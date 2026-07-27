Pillanatokon belül kezdődik az abszolút parlament! Magyar Péter is megszólal
Hétfőn 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik a rendkívüli parlamenti ülés. A nap folyamán később az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról is döntenek. Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagjait az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával kilenc évre választja.
Hétfőre és keddre az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a kormány nevében a Miniszterelnökséget vezető miniszter még a múlt héten. Ruff Bálint nyolc előterjesztés megtárgyalását indítványozta. Ezek között szerepel
- a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása,
- a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló, valamint
- a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat.
- A múlt héten elhalasztották a zárószavazását, de a ezen héten ismét a parlament elé kerülhet a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítás.
- A miniszter kérte a napirendre vételét a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításának,
- továbbá a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv, egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről szóló törvénymódosításnak.
Megvitathatja az Országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormánymegbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítását.
Ruff Bálint az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásával kapcsolatos törvényjavaslat megtárgyalását azzal indokolta, hogy a demokratikus jogállam működésének nélkülözhetetlen feltétele a múlt megismerhetősége és a közintézmények átláthatósága.
A megye és a kormánymegbízott elnevezéssel kapcsolatos törvénymódosítás biztosítja a közigazgatási szervezetrendszer átláthatóságát, közérthetőségét, valamint elősegíti az egységes jogalkalmazást
- közölte a miniszter.
A dokumentum szerint a zárószavazásra kerülő törvényjavaslatok elfogadásának célja a gazdasági versenyképesség növelése, a lakossági és termelői terhek enyhítése, az európai uniós források hiánytalan lehívása, a megújuló energetikai és geotermikus reformok felgyorsítása, egy független állami gördülőállomány-kezelő társaság felállítása.
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásával hatékonyan megvalósulhat a közvagyont érintő visszaélések feltárása, a közvagyonvesztés megakadályozása, valamint a vagyonkimentés megszakítása - indokolta kezdeményezését Ruff Bálint.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/Purger Tamás
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