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Ősszel ismét csúcsra járatjuk a Portfolio szakmai rendezvényeit − Most még a legjobb árakon lehet regisztrálni
Gazdaság

Ősszel ismét csúcsra járatjuk a Portfolio szakmai rendezvényeit − Most még a legjobb árakon lehet regisztrálni

Portfolio
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Nincs megállás, ősszel a megszokottnál is gazdagabb felhozatallal érkezik a Portfolio rendezvényszezonja: a jól ismert témák mellett − mint például fenntarthatóság, magánegészségügy, ingatlanpiac vagy energetika − olyan újdonságok is a naptárba kerültek, mint a Deep Tech Konferencia 2026, a vállalkozásfejlesztésre fókuszáló Lendületben a hazai vállalkozások 2026, illetve az uniós pénzek érkezésével és a várható euróbevezetéssel kapcsolatos teendőket középpontba állító Back to Europe. A regisztráció a legtöbb eseményre már él, érdemes lecsapni a legkedvezőbb árakra, különös tekintettel a csoportos kedvezményekre!
Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban
Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban! Jön a Portfolio félnapos, üzleti vidéki rendezvénysorozata, ami naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetképpel segíti a helyi kkv-szektort. Szeptemberben Szegeden és Kecskeméten találkozunk!
Információ és jelentkezés

A Portfolio idén ősszel tovább emeli a téteket: több új konferenciával és számos, élmény- és ügyfélközpontú megoldással, valamint formátummal, számos külföldi előadóval teszi még megkerülhetetlenebbé az érintett szakmák képviselői számára a kínált rendezvényein való részvételt.

Regisztrálni most érdemes, amire lehet, hiszen az early bird árak és a csoportos kedvezmények most érvényesíthetőek a legkedvezőbben!

Lássuk részletesen, mi szerepel a szeptember-december közötti étlapon!

Még több szakma, még több Portfolio: találkozzunk ősszel is!

Sustainable World 2026 – 2026. szeptember 8.

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A Sustainable World 2026 azoknak a vállalati szereplőknek szól, akik a fenntarthatóságot hatékonyságnövelési és versenyelőny-szerzési lehetőségként kezelik. A konferencia kiemelten foglalkozik a zöld finanszírozással, a klímacélok teljesítésével és a megújuló energia szerepével.

Kinek ajánljuk:

  • gazdasági és pénzügyi cégvezetőknek,
  • vállalati döntéshozóknak,
  • pénzügyi befektetőknek,
  • bankoknak, finanszírozóknak,
  • tanácsadóknak,
  • innovatív és zöld cégeknek,
  • energiaszolgáltatóknak és tudatos energiafogyasztóknak.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026 – 2026. szeptember 9.

A konferencia gyakorlati útmutatást ad a magyar vállalkozásoknak, önkormányzati és nonprofit szervezeteknek az előttük álló gazdasági, pénzügyi és jogszabályi kihívások kezeléséhez. Fókuszban az új finanszírozási formák, az uniós források, a vezetői stratégia, a versenyképesség és az alkalmazkodás áll.

Fő témák:

  • uniós források és pályázati lehetőségek,
  • új finanszírozási formák,
  • vezetői stratégia és alkalmazkodás,
  • jogi, szervezeti és működési kihívások,
  • digitalizáció és szervezetfejlesztés.

Private Health Forum 2026 – 2026. szeptember 10.

A tizedik Portfolio Private Health Forum a magánegészségügyi szolgáltatói piacot alakító legfontosabb trendeket, technológiai innovációkat, valamint hazai és nemzetközi példákat mutatja be. A rendezvény a szektor tulajdonosai, vezetői, finanszírozói és szakmai partnerei számára kínál átfogó képet a piac jövőjéről.

Kinek ajánljuk:

  • magánegészségügyi szolgáltatók tulajdonosainak és ügyvezetőinek,
  • pénzügyi és gazdasági döntéshozóknak,
  • állami egészségügyi döntéshozóknak,
  • orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak,
  • tanácsadóknak, befektetőknek, finanszírozóknak,
  • orvostechnikai és munkaerőpiaci cégeknek.
private health konferencia

Követeléskezelési trendek 2026 – 2026. szeptember 15.

