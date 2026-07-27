  • Megjelenítés
Pillanatokon belül kezdődik az abszolút parlament! Magyar Péter is megszólal
Gazdaság

Pillanatokon belül kezdődik az abszolút parlament! Magyar Péter is megszólal

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik a rendkívüli parlamenti ülés. A nap folyamán később az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról is döntenek.
Megosztás

Pillanatokon belül kezdődik az abszolút parlament! Magyar Péter is megszólal

Hétfőn 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik a rendkívüli parlamenti ülés. A nap folyamán később az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról is döntenek. Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagjait az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával kilenc évre választja.

Hétfőre és keddre az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a kormány nevében a Miniszterelnökséget vezető miniszter még a múlt héten. Ruff Bálint nyolc előterjesztés megtárgyalását indítványozta. Ezek között szerepel

  • a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása,
  • a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló, valamint
  • a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat.
  • A múlt héten elhalasztották a zárószavazását, de a ezen héten ismét a parlament elé kerülhet a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítás.
  • A miniszter kérte a napirendre vételét a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításának,
  • továbbá a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv, egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről szóló törvénymódosításnak.

Megvitathatja az Országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormánymegbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítását.

Ruff Bálint az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásával kapcsolatos törvényjavaslat megtárgyalását azzal indokolta, hogy a demokratikus jogállam működésének nélkülözhetetlen feltétele a múlt megismerhetősége és a közintézmények átláthatósága.

A megye és a kormánymegbízott elnevezéssel kapcsolatos törvénymódosítás biztosítja a közigazgatási szervezetrendszer átláthatóságát, közérthetőségét, valamint elősegíti az egységes jogalkalmazást

- közölte a miniszter.

A dokumentum szerint a zárószavazásra kerülő törvényjavaslatok elfogadásának célja a gazdasági versenyképesség növelése, a lakossági és termelői terhek enyhítése, az európai uniós források hiánytalan lehívása, a megújuló energetikai és geotermikus reformok felgyorsítása, egy független állami gördülőállomány-kezelő társaság felállítása.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásával hatékonyan megvalósulhat a közvagyont érintő visszaélések feltárása, a közvagyonvesztés megakadályozása, valamint a vagyonkimentés megszakítása - indokolta kezdeményezését Ruff Bálint.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/Purger Tamás

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Itt a lista: külföldről mondták meg, mit kellene tennie a Tisza-kormánynak
Már lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!
Jön a fordulat a magyar időjárásban: kiderült, mikor ér véget a kánikula
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility