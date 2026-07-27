Publicus: faragott hátrányából a Fidesz, csökkent Magyar Péter támogatottsága

Bár a Fidesz faragott hátrányából, a Tisza Párt továbbra is elsöprő fölénnyel vezet – tárta fel a Publicus Intézet legújabb felmérése. Az 1004 fő megkérdezésével végzett júliusi, reprezentatív kutatás a Népszava megbízásából készült.

A teljes népességben a Tisza 52, a biztos szavazók körében 55, a biztos szavazó pártválasztók csoportjában 68 százalékon áll.

A Fidesz ugyanebben a három kategóriában csak 18, 19 és 23 százalékot tud felmutatni. Annak ellenére is hatalmas a különbség, hogy a májusi adatokhoz képest a Tisza – kategóriától függően – 3-5 százalékot veszített, a Fidesz viszont 1-3 százalékkal erősödött.

Magyar Péter alkalmasságának megítélése jelentősen romlott az elmúlt hónapokban.

Májusban még a megkérdezettek 72 százaléka tartotta alkalmasnak arra, hogy Magyarország miniszterelnöke legyen, jelenleg 62 százalék gondolja így. A számok tehát 10 százalékpontos csökkenést jeleznek. Orbán Viktort ugyanakkor csak a válaszadók 29 százaléka látja alkalmasnak. Ez hiába jelent 2 százalékpontos növekedést, a két politikus továbbra sem ugyanabban a súlycsoportban szerepel.

Miközben Magyar Péter alkalmasságáról kevesebben vannak meggyőződve, mint a választás utáni hónapban voltak, lényegesen többen lettek azok, akik szerint „jó irányba mennek a dolgok” Magyarországon. Májusban 54 százalék volt az elégedettek aránya, ma már 63 százalék.

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