A Portfolio és az EOS közös, félnapos konferenciája 11. éve ad gyakorlati pénzügyi, jogi és technológiai tanácsokat a követeléskezelésben érintett vállalatoknak. A rendezvény célja, hogy rövid, közép- és hosszú távon is használható válaszokat adjon a gazdasági sokkhatások kezelésére.

Fő témák:

  • vállalati követeléskezelés,
  • pénzügyi és jogi kockázatok,
  • technológiai megoldások,
  • gazdasági sokkhatások kezelése,
  • rövid, közép- és hosszú távú vállalati válaszok.

Network on Wheels – Portfolio Sunday Business Ride – 2026. szeptember 20.

Pattanj nyeregbe, és építs üzleti kapcsolatokat egy lendületes, kötetlen vasárnapi bringázás közben! A Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride a sport, a networking és a közösségi élmény találkozása, ahol a Portfolio üzleti közösségének tagjai együtt tekerhetnek hobbi, félprofi és profi kerékpárosokkal. Válassz távot, kapcsolódj ki, és kapcsolódj be egy inspiráló üzleti közegbe!

Miért érdemes regisztrálni?

  • Kötetlen üzleti kapcsolatépítés sportos környezetben
  • Két választható táv különböző edzettségi szintekhez
  • Közösségi élmény, mozgás és inspiráló hangulat
  • A részvétel jótékony célt is támogat
  • A jegy mellé Portfolio konferenciakupon jár

Property Investment Forum 2026 – 2026. szeptember 22.

A Property Investment Forum a hazai ingatlanpiac egyik legnagyobb presztízsű szakmai és networking eseménye, amely díjátadóval is kiegészül. A konferencia minden évben a legfontosabb fejlesztési, üzemeltetési, befektetési, finanszírozási, technológiai és fenntarthatósági kérdéseket vitatja meg a szakma vezető szereplőivel.

Kinek ajánljuk:

  • Magyarországon és a CEE régióban aktív ingatlanbefektetőknek,
  • fejlesztőknek,
  • finanszírozóknak,
  • üzemeltetőknek,
  • szolgáltatóknak,
  • tanácsadóknak,
  • ingatlanpiaci szakmai cégek vezetőinek.

Future of Finance 2026 – 2026. szeptember 23.

A Future of Finance 2026 a magyar pénzügyi szakma nagy találkozója, amely a finanszírozási, biztosítási és vagyonkezelési ágazat szereplőit hozza össze az IT-szektor élenjáróival és a nem pénzügyi vállalatok pénzügyi-gazdasági vezetőivel. A konferencia a jövőbe mutató pénzügyi innovációkat és a szektor növekedési kilátásait mutatja be.

Fő témák:

  • finanszírozási trendek,
  • biztosítási és vagyonkezelési kilátások,
  • pénzügyi innovációk,
  • IT-megoldások a pénzügyi szektorban,
  • vállalati pénzügyi döntéshozatal.

Back to Europe 2026 – 2026. október 6.

A Back to Europe 2026 az áprilisi parlamenti választások utáni gazdasági környezetet, Magyarország európai pozícióját és az euró esetleges bevezetésének kérdését járja körbe. A konferencia arra keresi a választ, hogyan készülhetnek fel a vállalatok az euróbevezetésre, milyen feladatok állnak a gazdaságpolitika előtt, és hogyan változhat a működési környezet egy euróalapú gazdaságban.

Kinek ajánljuk:

  • befektetőknek,
  • alapkezelőknek,
  • vállalatvezetőknek,
  • pénzügyi szakembereknek,
  • elemzőknek,
  • régiós terjeszkedésben gondolkodó vállalatoknak,
  • magyar piacon terjeszkedő külföldi cégeknek.

Budapest Economic Forum 2026 – 2026. október 7.

A Portfolio 16. alkalommal rendezi meg a Budapest Economic Forumot, amely ismét Magyarország, az eurózóna és az itt működő vállalatok legfontosabb gazdasági kérdéseit helyezi fókuszba. A konferencia a gazdasági kilátásokról, a döntéshozói mozgástérről és a vállalati működést befolyásoló makrofolyamatokról ad képet.

