztonság,

fizetési iparági trendek,

banki üzleti és technológiai fejlesztési irányok.

Professional Investment Day 2026 – 2026. november 11.

A Professional Investment Day 2026 a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac szereplői számára. A rendezvény a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendeket mutatja be, miközben kiemelt lehetőséget ad az exkluzív kapcsolatépítésre és szakmai networkingre.

Kinek ajánljuk:

banki, biztosítói és alapkezelői vezetőknek,

privátbanki és prémium banki döntéshozóknak,

prémium és privátbankároknak,

családi és bizalmi vagyonkezelőknek,

portfóliómenedzsereknek,

brókereknek, ügynököknek,

fintech és wealthtech szereplőknek,

ESG-szakértőknek, tanácsadóknak és jogászoknak.

Financial Intermediation Conference 2026 – 2026. november 11.

A FIN-CON 2026 konferencia a hazai hitelközvetítői és jelzáloghitel-piacot érintő legfontosabb változásokat — köztük az Otthon Start Program hatásait, a CCD2 szabályozást és az új gazdaság- és lakáspolitikai irányokat — vitatja meg a kormányzati, felügyeleti, banki és piaci szereplők bevonásával.

Fő témák:

Gazdaságpolitika és hitelpiac

Európai trendek

CCD2 szabályozás

Ügyfélmegítélés

Pénzügyi tudatosság

Fiatalok és hitelezés

Digitális ügyfélút

Portfolio Future of Construction 2026 – 2026. november 12.

A technológiai újítások, a digitalizáció, a robotizáció és a legmodernebb gyártási, termelési és kivitelezési folyamatok egyre gyorsabban formálják az építőipart a tervezéstől a kivitelezésig. A Future of Construction célja, hogy bemutassa azokat a ConTech-megoldásokat, amelyek segíthetnek a költségek racionalizálásában, a hibák csökkentésében, a fenntarthatósági célok teljesítésében és a határidők tartásában.

Fő témák:

ConTech-megoldások,

digitalizáció és robotizáció,

korszerű gyártási és kivitelezési folyamatok,

költségracionalizálás,

hibák csökkentése,

fenntarthatósági célok teljesítése.

HR (R)evolution 2026 – 2026. november 17.

A HR (R)evolution Magyarország egyik nívós munkaerőpiaci és HR-szakmai konferenciája, amely a legismertebb hazai vállalatok HR-specialistáinak, közép- és felsővezetőinek találkozóhelye. A rendezvény a HR-szakma aktuális kihívásait, a munkaerőpiaci változásokat és a vállalati működés emberi oldalát helyezi fókuszba.

Kinek ajánljuk:

HR-specialistáknak,

középvezetőknek,

felsővezetőknek,

vállalati döntéshozóknak,

munkaerőpiaci szakembereknek,

szervezetfejlesztéssel foglalkozó vezetőknek.

Portfolio Deep Tech 2026 – 2026. november 18.

A Portfolio első deep tech konferenciája azt vizsgálja, hogyan válhatnak a tudományos és mérnöki áttörésekből piacképes technológiák, versenyképes vállalkozások és gazdasági előnyök. A fókuszban az AI, a robotika, a biotech, az egészségipar, a kvantumtechnológia, a védelmi és dual-use megoldások, az űripar, valamint az egyetemi spin-offok állnak.

Fő témák:

AI és robotika,

biotech és egészségipar,

kvantumtechnológia,

védelmi és dual-use megoldások,

űripar,

egyetemi spin-offok,

kutatás, ipar, állam és tehetség együttműködése.

Portfolio AI & Digital Transformation 2026 – 2026. november 26.

A Portfolio AI & Digital Transformation 2026 a vállalati digitalizáció legfontosabb kihívásait és lehetőségeit állítja középpontba. A konferencia célja, hogy a magyar vállalatok számára bemutassa a sikeres digitalizációs példákat, a gyakori hibákat, a működő megoldásokat és azokat az irányokat, amelyekkel a cégek a digitális átalakulás nyertesei lehetnek.

Kinek ajánljuk:

vállalatok üzleti vezetőinek,

IT-közép- és felsővezetőknek,

digitalizációs döntéshozóknak,

projektvezetőknek és projektmunkatársaknak,

technológiai fejlesztésekben érintett szakembereknek,

vállalati innovációért felelős vezetőknek.

Portfolio AI & Digital Transformation 2026 – 2026. november 26.

Agrárszektor Konferencia 2026 – 2026. december 2–3.

Az Agrárszektor Konferencia Magyarország első számú agrárszakmai konferenciája. A kétnapos siófoki rendezvény párhuzamos tematikus szekciókkal, szakmai programmal, állófogadással és díjátadóval foglalja össze az agrárium legfontosabb kérdéseit, és a teljes agrár-élelmiszeripari értéklánc szereplőit megszólítja.

Fő témák:

agrárgazdasági kilátások,

élelmiszeripari és termelői kihívások,

finanszírozás, biztosítás, támogatások,

gép- és inputpiaci trendek,

agrárintegráció,

szakmai networking és díjátadó.

Címlapkép forrása: Portfolio