Fő témák:

  • magyar gazdasági kilátások,
  • eurózónás folyamatok,
  • vállalati működési környezet,
  • gazdaságpolitikai mozgástér,
  • növekedési és versenyképességi kérdések.

Energy Investment Forum 2026 – 2026. október 8.

Az Energy Investment Forum az energetika, az energiavállalatok és a fogyasztók szempontjából legfontosabb aktuális témákat mutatja be és elemzi. A konferencián terítékre kerül a hazai és nemzetközi szabályozási és finanszírozási környezet, az energia-, klíma- és geopolitika, valamint az energiagazdaság jövőjét alakító trendek.

Kinek ajánljuk:

  • energetikai szakembereknek,
  • intézményi befektetőknek,
  • energiaipari befektetőknek,
  • piaci vezető szereplőknek,
  • ingatlanbefektetőknek,
  • szolgáltatóknak,
  • finanszírozóknak.

Portfolio KKV Roadshow 2026, Kecskemét – 2026. október 13.

A Portfolio KKV Roadshow kecskeméti állomása a vidéki gazdasági és innovációs centrumok vállalkozásait szólítja meg. A rendezvénysorozat célja, hogy aktuális gazdasági és pénzügyi információkkal segítse a helyi cégeket a megalapozott üzleti döntéshozatalban és versenyképességük növelésében.

Fő témák:

  • helyi vállalkozások gazdasági kihívásai,
  • pénzügyi és finanszírozási lehetőségek,
  • versenyképesség-növelés,
  • fejlesztési és beruházási döntések,
  • vállalati és önkormányzati együttműködések.
gyorroadshow

Portfolio Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026 – 2026. október 15.

A győri Portfolio Nyugatmagyarországi Economic Forum a nyugat-magyarországi gazdasági térség vállalati és intézményi szereplőit hozza össze. A fórum célja, hogy a helyi vállalatokat naprakész gazdasági és pénzügyi információkkal támogassa, és hozzájáruljon a régió versenyképességének erősítéséhez.

Kinek ajánljuk:

  • vállalati döntéshozóknak,
  • helyi cégek vezetőinek és munkatársainak,
  • gazdasági szakembereknek,
  • fejlesztési és beruházási projektek vezetőinek,
  • önkormányzati vezetőknek és tisztviselőknek,
  • pénzügyi és tanácsadói szektor képviselőinek.
győr konferencia

Portfolio Banking Technology 2026 – 2026. november 10.

A Portfolio Banking Technology 2026 a bankszektor, az IT-szektor és a fintech cégek egyik legfontosabb szakmai műhelye. A konferencia a bankok digitális transzformációjáról, valamint a pénzügyi szektor legfontosabb üzleti és technológiai fejlesztési irányairól szól.

Fő témák:

  • banki digitális transzformáció,
  • fintech-megoldások,
  • IT-fejlesztések és IT-biztonság,
  • fizetési iparági trendek,
  • banki üzleti és technológiai fejlesztési irányok.

Professional Investment Day 2026 – 2026. november 11.

A Professional Investment Day 2026 a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac szereplői számára. A rendezvény a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendeket mutatja be, miközben kiemelt lehetőséget ad az exkluzív kapcsolatépítésre és szakmai networkingre.

Kinek ajánljuk:

  • banki, biztosítói és alapkezelői vezetőknek,
  • privátbanki és prémium banki döntéshozóknak,
  • prémium és privátbankároknak,
  • családi és bizalmi vagyonkezelőknek,
  • portfóliómenedzsereknek,
  • brókereknek, ügynököknek,
  • fintech és wealthtech szereplőknek,
  • ESG-szakértőknek, tanácsadóknak és jogászoknak.
professional investment day 2

Financial Intermediation Conference 2026 – 2026. november 11.

A FIN-CON 2026 konferencia a hazai hitelközvetítői és jelzáloghitel-piacot érintő legfontosabb változásokat — köztük az Otthon Start Program hatásait, a CCD2 szabályozást és az új gazdaság- és lakáspolitikai irányokat — vitatja meg a kormányzati, felügyeleti, banki és piaci szereplők bevonásával.

Fő témák:

  • Gazdaságpolitika és hitelpiac
  • Európai trendek
  • CCD2 szabályozás
  • Ügyfélmegítélés
  • Pénzügyi tudatosság
  • Fiatalok és hitelezés
  • Digitális ügyfélút
hitelezés 2022

Portfolio Future of Construction 2026 – 2026. november 12.

A technológiai újítások, a digitalizáció, a robotizáció és a legmodernebb gyártási, termelési és kivitelezési folyamatok egyre gyorsabban formálják az építőipart a tervezéstől a kivitelezésig. A Future of Construction célja, hogy bemutassa azokat a ConTech-megoldásokat, amelyek segíthetnek a költségek racionalizálásában, a hibák csökkentésében, a fenntarthatósági célok teljesítésében és a határidők tartásában.

Fő témák:

  • ConTech-megoldások,
  • digitalizáció és robotizáció,
  • korszerű gyártási és kivitelezési folyamatok,
  • költségracionalizálás,
  • hibák csökkentése,
  • fenntarthatósági célok teljesítése.

HR (R)evolution 2026 – 2026. november 17.

A HR (R)evolution Magyarország egyik nívós munkaerőpiaci és HR-szakmai konferenciája, amely a legismertebb hazai vállalatok HR-specialistáinak, közép- és felsővezetőinek találkozóhelye. A rendezvény a HR-szakma aktuális kihívásait, a munkaerőpiaci változásokat és a vállalati működés emberi oldalát helyezi fókuszba.

Kinek ajánljuk:

  • HR-specialistáknak,
  • középvezetőknek,
  • felsővezetőknek,
  • vállalati döntéshozóknak,
  • munkaerőpiaci szakembereknek,
  • szervezetfejlesztéssel foglalkozó vezetőknek.

Portfolio Deep Tech 2026 – 2026. november 18.

A Portfolio első deep tech konferenciája azt vizsgálja, hogyan válhatnak a tudományos és mérnöki áttörésekből piacképes technológiák, versenyképes vállalkozások és gazdasági előnyök. A fókuszban az AI, a robotika, a biotech, az egészségipar, a kvantumtechnológia, a védelmi és dual-use megoldások, az űripar, valamint az egyetemi spin-offok állnak.

Fő témák:

  • AI és robotika,
  • biotech és egészségipar,
  • kvantumtechnológia,
  • védelmi és dual-use megoldások,
  • űripar,
  • egyetemi spin-offok,
  • kutatás, ipar, állam és tehetség együttműködése.

Portfolio AI & Digital Transformation 2026 – 2026. november 26.

A Portfolio AI & Digital Transformation 2026 a vállalati digitalizáció legfontosabb kihívásait és lehetőségeit állítja középpontba. A konferencia célja, hogy a magyar vállalatok számára bemutassa a sikeres digitalizációs példákat, a gyakori hibákat, a működő megoldásokat és azokat az irányokat, amelyekkel a cégek a digitális átalakulás nyertesei lehetnek.

Kinek ajánljuk:

  • vállalatok üzleti vezetőinek,
  • IT-közép- és felsővezetőknek,
  • digitalizációs döntéshozóknak,
  • projektvezetőknek és projektmunkatársaknak,
  • technológiai fejlesztésekben érintett szakembereknek,
  • vállalati innovációért felelős vezetőknek.

Portfolio AI & Digital Transformation 2026 – 2026. november 26.

Agrárszektor Konferencia 2026 – 2026. december 2–3.

Az Agrárszektor Konferencia Magyarország első számú agrárszakmai konferenciája. A kétnapos siófoki rendezvény párhuzamos tematikus szekciókkal, szakmai programmal, állófogadással és díjátadóval foglalja össze az agrárium legfontosabb kérdéseit, és a teljes agrár-élelmiszeripari értéklánc szereplőit megszólítja.

Fő témák:

  • agrárgazdasági kilátások,
  • élelmiszeripari és termelői kihívások,
  • finanszírozás, biztosítás, támogatások,
  • gép- és inputpiaci trendek,
  • agrárintegráció,
  • szakmai networking és díjátadó.

Címlapkép forrása: Portfolio

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